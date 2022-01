Sin Medias Tintas

Hacen oferta a ex camioneros

Dejarán a secas al área Norte

Causa estragos cierre carretero

Siguen en aumento feminicidios

Hacen oferta a ex camioneros…El que ya “les dejó la pelotita en la mano” a los ex concesionarios del transporte urbano de Hermosillo, que en el pasado sexenio fueron desplazados por no dar el ancho, al ser requisado ese servicio el 6 de octubre del 2018, es el gobernador Alfonso Durazo, al ofrecerles un liquidación de medio millón de pesos por “cabeza”, pero ellos ahora están requiriendo un “melón y medio”. ¡De ese pelo!

Sin embargo lo que es Durazo Montaño ya les mandó a decir que no hay presupuesto pa` tanto, o como para entregarles tal cantidad, apuntillando que no se trata de “tirar el dinero” para acallar a la gente, a partir de las reiterada protestas que han hecho para que les paguen, y que es por lo que les está haciendo esa oferta, como una muestra de buena voluntad por parte del gobierno estatal, para cerrar ese círculo ese lío en santa paz.

Para el caso el Ejecutivo Estatal recordó que es un conflicto que surgió a partir de esa requisada, porque derivado de eso quedaron sin efecto las concesiones que explotaban, pero para salir del paso acordaron que de los ingresos que obtuviera la nueva concesionaria, se destinarían $6 millones de pesos mensuales para pagarles, y que de esa forma no se quedaran en el aire, que finalmente es lo que se les ha seguido cumpliendo.

Aunque es una pagadera que ya tiene años, a pesar de que ha ido en detrimento del mismo sistema transporteril, porque lo que son los actuales operadores hacen peticiones que no pueden cumplirles, como por ejemplo un incremento a la tarifa, la cual se les ha rechazado, para no afectar a los usuarios, y es que hay algunas personas físicas que tenían varios de esos permisos, y se les pagan $700 mil pesos mensuales. ¡Zaz!

De ahí que la intención sea la de liquidarlos, como lo adelantara Durazo, para que no sigan perjudicando la operatividad de esa actividad, pero como existe un fondo determinado para ese fin, es por lo que no pueden salirse del recurso presupuestado con el que cuentan, ya que está topado, porque de lo contrario eso significaría restarle, o quitarle a otros programas, cuando lo prioritario debe ser los social. ¿Cómo ven?

Ese es el plan que se traen, a partir de la visión de que: “Una concesión la otorga el Estado mediante un estudio de acuerdo a las necesidades del servicio de transporte, pero puede extinguirse en virtud de las propias necesidades relacionadas con el transporte, que fue lo que sucedió”, como lo expusiera de viva voz el “Gober” en la conferencia de prensa que acaba de presidir, en aras de que lo valore y piense la contraparte. ¡Tómala!

Aun y cuando el Mandatario reconoció que hay para quienes esa concesión que ya expiró, es la única fuente de ingresos con la que cuentan, y que es por lo que debe serse solidarios con ellos, pero no manteniéndoles el pago mensual, sino liquidándolos para que reinicien con algún nuevo negocio, u otra empresa que les evite pasar “apuros” económicos, como parte de una política de ganar ganar, pero sin querer abusar. ¿Qué no?

A la par de que también les han propuesto la alternativa de que pudieran volver a ese rubro de los ruleteros, pero bajo nuevas condiciones, e incluso el impulso de cooperativas para iniciar posibles negocios, así como apoyos productivos, y hasta facilidades para que accedan a las ayudas que otorga la Federación, como son becas, pensión a adultos mayores y jóvenes construyendo el futuro, entre otros. ¡Así la oferta!

Pero con todo y eso, simplemente se han puesto una posición de querer un precio muy alto. ¡Pácatelas!

Dejarán a secas al área Norte…A los que más les vale que ayer hayan almacenado agua, es a los alrededor de 75 mil habitantes de casi 100 colonias del Norte de esta Capital, así como de varias comunidades de la zona rural, y es que desde hoy en la madrugada Agua de Hermosillo (Aguah) les suspendería el suministro hasta el domingo, dizque para rehabilitar líneas de conducción que “ya estaban en las últimas”.

Más menos así estará el reto para el director de Aguah, Renato Ulloa Valdez, por la magnitud de esa afectación necesaria que provocarán, ya que por un lapso de al menos una 30 horas “cortarán” el suministro de ese vital líquido, y eso siempre y cuando no haya contratiempos extraordinarios, porque de lo contrario se prolongaría esa sequía, eso porque hasta donde cabe es programada, por los posibles imponderables. ¡Òrale!

Tan será una reparación mayor, que el coordinador Operativo de esa paramunicipal, Jesús Carrillo Rojas, maneja que para realizar la rehabilitación de esa infraestructura hidráulica, tendrán que parar de forma provisional los pozos y el rebombeo de las captaciones de La Victoria, Malvinas, Mesa del Seri y Calizas, y que son las que surten a los sectores Norte-alto, parte del sector Norte-central, y zona rural Oriente. ¡Ups!

Casi por nada es que Renato y compañía si que estarían encomendándose al santo de su devoción, por para nada ser una reparada menor la que harán, eso para que sobre la marcha y lo proyectado no se presenten inconvenientes, y la distribución vuelva a restablecerse paulatina y gradualmente durante la mañana del próximo sábado, como lo tienen contemplado, y es que tienen una “famita” que todo puede esperarse.

Aun así lo que tendrán a su favor es que se está en una época de frío en la que se consume menos agua, sobre todo por aquellos a los que casi no se les da el baño, pero con todo y eso la falta de ese elemento es lo que más trastoca la operatividad de los hogares, incluso más que la misma “luz” de la CFE, por lo que todo mundo estará cruzando los dedos para que les vaya bien y terminen en tiempo y forma con esos arreglos.

Causa estragos cierre carretero…Y ya empezaron a aflorar los primeros saldos de los estragos causados por los bloqueos carreteros que realizaron en días pasados los de la Sección 65 de trabajadores mineros de Cananea, al cerrar la carretera México 15 en el tramo con Ímuris, eso en base a lo externado por el presidente de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) Sonora, Jesús Gámez García.

Porque nomás en lo que fueron esos tres días de paros, reportan que se registraron importantes afectaciones en la producción por la falta de insumos en los diferentes sectores productivos, siendo el más impactado el de la planta Ford y sus proveedores, que operan en el parque industrial de Hermosillo, al dejar de producir mil 200 vehículos, aunque lo que es el perjuicio económico aun no lo habían determinado. ¡De ese tamaño!

Toda vez que a decir de Gámez García, dicha ensambladora automotriz se vio obligada a paralizar dos turnos vespertinos por ese movimiento de protesta que saboteó la rúa federal, al no llegarles las piezas que reciben de Chihuahua y Ciudad Juárez; en tanto que en las empresas maquiladoras se padeció algo similar, al no contar con los componentes que usan, lo que ocasionó que no cumplieran con los compromisos de entrega. ¡Qué tal!

Es por eso de la importancia de que la primera autoridad estatal, como es Alfonso Durazo, le hubiera entrado al quite para mediar y sentar a las partes en conflicto, ante el resurgimiento de ese lío con el Grupo México que ya tiene más de 14 años, desde la huelga que les desconocieran en el 2007, además del agandalle que les hiciera el cabecilla sindical, Napoleón Gómez Urrutia, con 50 millones de dólares que dicen se embol$ó.

Tan es así que ayer mismo, y a gestión de Durazo Montaño, iban a sostener ese encuentro, más no encontronazo, tendiendo como réferis al secretario de Gobernación, Adán López Hernández; y a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde; además del tachado de ladrón del “Napito” Gómez Urrutia, y los del consorcio minero de Germán Larrea, pa` ver de a cómo les toca, de ahí las expectativas que había. ¡Mínimo!

Sigue perdido vocero de yaquis…Por si algo le faltara a la Entidad, en torno a la inseguridad que impera por estas latitudes, ahì tienen el dato ahora revelado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de que tres ciudades sonorenses se encuentran en el top ten de los primeros veinte municipios en los que hay más incidencia de ese tipo de crímenes, por lo que hasta en esa lista negra están incluidos. ¡Glùp!

Ya que partiendo de esas estadísticas que hiciera pública esa organización, para no desentonar Cajeme se encuentra en el lugar 18; mientras que Guaymas “no hace malos quesos” al respecto, al aparecer en la posición 19; en tanto que abajito está Hermosillo en el número 20, en cuanto a esa clase de muertes, como consecuencia del cómo se dispararon de un año a otro, por lo que así ha continuado esa fatídica tendencia.

Y es que según esas cifras proporcionadas por Silvia Núñez Esquer, que es la representante de esa institución ciudadana que está echando mucho ojo avizor al respecto, en el 2021 se cerró con 45 de esos delitos, que representan 13 casos más que los registrados en el 2020, cuando se contabilizaron 32 carpetas de investigación, de un total de 140 mujeres asesinadas durante los últimos doce meses. ¡Ni más ni menos!

Si se analiza que se clasificaron como homicidios dolosos contra las féminas 95, que sumados a los 45 antes mencionados, arrojan la cantidad citada, lo que sí que ya está para alarmar; y más cuando las violaciones también presentaron un incremento en ese lapso, al pasar de 259 en 2020, a 353 el año pasado, motivo por el que señalan con dedo de fuego, que hasta hoy no se ha visto que haya implementado políticas de prevención.

Correo electrónico: [email protected]