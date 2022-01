¡Alertan por secuestradores!

¡Alertan por secuestradores!…Pa` que vean hasta donde está llegando ya la inseguridad en Obregón,y a todos los niveles, ahí tienen que ante el aumento de reportes por intento de secuestro de menores, en el barrio de la Ladrillera llegaron al grado de construir un murete con un letrero en el que se lee: “En esta colonia no sobran los niños”, para advertirle a quienes lleguen a ese sector con “negras intenciones”. ¡Zaz!

Porque en esos términos está el mansaje que le están mandando a los hampones los residentes de ese sector habitacional popular, y de una manera muy peculiar, o nunca antes vista, como es edificando esa mini barda con bloques en el camellón central de la calle Yaqui, entre Bacatete y Otancahui, como para dejarles muy en claro, y de manera permanente, que al menos en esa área no permitirán esta clase de hechos delictivos. ¡Ups!

Lo anterior como resultado de que en las últimas semanas habían observado transitar por su zona a personas con actitudes por demás sospechosas, o como si estuvieran tramando algo, por lo que a como está de insegura la cosa en ese municipio, es que optaran por prevenir antes que lamentar, a la par de que le hicieran el llamado al por algo ya renunciado director de la Policía Municipal, Cándido Tarango, para que tome cartas en el asunto. A ese punto ha cundido el pánico entre los cajemenses, y no es para menos, por como la ola de violencia a seguido al alza, porque tan solo en los primeros 11 días del presente 2022 ya iban 31 muertos, es decir, casi tres diarios, por lo que así está le exhibida para el alcalde morenista, Javier Lamarque Cano, quien hasta ahora ha resultado más de los mismo, al por el estilo únicamente dedicarse a “nadar de muertito”. ¡De ese pelo!Ya que en lo que corresponde a la responsabilidad que le toca a la inexperta secretaria de “Seguridad” Pública estatal, María Dolores del Río Sánchez, hasta el momento nomás no ha convencido en cuanto a su actuar, tan es así que todavía estaba “deshojando la margarita”, en el ínter en que según esto preparaban una estrategia, para dizque en breve anunciarla, lo que todavía estaba por verse, por la lentitud con la que ha operado. ¡Glùp!Casi por nada es que ya aflorara que hasta están pensando en formar otra ciudad obregonense dentro de la misma municipalidad, que sería algo así como a nivel satélite y, con un toque futurista, a cuyo megaproyecto urbano lo llamarían “Ciudad Futura”, que quedaría ubicado en las inmediaciones del nuevo estadio de béisbol, como una forma de que tenga una nueva imagen, y en parte contrarrestar la fama de violenta que tiene. ¡Ajà!

Procederàn contra ex “Presi”…Y la que al menos de “la quemada” no se va a seguir salvando, es la ex alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, al trascender que la diputación permanente del Congreso del Estado aprobó solicitar realizar una auditoría de la obra conocida como Playa Incluyente de San Carlos, que es una de las tantas vaquetonada$ que le achacan, y por la cual la estarán “jalando” a rendir cuenta$ clara$.

Más menos así está la resolución “palomeada” por los legisladores de la Cámara de Diputados, para que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado (ISAF), en coordinación con el Órgano de Control del Ayuntamiento guaymense, lleven a cabo esa auditada, ante las presuntas tran$a$ que han denunciado.

Toda vez que de acuerdo a lo que adelantaran los congresistas, la intención es la de de revisar y sancionar a los ex funcionarios municipales de la pasada administración que participaron en la realización de ese simulacro de complejo playero para personas con discapacidad, el cual por algo quedó en nada, como consecuencia de que a todas luces utilizaron material de baja calidad, y a sobreprecio. ¡Ni más ni menos!

Es decir que ahora buscarán tener “los pelos de la burra en la mano”, o las consabidas pruebas de ese evidente millonario “manoteo” que le imputan a Valle Dessens y sus malas compañías, a fin de que los del ISAF y la Contraloría municipal, inicien los procedimientos respectivos en contra de quienes actuaron de forma ilegal e irresponsable en la planeación, autorización y ejecución de dicha obrita “balín”. ¡Vòitelas!

No en balde es que los tribunos de manera unánime levantaran la mano y votaran para que investiguen la forma en que usaron los recursos destinados para esa playita en que no se incluyó a nadie, más que a los compinches de Sara, que son los que dizque se beneficiaron con esa construcción echa al vapor, y que finalmente nunca se terminó, pero en cambio si gastaron los más de $10 millones de pesos presupuestados.

En lo que es un ordenamiento de parte del Poder Legislativo que vendrá a ser la puntilla para Valle, en cuanto a la exhibida que le han estado dando desde que finalizara su trienio, y no precisamente por haber gobernado con transparencia, sino todo lo contrario, y para prueba está el como la han traído en vueltas, por los exce$o$ que le achacan, a lo que se le suma lo ineficiente que fuera en todos los rubros municipales. ¡Ñàcas!

Y por cierto que en esta ocasión no tendrá a su favor el distractor que le pudiera haber representado la celebración del Carnaval 2022, que se lleva a cabo en febrero, luego de que su sucesora, Karla Córdova, oficialmente anunciara la cancelación del mismo, ante el repunte que ha habido de casos de Covid-18, por lo que el dinero que gastarían en eso ahora lo invertirán en otras causas para beneficio de los guaymenses.

Podrìa “dejar huella” Alcalde…Ahora sí que después de ser un antiguo puente desnivel en el que han ocurrido múltiples accidentes, y hasta muertes, como es el ubicado en bulevar Luis Encinas y calle de las Américas, quien parece que por fin podría “dejar huella” con su posible remodelación, después de tantas promesas anteriores fallidas, es el alcalde de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez. ¡Órale!

Eso a partir de lo adelantado por el titular del Instituto Municipal de Planeación (Implan), José Eufemio Carrillo Atondo, con todo y que es un funcionario que no es de fiar, quien ventiló que ya se llevó a cabo un análisis de geotecnia para elaborar el proyecto ejecutivo de su renovación, que incluiría aumentar la altura y mejorar el sistema pluvial, con la finalidad de eficientar la infraestructura hidráulica para evitar accidentes.

Al Carrillo Atondo ser el mismo que dejó un arco metálico tirado en ese pasadizo vial, cuando en el pasado trienio cobraba en la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), antes de pasar al Implan, que es un sistema preventivo que colocaron en esa área para advertir a los conductores de los vehículos sobre la altura de ese túnel, y así no siguieran quedándose embancados, o atorados. ¡Pàcatelas!

Con ese fin es que ya hicieronun estudio de mecánica de suelos, porque entre otras cosas buscan conocer el peso que soporta la estructura, tanto abajo como arriba, así como el daño que presenta, después de la infinidad de choques de los que ha sido objeto por parte del tráfico pesado, para lo que sería una remodelada integral que abarcará la movilidad vial, peatonal y ciclista, además de conservar el área verde de la zona. ¡Qué tal!

Así está esa proyección, cuya ejecución estiman podría concretarse el segundo semestre del año, y es que todavía falta gestionar los recursos, y que es por lo que todavía está por verse, como dijo el ciego. ¿Qué no?

Pondràn a prueba a Rectora…Tal como sucede cada año, a la que ya “le dejaron la pelotita en la mano”, es a la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), Marìa Rita Plancarte, con la solicitud de aumento de sueldo de 10% que ya presentò ante la Junta Local de Conciliación y Arbitrajeel Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus), que dirige Rosa Elvira Silva Manzo. ¡Ouch!

En lo que será la primera prueba de fuego en materia laboral que le tocará enfrentar a Plancarte Martínez, y por partida doble, porque a la del Steus después le seguirá la del Staus, que es la de los académicos, o profesores sindicalizados, que igualmente no tardan en pedir el cielo y las estrellas en su pliego petitorio ante las autoridades del Trabajo, como parte de la revisión salarial y contractual del presente 2022. ¡A ese grado!

Si se toma en cuenta que María Rita apenas entró a ese encargo en junio del 2021, en reemplazo de Enrique Velázquez Contreras, quien sí que le dejó un gran reto, por aquello de que en su periodo de cuatro años que le tocó cumplir, no tuvo lugar ninguna huelga en la Unison, por siempre haber tenido la capacidad de negociación, como lo refleja el que por más que los sindicatos “estiraron la liga”, nunca llegaron a romperla.

Es por eso que Silva Manzo ya le hiciera un llamado a Plancarte, para entre otras cosas decirle que: “Nosotros confiamos mucho en que la Rectora sea sensible y tenga buena voluntad política de poder resolver este problema sin llegar a situaciones engorrosas e incómodas, Nosotros estamos en la mejor disposición para ello”, como dando a entender que ya sólo va a faltar que los convoquen a la mesa de las negociaciones.

Y ciertamente que no es cosa menor lo que están pidiendo Rosa Elvira y sus huestes, porque aparte del incremento salarial antes mencionado, a la par están exigiendo un 5% en prestaciones, además de la rezonificación, apoyos para créditos de vivienda, nivelación de tabuladores, incentivo a la jubilación como lo tiene la planta docente, así como la homologación del fondo de ahorro, más lo que se acumule. ¡Así el reto!

