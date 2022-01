Sin Medias Tintas

¡Imponen récord asesinatos!

Exhiben a cabecilla sindical

Manga ancha a “Onachafa$”

Avanzan auditorìas estatales

¡Imponen rècord los asesinatos!…Y como los números no mienten, sí que se está confirmando porque el año pasado fue el más violento en Sonora, desde que se tienen registros al respecto, al cerrarse el 2021 con mil 930 homicidios, con lo que a la par por tercer año consecutivo se rompió récord en asesinatos, de acuerdo a los últimos datos revelados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.

Y es que nomás en el cuarto trimestre mataron a 155 personas, en el 63% de los casos con armas de fuego, concentrándose el 81% de esos crímenes en 6 localidades entre ellos Cajeme con un 37%, Hermosillo con el 12%, Guaymas 9%, Nogales 8%, San Luis Río Colorado 8% y Empalme con un 7%; y además también superándose la cifra de feminicidios, con un total de 45, sumando los 8 de diciembre. ¡De ese pelo!

Pues son unas tétricas estadísticas que vienen a explicar el porque la inseguridad está a todo lo que da, con una escalada de violencia que ya ha rebasado a los diferentes niveles de autoridad, como ayer mismo lo reconociera la pintada secretaria de Seguridad en el País, Rosa Icela Rodríguez, al ventilar que Obregón es el que encabeza a los municipios en los que ha habido más asesinados, al registrar la mayor alza. ¡Pàcatelas!

Toda vez que en base a la numerología destapada por Rodríguez Velázquez en la “misa mañanera”, o en la conferencia presidencial de todos los días, entre agosto y diciembre del 2021 en la municipalidad cajemense se perpetraron 277 muertes dolosas, equivalentes a casi 100 más que en el mismo periodo del 2020, cuando se cometieron 184, con lo que fue la que más incremento presentó entre los 50 municipios prioritarios. ¡Zaz!

Eso lleva a entender porque el Estado es la séptima Entidad con más mataderas de ese tipo, con las alrededor de 2 mil antes mencionadas, en el lapso comprendido entre enero y diciembre anterior, sólo siendo superado por Jalisco y seguido de Zacatecas, de ahí el porque los obregonenses son la segunda ciudad de la República Mexicana en la que se sienten más inseguros, después de Fresnillo, o “Infiernillo”, Zacatecas. ¡Tómala!

A ese punto está la inseguridad que campea por estos lares hoy en día, y para quien dude de lo anterior, igualmente doña Rosa Icela reveló que son seis Estados los que concentraron el 50.1% de ese delito en el 2021, siendo Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco, para luego inmediatamente aparecer la región sonorense, como las zonas donde “matan gratis”, como dicen. ¡Ouch!

Prueba de ello es que ahora en San Luis R.C. el miércoles por la tarde ejecutaron a cuatro, entre ellos a una mujer, con cinco lesionados, durante dos ataques armados ocurridos con diferencia de minutos; en tanto que el mismo día en la noche en Guaymas, en el fraccionamiento Niza Residencial, acribillaron a un policía municipal afuera de su casa, cuando iba llegando de trabajar, quien era Melchor “N”., de 34 años de edad.

Así está ese creciente inseguro panorama, sin que se vea que la titular de Seguridad Pública estatal, María Dolores del Río Sánchez, haga nada fuera de lo normal para contrarrestarlo, por hasta ahora no haber pasado del “puro rollo”, pero sin concretar algo, por todavía ser una mera promesa eso de que estaba por anunciar un supuesto plan para regresarle la tranquilidad a los cajemenses, lo que todavía está por verse. ¿Qué no?

Exhiben a cabecilla sindical…Como “el que se lleva se aguanta”, al que vaya que “le pegaron” una desenmascarada, es al agitador mayor del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Hermosillo, Salvador Díaz Olguín, luego de que el secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz Armenta, le mandara a decir que los bloqueos de calles con los que han venido afectando a terceros no tienen razón de ser. ¡Nàcas!

Eso luego de que “El Chito” Díaz les revirara al “Chava” Díaz y su camarilla, el que a diario han mantenido una mesa de diálogo, por lo que no existe motivo para seguir perjudicando a quienes con sus impuestos les pagan, al protestar por la aplicación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a prestaciones, cuando es una carga impositiva que impone la Federación a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT). ¡Vòitelas!

A ese grado es que “les mataran el gallo en la mano” a dichos burócratas sindicalizados, con esa exhibida que les dieran, y no es para menos, porque a pesar de que les han dado respuesta a todas sus peticiones, al aclararles porque el SAT les está aplicando descuentos en los vales de despensa, aun así optaron por cerrar vialidades, como lo han hecho por días seguidos por las tardes, provocando un caos vehicular. ¿Cómo ven?

No por nada es que Florencio les reprochara y restregara, y con sobrada razón, que: “Yo entendería que si nosotros no abriéramos las puertas, que si no tuviéramos disposición al diálogo, pues que entonces presionen, que bloqueen las calles porque no nos los escuchan ni quieren recibirlos, pero si está abierto el diálogo no entiendo porque afectar a otros, a terceros, a los hermosillenses que nos tienen aquí”. ¡De ese vuelo!

Para el caso señaló que en una muestra de buena voluntad el pasado martes acordaron con Salvador que a partir de la próxima quincena el pago del valerìo se realizaría vía monedero electrónico, a fin de diferenciarlo de la nómina, para que el SAT pudiera reconsiderar la retención de ISR, eso como una alternativa de solución a la inconformidad que se presentó, pero por lo que se ve por un lado pactan, y por otro se alzan. ¡Eso dicen!

Tan es así que ayer por cuarto día consecutivo desquiciaron el tráfico, al de nuevo escenificar un bloqueo, a eso de las 15:30 horas, en bulevar Vildósola y bulevar Paseo del Río, a la altura de la Casa de la Cultura, según ellos porque no les han dado fecha para regresarles lo descontado. ¡Así el impune amachamiento!

Manga ancha a “Onachafa$”…Ahora que asì que apenas y finalmente publicaron el esperado decreto para regularizar los “autos chuecos” en diez Entidades fronterizas, como las de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, cuando los cabecillas de las diferentes organizaciones “Onachafa$” ya comenzaron a “frotar$e las mano$”. ¡Palos!

Ya que como siempre sucede cada vez que hay una de esas legalizadas de carros ilegales de procedencia extranjera, luego luego empiezan a convocar a los propietarios de los mismos, al ahora ponerse el ropaje de ge$tore$, y que es lo que ya està haciendo el por algo mal afamado explotador de la Odepafa, Gamaliel Cañedo Maciel, para que se integren a su padrón y presenten la documentación solicitada. ¡Ajà!

En lo que obviamente que no es una gestoría que hacen de a gratis, o por ser muy buenos samaritanos, sino que por el contrario por ello cobran una buena “lana”, eso al aprovecharse de la confusión que hay entre los dueños de esos vehículos, al momento de cumplir con los requisitos que marca esa decretada que hiciera pública la Secretaría de Hacienda, y que tendrá un costo de $2 mil 500 pesos como ya se había adelantado.

Luego entonces es un monto al que se le agregará lo que les cobren esas “Pafa$” por ayudarles con la tramitología, que nomás en el caso de Cañedo Maciel ya confesó que tiene a más de 30 mil afiliados, por lo que “$áquele pluma”, aunque lo “pìor” del caso es que en esa enésima regularizada nuevamente no se puso un “candado” para evitar la rapacidad de esa clase de vìvale$, como se les identifica por las mayorías. ¡Mínimo!

De tal forma que a río revuelto nuevamente estarán “$acando raja” esos gandalla$, con lo que será esa mexicanizada de “carruajes” con 8 años de antigüedad, o anteriores, y cuyo número de identificación vehicular corresponda al de fabricación o ensamble del vehículo en México, Estados Unidos o Canadá, porque los que son los japoneses y coreanos no “entrarán”, por no permitirlo el Tratado de Libre Comercio.

E igualmente descartarán a los automotores de esa clase irregular que cuenten con reporte de robo, o estén relacionados con la comisión de un hecho delictivo en alguna carpeta de investigación, o proceso penal.

Avanzan auditorìas estatales…Aunque sin dar nombres ni cargos, para no entorpecer las investigaciones, pero el que ya advirtió que se han encontrado hallazgos, como para iniciar procesos penales contra ex funcionarios por presuntas irregularidades, es el de la Contraloría del Gobierno del Estado, Guillermo Noriega Esparza, como parte de las auditorías que llevan a cabo en 17 dependencias. ¡Glùp!

Y para muestra basta un botón, ¿o botín?, al Noriega Esparza apuntillar que por ejemplo en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), se han realizado auditadas especiales por el otorgamiento de permisos eventuales de transporte en el periodo de septiembre de 2015, a septiembre de 2021, las cuales al terminarse derivaron en una solicitud de investigación por existir posibles anomalías de la propia Contraloría.

Por el estilo adelantó que en la Secretaría de Gobierno tuvo lugar una auditoría por las 32 patentes de notarías otorgadas en los 6 años de la administración, y aunque aún no concluyen, ya hay dos requerimientos para indagar; mientras que lo que es en Telemax encontraron dos supuestos desvíos que todavía están por confirmar, por lo que así está la soltada de prenda del “Memo” Noriega, aunque a medias. ¡Ni más ni menos!

En esos términos está ese saldo que exhibiera Guillermo, al manejar el total de las revisiones que se han hecho, del 13 de septiembre de 2021, al 18 de enero de 2022, y que son 17 de carácter especial, 13 de obras públicas y 142 directas, que arroja una suma de 172; mientras que el inventario de expedientes en las áreas de investigación es de 138, de los cuales 81 son de la administración anterior, y el resto de la actual. ¡Ups!

Correo electrónico: [email protected]