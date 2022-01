Sin Medias Tintas

“Se lava las manos” “La Lola”

“Se lava las manos” “La Lola”…En tanto que los hechos violentos que se siguen registrando continùan indignando al màs pintado, la que de plano ya optò por “lavarse las manos”, es la secretaria de Seguridad Pública estatal, María Dolores del Río Sánchez, al excusarse en que la inseguridad es producto de un abandono de 10 años, en el que se dejó crecer, por lo que ahora deben caminar hacia atrás y darle vuelta.

Asì que mientras se continùan perpetrado asesinatos que conmocionan a la poblaciòn, como ahora el de un jovencito de 15 años que trabajaba en un abarrotes de Obregòn, que la noche del lunes fuera baleado en un intento de asalto por dos hampones, en la colonia Santa Fe, lo que es “La Lola” del Rìo ahora saliò con que para el mes de diciembre, es cuando apenas pudieran verse resultados sobre ese inseguro tema. ¡Pàcatelas!

Ante lo que saca por conclusión que del Río Sánchez entrando y entrado, y ya prácticamente se está dando por vencida, al manejar que un cambio en esa materia pudiera llevar el mismo tiempo, es decir, alrededor de una década, como dando a entender que sería el mismo periodo en que según ella se descompuso la situación, y que es lo que ha provocado que hoy impere una ola de violencia. ¡A ese punto la zozobra!

Y ciertamente que los números no mienten al respecto, y para muestra están las nuevas estadísticas que ayer ventilara la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, que mantiene a la ciudad obregonense como la segunda localidad del País con más percepción de inseguridad, o donde sus habitantes viven con más miedo, al subir del 92.5%, al 95%; en tanto que Hermosillo bajó del 66.8%, al 59.5%. ¡Zaz!

En lo que son datos correspondientes al cuarto trimestre del 2021, o séase, para cerrar el año, en lo que es entre septiembre y diciembre, en el que también hubo una alza del “mello” entre los habitantes de Nogales, al incrementarse del 52.1%, al 55.3%, siendo Fresnillo, Zacatecas, el que ocupó el primer lugar en esa nada honroso saldo, producto de esa medición que se hace en 91 ciudades, por lo que así está de grave la cosa.

“Le reviràn” a ex camioneros…Y despuès de que por enèsima ocasiòn “le echaran el camiòn encima” al Gobierno del Estado, los que no esperaron mucho por la respuesta, son los ex concesionarios del transporte urbano que fueran requisados, y a los que se les paga una mensualidad, luego de que protestaran ante Palacio, porque supuestamente no les están pagando a tiempo esas compensaciones. ¡Órale!

Porque echado pa` delante como es el gobernador, Alfonso Durazo, no se anduvo por las ramas para luego luego revirarles que están recibiendo hasta $700 mil pesos mensuales por una concesión que no están trabajando, de ahí que apuntillara que no entendía cuál era la molestia, si a pesar de eso se les está liquidando, ante lo que adelantó que habría que hacer una revisión, con lo que sí que les “salió el chirrión por el palito”.

Al señalar con “dedo de fuego” que: “Son seis millones al mes que se pagan por concesiones que no están trabajando, y me preocupa que haya ex concesionarios que hayan hecho de la explotación de esta concesión su modo de vida y en esa circunstancia se tiene que actuar con responsabilidad, no es el caso de quienes reciben $700 mil pesos al mes por una concesión inactiva, esto es lo que se va a revisar”. ¡Qué tal!

No en balde es que Durazo rematara diciendo que el Sistema del Transporte en el Estado es un fracaso total, razón por la que al igual como se está haciendo en el Isssteson, se le tiene que meter orden, y para lo cual todos los actores tienen que abonarle, más que restarle, como lo no han estado haciendo los citados manifestantes, que insisten en asumir un papel de víctimas, cuando “no dieron el ancho” en esa actividad.

Es por lo que el Mandatario Estatal ventilara que: “Es necesario garantizar un transporte seguro, eficiente, oportuno e indispensable para los trabajadores, por eso es una cuestión estratégica para mi gobierno”, como dejando en claro que ese es el gran reto a cumplir, por encima de quienes solamente persisten en velar por sus intereses personales, pero en este caso no por el de los usuarios. ¡Ni más ni menos!

¡“Pega” el Covid-19 en el INE!…Vaya que el que ha seguido causando estragos en todos lados es el coronavirus, y para evidencia està que ahora el Instituto Nacional Electoral (INE) suspendiera labores en sus oficinas ubicadas en Las Quintas, a raíz de un brote de esa enfermedad entre el personal, como días atrás también ocurrió en su sede de Cajeme, por lo que así están las paralizaciones de actividades. ¡A ese grado!

Por lo que ahí tienen que “un filón” de más de 100 personas es el que se quedó esperando, con todo y que tenían sus respectivas citas agendas, por esa sede central del INE localizada en Paseo de Los Ángeles, al Poniente de Hermosillo, ser donde más atención brindan, no obstante y que existen otros módulos para lo que son las tramitologías que tiene que ver con la credencial de elector, que es lo que más demandan. ¡Así el dato!

Y es que por lo de la misma pandemia se han alargado los tiempos para atender las solicitudes de quienes tienen la necesidad de hacer uno de esos trámites, de ahí que se haya llegado al grado de enviarlos a otras ciudades, al no haber citas en lo inmediato, como lo denota que en ese “colón” que se forma a diario desde las 7:00 horas de la madrugada, hubiera gentes procedentes hasta de la Comisaría Miguel Alemán. ¿Cómo ven?

Aun así, y en base a lo ventilado por la encargada de despacho de la Vocalía Ejecutiva del 05 Distrito, una tal Sandra Flores Padilla, con ese contagio en serie y en serio que se dio entre los empleados, no les quedó “dìotra” más que cancelar operaciones, en el ínter en que los aislaban y reemplazaban para que no siguieran desparramando el virus, que como nunca ha cundido por la aparición de la nueva variante Òmnicron. ¡Glùp!

O séase que al tan criticado INE le está pasando lo que a otras instancias del servicio público, que igualmente se han visto afectadas en su operatividad, por la contagiosidad que hay hoy en día, y a la que todo mundo está expuesto, como lo refleja el que a nivel México se sigan rompiendo récords de infectados, al casi haber llegado a los 50 mil en un día; en tanto que en Sonora han persistido las cifras de más de mil. ¡De ese vuelo!

Volveràn desayunos escolares…Los que sì que acaban de dejar un buen sabor de boca, son el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, y la directora general de DIF Sonora, Lorenia Valles Sampedro, con lo que es la firma de un convenio de colaboración para implementar de nuevo el programa Desayunos Escolares en las escuelas de nivel básico. ¡De ese tamaño!

Si se toma en cuenta que se trata de un programa que es de vital importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por el también conocido como almuerzo ser el primer pipirìn del día que reactiva a las personas, y que es por lo que se diga que ¡panza llena, corazón contento!, que en este caso ayuda para que los estudiantes estén más dispuestos para aprender, por en las primeras horas del día no pasar hambres.

Con lo que está de más el resaltar que es una estrategia de bienestar social que contribuye a promover un estado nutricional adecuado de los menores, lo que permitirá que el estudiantado, y en especial los niños en condición de vulnerabilidad, puedan acceder a ese beneficio para potenciar sus posibilidades de desarrollo integral, por haber quienes ni siquiera tienen asegurado el pan de cada día. ¡Esa es la realidad de muchos!

Y para quien dude de lo anterior está lo expresado por Valles Sampedro, tocante a esas desayunadas, al externar que “el personal del DIF trabaja con el firme compromiso de que nadie se quede atrás, ni nadie se quede fuera de los diferentes programas de apoyo social”, como parte de la política impulsada por el “Gober”, Alfonso Durazo, quien ha reiterado que primero hay que velar por los más desprotegidos. ¡Mínimo!

De tal forma que de esa manera es que Aarón y Lorenia están haciendo el uno dos, con lo que es la reanudación de esa cruzada para todos los días asegurarles un alimento a los alumnos de más escasos recursos, o a esos que llegan con el estómago vacío, para que eso redunde en su aprovechamiento académico, porque a querer y no, pero con eso “les entrarán mejor las letras”, como reza la popular expresión. ¿Qué no?

