Sin Medias Tintas

Habrá FAOT “sin ambiente”

Exigen privilegio$ bomberos

¡Resurge el conflicto minero!

Fraudean a usuarios de CFE

Habrá FAOT “sin ambiente”…Y lo que se veía venir ya lo está confirmando Luis Antonio Castro Ruiz, el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora (Sutspes), de que ya el Comité Estatal de Salud evalúa cada una de las áreas de trabajo para determinar las acciones a implementar en las oficinas gubernamentales, a raíz del repunte del Covid-19. ¡De ese pelo!

Para el caso es que Castro Ruiz señalara que serán los encargados de los departamentos de Recursos Humanos de las diferentes dependencias, los que definirán qué servidores públicos deberán continuar laborando en la presente etapa de contagios que han ido al alza, partiendo de quienes pudieran estar en un mayor riesgo, como para enviarlos a “chambear” desde sus casas, como parte de una de las tantas medidas preventivas. ¡Tómala!

Eso como consecuencia de la aparición de la nueva variante llamada Òmicron, que es más contagiosa, y que es la que provocara que en el actual inicio de año los casos de esa enfermedad se dispararan a más de mil durante varios días, para imponer un nuevo récord, de ahí el porque nuevamente todo mundo ande apanicado, y es que ayer volvieron a reportar ¡¡mil 156 envirulados!! En un sólo día. ¡De ese tamaño!

Al ser una psicosis causada por el rebrote de esa pandemia que ya también ha generado un ausentismo escolar, como lo reconociera el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Cecilio Luna Salazar, al ventilar que después de las vacaciones decembrinas se ha registrado una baja en la asistencia a las clases presenciales, eso ante el temor que ha resurgido en los papás, de que sus hijos pudieran infectarse.

O séase que las escuelas están volviendo a quedarse solas, como consecuencia de esa cuarta ola de contagios, por estar dejando de acudir el estudiantado como una reacción de prevención, a partir del como ha vuelto a cundir ese cobicho, aunque con menos hospitalizado y fallecidos, y que en parte se agravara por como las mayorías se relajaran y se “soltaran la greña” en las pasadas fiestas navideñas, y ahí están las consecuencias.

No obstante que no es de extrañar que el alumnado se este ausentando, después de que hasta manifestaciones ha habido de los paterfamilias, porque los directores de algunos planteles no han cumplido con los más mínimos protocolos sanitarios, lo que contrasta con las promesas de los dientes para afuera que ha hecho en ese sentido el titular de Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante. ¡Así la falla!

Luego entonces a ese grado está teniéndose un repliegue en todos los ámbitos, por la alta incidencia de transmisión que hay de ese mal gripal que puede llegar a ser letal, como también lo exhibe el que hasta ayer decidieran el cómo será la celebración Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2022, y que en base a lo anunciado por el secretario de Salud, José Luis Alomìa, será con un modelo híbrido presencial-virtual.

En pocas palabras no habrá el jolgorio de antes, porque suspenderán las actividades congregacionales en la vía pública, es decir, sin las tradicionales callejoneadas ni de cualquier otra naturaleza, como tampoco permitirán la venta de cerveza ni nada que se le parezca, mientras que los aforos en los eventos serán al 50%, o a la mitad del cupo, ante lo que se concluye que les faltara el ambiente de fiesta, o de pachanga. ¡Glùp!

Exigen privilegio$ bomberos…Quienes una vez màs estàn evidenciando el creerse merecedores de toda clase de conce$ione$ y privilego$, son elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, como lo denota el que de nueva cuenta hayan hecho una protesta, ahora según esto porque sin notificarles les aplicaron descuentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en varios conceptos de la nómina. ¡Ajà!

Porque lo que es el secretario de la Caja de Ahorro y Becas del sindicato de los “tragahumos”, un tal Jorge Pérez, ahora está saliendo con que a Chuchita la bolsearon, al pretextar que supuestamente hubo una mala información en los acuerdos firmados en el Contrato Colectivo de Trabajo que pactaron con la Comuna, en lo que tiene que ver con las descontadas relacionadas con el famoso ISR federal. ¿Será?

Por ese motivo es que que nuevamente están “pegando de gritos”, como ya se ha vuelto normal en ellos, al argumentar que: “Hicimos unos acuerdos cuando se firmó el contrato colectivo y hubo unos ingresos económicos hacia cada agremiado que son 120, pero lo que nunca nos dijeron a lo que quedó pactado, es que de esos ingresos que obtuvimos nos iban a descontar impuestos, y esa es una de las molestias que tenemos.

Más menos así estuvo el incendiario plantón que unos 80 elementos de ese cuerpo de rescate llevaron a cabo para meter presión, y que finalmente los terminara atendiendo el Secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz Armenta, por medio de una comisión que formaron, para que les dejaran más en claro lo de esos “de$contone$” en varios rubros como vales de despensa y apoyos por riesgo laboral, entre otros. ¡Mínimo!

Sin embargo es obvio que sólo intentan hacer ruido para conseguir un beneficio extra, por no estar impuestos a pagar ese gravamen, y es que por el estilo “hicieron arder Troya”, cuando por primer vez se los “ajustaron” con el ISR, porque desde siempre lo había liquidado por ellos el Municipio, de ahí que hasta amenazaran con demandar, cuando lo cierto es que del Fisco, o de La Lolita nadie se salva. ¡Así de ventajosos!

Aun así y por si eso fuera poco, quienes ayer se unieron a esas manifestaciones son los sindicalistas azuzados por su cabecilla, Salvador Díaz Olguín, al “estrangular” el tráfico en el crucero de los bulevares Luis Encinas, Rodríguez y Rosales, para pedir que las hagan esa misma condonación, cuando es algo que es por ley. ¡Palos!

¡Resurge el conflicto minero!…Los que està visto que nomàs “no tienen lado”, al igual que los alzados de la tribu yaqui, son los grillos mineros de la Sección 65 de Cananea, porque al igual como los del aludido grupo étnico, la mañana de ayer bloquearon la carretera Internacional México 15, en el tramo que conecta con Ímuris, por la supuesta falta de cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno federal.

Por lo que así está el resurgimiento de ese eternizado conflicto laboral, y con el mismo pretexto de siempre, como es el de que no les han “hecho buena” la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de otorgarle validez al movimiento de huelga que mantuvieron por 14 años, como una vez más lo están sacando a colación, ahora por voz de un dizque coordinador sindical, un tal Heriberto Verdugo. ¡Zaz!

De tal forma que por enésima ocasión están haciendo pagar a justos por pecadores con ese cierre carretero, al advertir que permanecerán hasta tener una respuesta de la Secretaría de Gobernación, bajo la amenaza de que únicamente permitirán el paso de vehículos de emergencia como ambulancias, según esto para que al “Prejidente”, Manuel López Obrador, le llegue la información correcta, o la que a ellos les interesa.

Aunque lo que es Verdugo y compañía están saliendo con el mismo trillado discurso de toda la vida, como es el de demandar que corrijan los presuntos abusos cometidos contra el sector minero, en cuanto a pago de prestaciones, utilidades y la legalidad del la huelguita “hechiza” que hicieran hace más de una década, y que por lo mismo se las desconocieran, a pesar de la atención que les han dado en el actual sexenio de AMLO.

Si se analiza que a todo eso ahora también le están sumando la queja extra de que tampoco han cumplido con las acciones del Plan de Justicia Para Cananea, siendo que hace apenas una semanas López Obrador visitó esa Ciudad del Mineral para darle seguimiento, y entre otras cosas anunciar una pensión para esos cientos de ex trabajadores de La Minera a los que “se llevaron al baile”, para a final de cuentas no lograr nada. ¡Ñàcas!

Fraudean a usuarios de CFE…Por si no bastara con la mal afamada “cue$ta de enero”, la pandemia, inflación y demás, resulta que ahora hasta están fraudeando a los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al aflorar que falsos empleados de esa paraestatal les están ofreciendo descuentos, e incluso la liquidación total de sus adeudos, a cambio de cierta cantidad de dinero, o una vil “mochada”.

Así está esa estafa que saliera a flote por la alerta que ya lanzara el representante de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado Luna, al advertir que desde principios de diciembre de 2021 comenzaron a denunciarles esos fraudes, por lo que ya han atendido una media docena de víctimas, quienes realizaron pagos de los $3 mil pesos a los $12 mil “del águila”, respectivamente. ¡De ese vuelo!

De ahí que Peinado apuntillara que: “Desafortunadamente hay usuarios que están cayendo en ése fraude, hay que recalcar que, en CFE, adeudo que se debe, adeudo que se paga, no hay descuento a menos que haya algún error de la lectura en el medidor. Es muy importante que la comunidad no se deje engañar si de repente va una persona presentándose como trabajador de la CFE y les ofrece liquidar ese saldo con tal cantidad”.

Casi por nada es que le recomendara a la ciudadanía que se acerque a la CFE, o a cualquier modulo, Cefemático o a las oficinas de la UUH, pero sin nunca entregarle “lana” a ningún empleado en campo, ya que no se verá reflejado en su cuenta de adeudo, y más cuando ha trascendido que los estafadores buscan a morosos de la “Comisión” que tengan deudas acumuladas de 10, 15, 20 o 30 mil pesos. ¿Cómo ven?

En esos términos están esas estafadas que estilan que en la generalidad comienzan con mensaje de texto, o WhatsApp que les hacen y, hasta con llamadas para convencerlos y, manejando información que pareciera que están tratando con alguien que conoce bien el sistema, por lo que no dudan que un desleal funcionario o empleado del interior de la CFE pudiera estar coludido, por lo que es algo que ya reportaron a los directivos.

Correo electrónico: [email protected]