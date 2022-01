No le falta a la de “Seguridad”

Respalda “Gober” la reforma

Exhiben a jefa del Transporte

Multan a antros escandalosos

No le falta a la de “Seguridad”…Y por si algo le faltara a la secretaria de “Seguridad” Pública, María Dolores del Río Sánchez, resulta que ahora ejecutaron al Jefe de Custodios del Cereso de San Germán de Guaymas, un tal Luis Alberto Villalobos, al ser rafagueado el pasado domingo junto con su tìo, Amalio Villalobos Sainz, de 63 años de edad, quien era agente municipal, cuando estaban en el interior de un auto.

En lo que es una fatìdica agresiòn armada que tuviera lugar por la tarde en la colonia Yucatán, en las inmediaciones de la escuela primaria “Guadalupe Victoria”, cuando las vìctimas, quienes quedaron su vida en el lugar de los hechos, a bordo de un vehículo Chevrolet, Cavalier, tipo Sedán, color gris, modelo atrasado, fueron sorprendidas por varias personas que llegaron a donde estaban y les dispararon a corta distancia. ¡Zaz!

Màs menos asì estuvo ese doble homicidio de alto impacto, y que es de los que hace sospechar hasta lo que no, empezando porque luego se le relaciona con la funciòn que desempeñan, y màs cuando a la clàsica luego luego salen con que el elemento policìaco, dizque estaba de vacaciones; en tanto que a la par manejan que el coordinador de los celadores de la càrcel guaymense, segùn esto gozaba de su día de descanso. ¡Ajà!

Sin embargo serà el sereno, en cuanto a si se encontraban “francos” o no, como se dice en el argot policial, para clarificar si andaban en funciones o no, pero lo ùnico cierto es que con ese doble asesinato se la vienen a complicar màs a La Lola del Rìo, por no decir màs feo, partiendo de que las especualciones no se han hecho esperar, y con sobrada razòn, por la labor de custodia que realizaba Luis Alberto. ¡De ese pelo!

Si se toma en cuenta que en esa “Peni” debe haber muchos detenidos implicados en “la maña”, y que han sido encarcelados producto de los mà recientes sucesos violentos que se han registrado en ese puerto, como el de noviembre del 2021, cuando ocurriò un atentado en el Palacio local, con un saldo de dos muertos, al intentar matar al hoy ex director de la Policìa Municipal, Andrès Humberto Cano Ahuir. ¡A ese grado!

Pero independientemente del transfondo de esos nuevos sonados crìmenes contra representantes del orden, o màs bien del desorden, es un enèsimo hecho de violencia que confirma que esa localidad porteña, al igual que la de Empalme, continùan siendo un polvorìn por la inseguridad imperante, si se analiza que fueron perpetrados despuès de las ùltimas apariciones de narcomantas en algunos puentes y vialidades. ¡Glùp!

Y es que de entrada lo que se presta para mal pensar, o “quemar cinta”, como dicen los chavos, es que pràcticamente hubieran “cazado” a los mencionados parientes baleados cuando permanecìan en una actitud por demàs sospechosa, y por lo visto hasta muy confiados, de ahì que no les dieran tiempo de nada, o de defenderse, con todo y que no trascendiera el que hayan traìdo armas, o quièn sabe. ¿Còmo ven?

Aunque al margen de las suposiciones provocadas por esas lamentables muertes, lo ùnico cierto es que le vienen a “echar màs leña al fuego”, de ese que ya casi le està llegando a los aparejos a del Río Sánchez, y sin que todavía sea hora de que actúe en consecuencia, o como lo demandan las circunstancias, y es que sigue sin salir de la pura planeación, pero sin aterrizar nada que se parezca a una efectiva estrategia. ¡Pàcatelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Respalda “Gober” la reforma…Quien sì que se abriò de capa, en el marco de la inauguración del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica en el Palacio Legislativo de San Lázaro, es el gobernador Alfonso Durazo, al adelantar que Sonora apoya la reformada que se hará en ese campo, por ya no ser posible seguir repitiendo un modelo que ha privatizado las ganancias y socializado las pérdidas. ¡De ese vuelo!

En esos términos estuvo la definición abierta y franca de Durazo Montaño, al participar en ese evento en el que destacara con todas sus letras que: “En este contexto apoyamos decididamente la Reforma Eléctrica propuesta por nuestro presidente López Obrador, la apoyamos bajo esa filosofía y también bajo nuestra premisa de que ya es hora de que les toque a quienes nunca les ha tocado nada”. ¡Ni más ni menos!

Lo anterior al resaltar durante su intervención que México reinicia un proceso crucial para salvaguardar la soberanía del sector eléctrico, pero haciendo hincapié en que para los sonorenses no sólo es un tema que atañe a la soberanía nacional, sino también en lo que tiene que ver con el bienestar social, por las condiciones climáticas que tiene el Estado, con calorones de hasta 52°C, e inviernos de 0°C en las zonas Norte y serranas.

Es por lo que el Mandatario Estatal apuntillara que “la luz” es uno de los principales gastos de los ciudadanos de por estos lares, de ahí el porque de su respaldada a esa propuesta reformadora: “Porque corrige los excesos del pasado y regresa a la CFE -Comisión Federal de Electricidad- las facultades para mantener bajo su control el mercado de la generación y transmisión del servicio en condiciones que aseguren un pago justo”. ¡Qué tal!

En tanto que en respuesta a los detractores que acusan al “Prejidente”, Manuel López Obrador, señaló que contrario a lo que dicen, es un gran impulsor de las energías limpias y, para el caso puso de ejemplo el parque solar que se construye en la Entidad, que será de 2 mil hectáreas y tendrá una capacidad de generación de mil megawatts, para constituirse en el más grande de Latinoamérica y, el octavo más grande del mundo. ¡Órale!

Por cierto y por otro lado, lo que es Durazo ayer le expresó sus mejores deseos a la ex gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, luego de que finalmente se confirmar su nombramiento como Cónsul en Barcelona, España, al publicar en su redes sociales lo siguiente: “Deseo el mayor de los éxitos a Claudia Pavlovich en el ejercicio de esta nueva encomienda que le hace el Presidente para representar a México en el extranjero”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exhiben a jefa del Transporte…Como a la sorda hay que recordarle y reiterarle, antes que gritarle, es que el lìder de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado, està exhortando a las autoridades del Transporte estatal, encabezadas por Lirio del Castillo Salazar, para que refuercen los protocolos santitarios en los camiones urbanos, ante el repunte de casos de Covid-19 que se ha presentado. ¡De ese tamaño!

Al ser una advertencia con la que Peinado Luna sì que tiene toda la razòn, porque a pesar del alto grado de transmisión que a habido en las ùltimas dos semanas, provocado por la nueva cepa Òmicron, que es màs contagiosa, aun asì todavía es común ver los rulteros repletos en las llamadas “horas pico”, o de mayor demanda; eso sumado a los usuarios que se niegan a usar correctamente el cubrebocas. ¡Vòitelas!

No obstante y por encima ese escenario de màs riesgo, por en esta Capital estarse detectando la mitad de los infectados que han sido confirmados, casi llegando aquì a los 500 diarios, lo que que es a del Castillo Salazar nomàs no se le ha visto hacer nada extraordinario, en lo referente a aplicar una polìtica preventiva, si se parte de que esos vehìculos transporteriles son uno de los principales focos de contagio. ¡Asì el peligro!

De ahì que Ignacio dijera: “Es muy importante integrar el mayor número de unidades para minimizar y que no vayan tan llenos los camiones, sanitizar las unidades permanentemente, implementar medidas de seguridad y por supuesto que el usuario suba siempre con su cubrebocas, evitar caer en relajación y quitarnos el cubrebocas yo creo que es lo peor que podemos hacer frente a esta variante que es mucho más contagiosa”.

O sèase que a querer y no, pero asì està esa exhibida para Lirio Anahì, por para nada estarse “poniendo las pilas”, en materia de prevenciòn, a raìz de que la situaciòn se ha puesto màs “cañòn” por lo del rebrote de coronavirus, y con màs razòn en el camiòn, por como en ciertos horarios los pasajeros viajan en calidad de “sardinas”, por lo que cuàl sana distancia, al simplemente no respetarse el cupo establecido. ¡Ñàcas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Multan a antros escandalosos…Vaya que una vez màs se volviò a demostrar que hay inconscientes que pasan por alto que “el horno no està para bollos”, o para fiestas estridentes por lo de la emergencia sanitaria, como son los regenteadores de algunos antros como el de la “Cervecería 19” y “A Estribor”, localizados en la Plaza Andenes; y el de “Cervecería 22”, ubicado en la Plaza Grand Kino. ¡Palos!

Eso al aflorar que los propietarios de dichos emborrachaderos fueron sancionados con $86 mil 620 pesos, por no acatar las disposiciones del Reglamento Municipal de Ecología, en cuanto a la regulación del nivel máximo en sistemas de sonido, y es que previamente ya se les había notificado, luego de atender los reportes ciudadanos que habían recibido, por la forma en que alteran la tranquilidad de las familias colindantes.

De tal forma que tal reincidencia deja en claro, que a los gerentes de esos congales “les valió una pura y varias con sal” la advertencia que les hicieran los de la dirección de Ecología Municipal, dependiente de la Cidue, de la que es titular Astarté Corro Ruiz, de que “le bajaran de rayitas al volumen, como lo denota el que hubieran hecho caso omiso de hacer los ajustes necesarios para reducir el ruidajo. ¿Qué no?

Es por eso que derivado de que continuaron con sus escándalos, lo que es el viernes anterior de nuevo les “cayeron” los inspectores del Municipio, pero en esta ocasión para aplicarles una multa de mil Unidades de Medida y Actualización “UMA´$” a cada uno de esos establecimientos, que suman la cantidad antes citada, y aunque son dueños que generalmente tienen “mucha lana”, pero no deja de ser un multòn “pa`que aprendan”.

Correo electrónico: [email protected]