Iràn contra la Estafa Maestra…Ahora sì que como el mal afamado 2 de Octubre, que no se olvida, quien ya señalò que el megafraude del caso de la Estafa Maestra tampoco se echará al olvido, es el gobernador Alfonso Durazo, y que por el contrario habrá toda la disposición y apertura del Gobierno del Estado con las instancias locales y federales para esclarecerlo y fincarle responsabilidades a los culpables.

A ese punto está la postura del Mandatario Estatal, en torno a esa estafada originada por una investigación periodística publicada en 2017, que sacó a flote un sistema de 128 empresas fantasma, a través de las cuales el gobierno federal desvió más de 400 millones de dólares, en lo que es una red que involucró a 11 dependencias estatales, 8 universidades públicas, diversas compañías privadas, y más de 50 funcionarios públicos. ¡Tómala!

“No vamos a solapar a nadie, ni en éste ni en ningún tema, pero tampoco tengo interés en lastimar gente solo con un ánimo de venganza, históricamente se utilizó el poder para lastimar gente en función simple y sencillamente de atemperar algunos ánimos políticos, algunos cuestionamientos, algunas críticas, no es mi interés, vamos a ser muy responsables pero esa responsabilidad implica no proteger a absolutamente a nadie”.

En esos términos y con todas sus letras, es que Durazo Montaño dejara en claro que por su parte no habrá “tierrita volada” al respecto, y que si en este momento no puede “soltar más prenda”, es porque no debe adelantarse el estatus de las indagaciones en acato al debido proceso, pero que llegada la hora se brindará toda la información que se tiene, a fin de actuar en función de las conclusiones a las que se llegue. ¡De ese vuelo!

De tal forma que es un posicionamiento que pone de manifiesto, que con todo y el tiempo que ha pasado desde que se perpetrara esa tran$a en cadena, pero ninguno de los implicados está safo de que pueda ser llamados a cuentas, no obstante y que la única que hasta ahora está tras las rejas, es la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, al ser ubicada como la principal cabeza de ese fraude.

“Pintan su raya” a camioneros…Como a buen entendedor pocas palabras, a los que ya les mandaron decir que tendràn que “ra$car$e con sus uña$, es a los concesionarios del transporte urbano, a partir de lo ventilado por la encargada de esa instancia estatal, Lirio del Castillo Salazar, de que el Gobierno del Estado no tiene porque subsidiarlos con combustible, refacciones y hasta con unidades, como lo hacían antes. ¡Zaz!

En lo que es un evidente paternalismo oficial que se hacía más evidente en las principales ciudades de la Entidad, de ahí que ante ese “cambio de pichada”, a la hora de aplicar la normatividad como debe ser por parte de la dirección del Transporte del Estado, presidida por del Castillo Salazar, es que han surgido protestas por rumbos de Navojoa y Obregón, más que en Hermosillo, donde operan dos concesionarias. ¡Órale!

Razón por la cual es que Lirio apuntillara, que así como los camioneros tienen beneficios económicos con la explotación de esa actividad transporteril, por otro lado igualmente son sujetos de obligaciones, entre ellas el pago de derechos, cuotas de anualidad y mantener las condiciones técnicas y financieras de los camiones para poder funcionar óptimamente en pro de los usuarios, porque de lo contrario ponen en riesgo sus concesiones.

Para el caso es que la joven funcionaria manejara que para garantizar esa operatividad, es por lo que están trabajando en la transformación del sistema de transporte público, a fin de que quede muy bien establecido hasta que grado llegan los subsidios que se les otorgan, y que es por lo de los dos pasajes gratuitos para los estudiantes, y el mantener sin aumento el sistema tarifario, que en su mayoría es de $9 pesos por pasaje.

Más menos así de a cómo de alguna manera “pintara la raya” del Castillo, con el fin de dejar muy marcado hasta donde llega la responsabilidad de los que hacen negocio con los ruleteros, con la finalidad de que no quieran seguir con la misma política de todo querer seguir cargándoselo a “papá gobierno”, con la intención de que les cueste menos el funcionamiento, que es como intuyen que lo habían venido haciendo. ¡Qué tal!

Prueba superada en Unison…Quien dicen que sì que pasò la prueba, es la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), Marìa Rita Plancarte Martìnez, con lo que es la reactivaciòn de las clases presenciales que iniciaran esta semana, despuès de 22 meses de llevar las cátedras en línea por la pandemia del Covicho, en lo que fuera el inicio del ciclo escolar 2022-1, con una asistencia de entre 17 y 20 alumnos por grupo.

O séase que así estuvo el retorno a la actividad universitaria, a casi dos años de que comenzara la citada emergencia sanitaria, por lo que de esa forma volvieron a la vida las tres unidades regionales de laUnison, como son las de Navojoa, Nogales y Caborca, y por supuesto Hermosillo, aunque de manera mixta, o híbrida, es decir, una parte “personalmente en persona”, y otra virtualmente, para un regreso seguro. ¿Cómo ven?

De ahí que entre las medidas implementadas para retornar yevitar la transmisión de ese mal gripal, está el que determinaran que en las aulas no podrán estar más de una veintena de alumnos en los niveles de licenciatura y posgrado, así como tampoco en espacios educativos de práctica como talleres y laboratorios; con lo que se garantiza que el esquema de aprendizaje sea de una manera alternada, para que no haya tumultos. ¡Mínimo!

A ese grado estuvo esa regresada gradual, y con los protocolos sanitarios de rigor para no propiciar una contagiadera, al entre otras cosas instalarse filtros para ingresar a las áreas administrativas y salones de clase, así como la colocación de gel antibacterial y la toma de temperatura, e incluso yendo más allá con la colocación de extractores de manera estratégica en algunas áreas especiales, lo que representó un extra.

Con lo que a querer y no, pero lo que es Marìa Rita le demostrò a los que andaban como aves de todas las tempestades, que sì habìa una programaciòn preventiva, contrario a los que decìan, o habìan venido inventando, como lo hicieran los del Sindicato de Trabajadores Acadèmicos (Staus), y su tachado de agitador Juan Dìaz Hilton, de que no estaban las condiciones dadas, cuando màs bien no querìan trabajar “al cien”.

Resurge plantón de los yaquis…Los que estàn demostrando no tener palabra, son el grupillo de yaquis que desde hace dos años mantiene un bloqueo carretero en Vìcam, luego de que en dìas pasados lo reiniciaran, despuès de los acuerdos previos pacatados con el “Gober” Alfonso Durazo para quitarlo, pero la cruda realidad es que volvieron a las andada$, cobrada$, despuès de tres semanas en que lo “levantaran”.

Ante lo que todo hace suponer que solamente se tratò de la tregua que hacen con motivo de la època navideña, como incluso lo ventilaran, de que dejarìan libre el paso y de cobrar una ilegal cuota en el retèn que montan, del 12 de diciembre de 2021 al 07 de enero del 2022, con el fin de agilizar el paso de los viajeros, principalmente los “paisanos” que vienen de los Estados Unidos, para de alguna forma bajarle a su mala fama.

Aunque lo que es desde el viernes anterior de nuevo cerraron la Carretera Federal México 15 en ese punto, para por las malas exigir una “lana” para poder cruzar por esa área, contrario a los e$quilmadore$, o “bajadore$” que están en Loma de Guamúchil, a la altura del Danzante Yaqui, los cuales todavía no se habían vuelto a instalar, con todo y que no tardaban en hacerlo, por de a cómo les gusta el dinero fácil. ¡Vòitelas!

Aun y cuando eso y más se puede esperar del grupúsculo de esa etnia que por siempre se ha dedicado a lucrar con la bandera de las necesidades que tiene esa tribu, como lo exhibe el que ahora interpusieran un amparo para suspender el decreto presidencial de la creación del Distrito de Riego 018, que es parte del Plan de Justicia presidencial, dizque porque no los tomaron en cuenta, lo que “huele” a una vil excusa. ¿Qué no?

No en balde es que Durazo Montaño ya les aclarara que la intención fundamental es la de procurar beneficios sociales que mejoren las condiciones de vida de ese grupo étnico, pero por lo que se ve hay quienes se oponen a eso, porque a todas luces se les acabaría el pretexto para seguir e$tirando la mano, como lo han hecho hasta ahora, de ahí que también aflorara que procederán por la vía judicial contra esos bloqueadore$.

