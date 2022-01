Apoya “Gober” a buscadoras

¡Provoca ausentimo Covid-19!

Siguen atentando contra niños

Mueve piezas el Poder Judicial

Apoya “Gober” a buscadoras…Y ahora sí que después de tanto buscarle por todos lados, la que finalmente encontró apoyo en el gobernador, Alfonso Durazo, es la líder del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, y para prueba está que en el marco de una reunión que acaban de sostener con él, les ofreció su respaldo para que la Fiscalía estatal investigue las amenazas de muerte que ha enfrentado. ¡Zaz!

O séase que Durazo Montaño está logrando ni lo que las instancias federales, a las que Cecilia Patricia acudiera, después de que saliera de Sonora al ser amagada por el crimen organizado, y es que previamente se quejó amargamente del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, porque ni siquiera las recibió, con todo y que le diera la instrucción el “Prejidente”, Manuel López Obrador.

Pues contrario a eso trascendió que lo que es el Mandatario Estatal les abrió las puertas y les tendió la mano, al convocarlas la mencionado encuentro, en el que se comprometió a apoyarlas en todo lo que requieran para continuar con las búsquedas de campo, para encontrar a sus familiares desaparecidos, incluyendo la posibilidad de que Flores Armenta pueda regresar a la Entidad, de donde fuera desplazada. ¡De ese pelo!

En esos buenos términos hacen saber que Alfonso Francisco las invitó a sumar esfuerzos para que sigan llevando a cabo esa titánica labor desde la sociedad civil y con la que desde hace un buen tiempo atrás le han venido abonando a la solución de una problemática de inseguridad que ha ido en aumento, como esla de la localización de las personas que son desaparecidas, o “levantadas”, y de las que no se vuelve a saber nada.

No en balde es que la también conocida como Cecy remarcara que: “Sería muy cómodo de mi parte quedarme a vivir en la Ciudad de México, en una casa de lujo, con todos los gastos pagados, pero no es lo que yo quiero, no es el plan para mi vida, yo del gobierno lo único que necesito es que me ayude a investigar sobre las amenazas que he recibido y sobre la desaparición de mis hijos, es todo lo que me interesa”. ¡Así de clara!

Es por eso que resaltara que también aprovecharon para realizar peticiones con la intención de continuar con los rastreos en predios, entre ellas la dotación de gasolina y entrega de vehículos para transportarse, aunado a que a la par solicitaron que haya garantía en el trabajo de la Fiscalía del Estado, en torno a las carpetas de investigaciones abiertas por el delito de desaparición forzada en la región sonorense. ¡A ese grado!

Casi por nada es que Durazo a través de su cuenta de Twitter expresara su beneplácito por ese acercamiento, al expresar que: “Me reuní con @CeciPatriciaF, integrante de @buscadorasonora, a quien reiteré el apoyo sin regateos de mi gobierno a todos los grupos de búsqueda de la Entidad. Mantendremos como hasta ahora, la apertura y diálogo, siempre con la convicción de facilitar y apoyar sus necesidades”. ¡Ni más ni menos!

Ante lo que se concluye que así estuvo la buena mano izquierda exhibida por el “Gober”, a la hora de promover esa reunida con las Madres Buscadoras de Sonora, a fin de facilitarles la vida para que sigan con esa riesgosa actividad de intentar localizar a sus parientes “perdidos”, sean buenos o malos, como la misma Cecilia lo reconociera, y es que a querer y no, pero es el grupo que más resultados a dado en ese sentido.

¡Provoca ausentimo Covid-19!…Tal como se esperaba, la que ya està provocando un ausentismo laboral, es la cuarta oleada de Covid-19 que hoy por hoy està “pegando a todo lo que da”, con rècords de contagiados diarios que a nivel local que ya han rebasado el millar, en tanto que en el àmbito nacional casi han llegado a los 45 mil, a raìz de la apariciòn de la nueva variante Òmicron, que es màs contagiosa. ¡Ups!

Y para quien dude de lo anterior, ahí tienen que los primeros en cerrar sus oficinas de atención al públicofueron los de la delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), donde cobra Vladimir Barboza, ubicada en el Centro de Gobierno, luego de que desde el pasado miércoles suspendieran operaciones, para sanitizar y desinfectar sus instalaciones, proyectando reabrir el próximo lunes.

En tanto que hay otras dependencias gubernamentales no tardan en aplicar la misma medida preventiva, ante los brotes de infectados que se han presentado entre sus burócratas, razón por la cual es que por lo pronto y para evitar aglomeraciones en sus edificios, han optado por sacar las sillas de espera hacia el exterior, para que los solicitantes de trámitesestén afuera y así reducir la posibilidades de contagio. ¡De ese tamaño!

Mientras que en el sector privado la cosa ha pintado igual, y para prueba está que las diferentes cámaras empresariales por su lado han reportado un faltante de trabajadores de casi el 20%, es decir, una quinta parte, de ahí que haya una preocupación entre los representantes de ese sector, y “pìor” tantito por la facilidad que ya les diera el IMSS a los empleados, de tramitar sus justificantes de incapacidad en línea, o por Internet.

A ese puntoestá ese contagiante panorama, que ya igual está afectando en el rubro laboral, aunque sin riesgo de que lleguen a paralizarse las actividades, como en el inicio de esa pandemia, por ahora los síntomas de los enfermos ser más leves, derivadode que a un año que empezarán con la vacunación, que se cumplió ayer, el 97% de los sonorenses al menos cuenta con la primera dosis, equivalentes a 3 millones, 521 mil 984 vacunas.

Siguen atentando contra niños…Con todo y que ya no es de extrañar, pero vaya que en materia de inseguridad ya està ocurriendo cada cosa, y para evidencia està el que ahora un hombre y su hijo de 10 años fueron rafagueados de carro a carro en San Luis Río Colorado, en un atentando registrado en la colonia Residencias, y cuyo adulto horas después perdió la vida mientras recibía atención médica. ¡Vòitelas!

Porque si bien se trata de ejecuciones que ya son cosas de todos los días, sobre todo en los municipios más inseguros de por estos lares, pero lo que no deja de impactar es que siga habiendo menores de edad que continúen siendo víctimas colaterales de esa ola de violencia, al quedar en medio de las agresiones contra su parentela, como ahora cuando los interceptaran la tarde del miércoles al desplazarse en un vehículo. ¡Glùp!

Toda vez que en ese momento es cuando fueron atacados desde una camioneta de la marca Chevrolet, de la línea Tahoe, color café, quedando el conductor herido de muerte; mientras que el niño solo sufrió una herida en sedal, lo que habla de que se salvó de puro milagro de las balas que les dispararon. ¡Tómala!

Pero lo que es la secretaria de “Seguridad” Pública estatal, María Dolores del RíoSánchez, apenas está preparando una estrategia para hacerle frente al polvorín en que se ha convertido Obregón, ante tanta matazón, por lo que quién sabe hasta cuando habrá de tocarle que auxilien al resto de las municipalidades que no están tan “cañón”, como es el caso de la frontera sanluisina, Caborca, Altar y toda esa zona. ¡Ajà!

Tan es así que lo que es en Guaymas ha vuelto a proliferar la aparición de las llamadas “narcomantas”, en puentes y vialidades, después de que todavía no se resuelve la balacera que tuviera lugar en el Palacio Municipal de ese puerto, el pasado 25 de noviembre, con un saldo de dos muertos, entre ellos la joven activista feminista, Marisol Cuadras, por hasta ahora no haber mayores “avances”. ¡Pàcatelas!

Mueve piezas el Poder Judicial…Quien dan cuenta que ha seguido moviendo sus piezas, es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, en aras de formar un “drim tim” justiciero, y para seña está el que en sesión plenariarealizaron nuevos nombramientos de magistrada, dos jueces y un par movimientos en juzgados de Álamos y Hermosillo. ¡De ese vuelo!

De tal forma que como resultado de esos ajustes en la estructura del Poder Judicial, lo que es Acuña Griego le tomó protesta a María Gabriela Careaga Macías como Magistrada Regional, quedando adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con sede en Obregón, donde empezará a despachar desde el venidero lunes, que es cuando tendrán efecto esas designaciones para esos diferentes puestos. ¡Así el dato!

Por el estilo se hizo público que oficializaron las nominacionesde Jesús Abraham Amparo Martín y Edgar Alejandro Domínguez Villapudua como Jueces de Primera Instancia, quedando asignados al Juzgado Oral Mercantil de Cajeme, y el Juzgado Oral Penal de San Luis Río Colorado, respectivamente, por lo que en esos términos es que se diera el reforzamiento en esos juzgados, con la finalidad de mejorar la eficiencia. ¡Órale!

Y para completar el cuadro, en cuanto a esos perfiles “palomeados” para esos cargos, en la citada cumbre interna del STJE igualmente se avaló que Manuel Palafox Ocaña asumiera la titularidad del Juzgado Mixto de Álamos; y “junto con pegado” lo que es a Fabiola del Rocío González Morales se le pasó al Juzgado Primero Especializado en Adolescentes de Hermosillo, para concretar esa nueva ramalada de cambios. ¡Qué tal!

Más menos, pero así es como el también magistrado de Rafael está empezando el año,dándole forma a lo que habrá de ser su equipo más cercano, con la mira puesta en continuar consolidando a una instancia que en el último tiempo ha vendido haciendo la diferencia, y para bien, por lo que muy seguramente que ahora su gran reto será el llevarla al siguiente nivel, y para lo cual dicen que se está rodeando de los mejores elementos.

