¡Falta lo “pìor” del Covid-19!

Cancelan los eventos masivos

Ponen en entredicho a la SEC

¡¡Va de mal en peor Obregòn!!

¡Falta lo “pìor” del Covid-19!…El que dicen que no es nada, para lo que todavía falta, es el nuevo récord de mil 188 casos de Covid-19 registrados ayer en un día en el Estado, al pronosticarse que la cifra podría llegar hasta los 3 mil diarios, debido al poder de contagio de la nueva variante Ómicron y su corto periodo de incubación, y es que nunca antes una enfermedad infecciosa se había propagado a esa velocidad.

Porque de acuerdo a los especialistas lo “pìor” todavía está por venir, al manejarse que esa estadística de más de un millar de infectados pudiera dobletearse y hasta triplicarse en los próximos diez días, cuando se llegue “al pico” de lo que es la cuarta ola de esa pandemia, aunque también se espera que en poco más de una quincena comience una disminución de esa transmisión que hoy en díaestá a todo lo que da. ¡Zaz!

Y mientras son peras o manzanas, o en este caso especulaciones, la cruda y enferma realidad es en la actualidad continúan las largas “colas” en las diferentes instituciones de salud para hacerse la prueba ante los primeros síntomas que presentan los afectados, y es que contrario a las otras cepas como la Alfa, Delta y demás, ahora la sintomatología aparece en los primeros tres días, y no en más de una semana. ¡De ese pelo!

Es por eso que incluso ya está habiendo una desbasto de los reactivos para hacer esa clase de exámenes y detectar ese mal, por la alta demanda que hay, derivado de que la cuestión es que la llegada de Ómicron coincidió con diciembre y sus posadas, como dice la canción, para que se formara un caldo de cultivo, por como la gente se confiara por las mayorías ya estar vacunadas, pero con todo y eso se están infectando.

No en baldehasta el asesor de Salud de Estados Unidos, Anthony Fauci, ya advirtió que todo mundo se va a contagiar, o que son pocos los que se van a salvar, tan es así que lo que es en México al paso que se va, calculan que para mediados del presente mes ya estaría contagiada la mitad de los mexicanos, y es que hoy por hoy es muy raro que alguien no tenga a un familiar enfermado con ese virus. ¡Ni más ni menos!

Aunque contrario a ese apanicamiento que hay por esos nuevos récords, tanto a nivel estatal como nacional, porque en el Paísigual se contabilizaron casi 34 mil envirulados el mismo pasado martes, lo que también alienta es que no ha habido aumento en defunciones ni hospitalizaciones, como lo confirmara el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, como resultado de que en la mayoría los efectos han sido leves. ¡Órale!

Pero con todo y eso lo cierto es que esa epidemia ha seguido cundiendo en todos los sectores, como lo refleja el que ya trascendieraque en algunas dependencias de gobierno hay una alta incidencia de contagiados, ante lo que no descartan que de un momento a otro pudieran reducir su atención al público, y por el estilo ese cívico ha “pegado” entre los comunicadores, de ahí que haya muchos periodistas aislados. ¡Así el dato!

Casi por nada es que ayer al gobernador, Alfonso Durazo Montaño, se le viera encabezando el inicio de la jornada de vacunadas de refuerzo para los maestros, que incluye a los administrativos y demás personal, al compartir en sus redes sociales un video en el que presenta a las dos primeras “Profes” de Hermosillo que recibieron la vacuna, y que son Armida Lugo y Patricia Islas, ambas con más de 35 años de servicio.

Al comentar que: “Iniciamos esta nueva etapa de vacunación en el Estado que nos va a permitir consolidar el retorno seguro a una normalidad en todos los ámbitos, pero particularmente en el ámbito educativo que tiene que ver con la formación presencial de nuestros niños, niñas jóvenes y adolescentes”. ¡De ese vuelo!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cancelan los eventos masivos…Y contrario a otros municipios como el cajemense, donde se han “soltado la greña” con las pachangas multitudinarias, a pesar del resurgimiento del coronavirus, lo que es en Etchojoa ya empezaron a por poner el buen ejemplo al anunciar la suspensiòn de los eventos masivos públicos y privados, a fin de cortar la cadena de la contagiadera que ha proliferado por donde quiera. ¡Qué tal!

O séase que asíestá actuando en consecuencia el alcalde de esa municipalidad del Sur de la Entidad, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, al mandar a decir que durante los próximos 15 días quedan cancelados los bailes, bodas, quince años, eventos deportivos y todo lo que se le parezca, con la finalidad de bajarle al número de las víctimas de esa virulencia, como parte de una estrategia para en lo posible tratar de contenerla. ¡Mínimo!

En tanto que en el caso de los establecimientos como tiendas de autoservicios, restaurantes, además de iglesias, transporte y tianguis, de aquí pa`l real solo podrán tener un aforo de acceso del 50%, es decir, a la mita de sus capacidad, aunado a que deberán respetarse todas las medidas protocolarias de salud, entre ellas el uso de cubreboca, asì como el guardar la sana distancia, y todo lo que ayude a la prevención. ¡A ese grado!

Y tocante a lo relacionado con el funcionamiento de los tiangueros populares, que principalmente operan los fines de semana, para ese efecto dan cuenta que formarán un comité de vigilancia, con el fin de que haya una programación en cada lugar en que se instalan, con la intención de que se turne el 50 % de los vendedores para que no estén“todos al bolón”, y sea menos el “gentío de gente” que confluye en ellos. ¡Así el plan!

Más menos asíestá la política de preventiva que está reactivando Mendívil Valenzuela y que muy seguramente que a como está la cosa de contagiosa, habrá de replicarse en otros municipios, como se hiciera al principio de esa contingencia, y que ahora se regula en base al semáforo epidemiológico, a partir de los colores que marca, como es el rojo, naranja, amarillo y verde, dependiendo de la transmisibilidad que haya.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ponen en entredicho a la SEC…Al que todo hace indicar que le estàn quedando mal, es al titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, y para prueba está el que ayer los padres de familia y maestros de la Secundaria General No 5 de Hermosillo tuvieran que llegar al grado de realizar una manifestación para exigir que se cumplan los protocolos sanitarios ante el regreso de las clases presenciales.

Pues a partir de la denuncia que hicieran pública en pleno “miércoles de calentamiento”, exhibieron que a pesar de la emergencia sanitaria que hay por lo del Covid no han hecho la tarea preventiva, al no haber ni gel en el plantel, como tampoco agua, eso aun y cuando se sabe que hay casos positivos al interior, pero lo que son los directivos no han hecho lo necesario para preservar la salud de la comunidad estudiantil. ¡Tómala!

A ese extremo es que se unieron los papás, docentes y el alumnado, para “poner el dedo en la llaga” en cuanto a esa negligencia, por encima de las promesas que hicieran, de que serían muy rigurosos con las reglas de sanidad para evitar que la población escolar se contagie, por lo que asíestá el mensaje que le están mandando a Grageda Bustamante, para hacerle ver que alguien no está cumpliendo con ese ordenamiento. ¿Qué no?

Eso por más que la directora de ese centro educativo, una tal Bertha Alicia Rodríguez Salcido, saliera con que sí están cumpliendo con lo establecido por la SEC, cuando lo cierto es que no se cree que las mayoríasestén diciendo mentiras, lo que deja entrever que más bien “no se ha puesto las pilas” como debería ser, razón por la cual es que con esa protesta no únicamente los están evidenciando, sino también “curándose en salud”.

Por lo que a querer y no, pero así estuvo “el quemadòn” para Aarón, por a final de cuentas ser la “máxima autoridad” educativa, y es que esa sublevación le resta a la campaña para que los estudiantes vuelvan a las aulas, porque eso provocará que los paterfamilias la piensen más para enviar a sus hijos, por estarse viendo que no están teniendo ni los más mínimos cuidados sanitarios para protegerles a sus chamacos. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡¡Va de mal en peor Obregòn!!…Donde vaya que han ido de mal en “pìor” con las matazones es en Obregòn, y para evidencia esta el que en esta ocasiòn mataran a siete a balazos, con una diferencia de horas, sumando así 31 víctimas de esa imparable narcoviolencia en los primeros 11 días de enero, para en el presente inicio de año ya subirse el promedio a tres asesinados diarios. ¡De ese tamaño!

Con lo que con creces y con sangre se está confirmando el porque esa ciudad están en el top ten de las cinco más violentas no sólo de la República Mexicana, sino del mundo, por como los homicidios, levantones y ejecuciones han ido al alza, con todo y los supuestos cambios de estrategias que según esto han puesto en práctica, y el reforzamiento de las fuerzas de seguridad, pero sin que se vea ninguna mejoría. ¡Vòitelas!

Ya que por más policías que han enviado a Cajeme, y de todos los niveles, la ola violenta ha tendido a recrudecerse, y para muestra está el aumento de ese porcentaje de asesinados, lo que habla de que simplemente los han rebasado los distintos grupos del crimen organizado, que de antemano saben que por ahí se mueven, y es que hasta ahora no han podido pararles el alto, sino todo lo contrario. ¡Pàcatelas!

Y para seña de ese fracaso en el combate contra esas bandas delincuenciales, está el hecho de que no es la primera vez que comenten ese tipo asesinatos enlas inmediaciones de las instalaciones del 60 Batallón de Infantería, localizado en la colonia Nueva Esperanza, como nuevamente ocurriera, lo que aquí y en China ya resulta una verdadera burla, aunque a como han sido superados, eso y máspuede esperarse. ¡Ñàcas!

Asíestá el mayúsculo e inseguro reto que tiene no por delante, sino en lo inmediato la secretaria de Seguridad Pública estatal, María Dolores del RíoSánchez, a la que en contraste y en base a como lo demandan las circunstancias, no se le ha visto nada claro en su operar, al todas luces desde ya limitarse a “nadar de muertito”, lejos de abonarle a ese problemón, con todo y que sea responsabilidad de la Federación. ¡Glùp!

Correo electrónico: [email protected]