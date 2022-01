Va del dicho al hecho Alcalde

Va del dicho al hecho Alcalde…Con todo y que ya tiene varios días aislado por haber resultado contagiado con Covid-19, pero el que le ha seguido chambeando, es el alcalde Antonio “Toño” Astiazarán, y para prueba está que acaba de oficializar dos de sus propuestas de campaña, como son las del “Seguro Contra Robo a Casa Habitación” y la de “Garantía Cero Baches en tu Colonia”. ¡De ese pelo!

Por lo que de esa forma es que AstiazaránGutiérrezya está yendo del dicho al hecho, luego de que de manera formal le hiciera llegar al Cabildo dichas iniciativas, con las que se busca beneficiar directamente a los ciudadanos, y es que no que se cree que vaya haber algún regidor que se oponga a esa política con la que pretenden proteger el patrimonio familiar y fomentar la cultura de la denuncia. ¡Esa es la intención!

Más menos así se está formalizando lo que el “Presimun” emanado de la alianza PAN, PRI y PRD ya había adelantado, y que tiene que ver con una estrategia para abonarle a los efectos de la inseguridad y el mal estado en que se encuentran las calles, a través de fomentar la participación ciudadana, a la par de que también propuso la aprobación de lo que será el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024. ¡Así el dato!

Aunque en lo relacionado con el Programa Seguro Contra Robo en Casa-Habitación con Violencia, aclaran que las víctimas tendrán derecho a una indemnización hasta por $25 mil pesos, siempre y cuando hayan pagado en su totalidad el Impuesto Predial durante los tres primeros meses del año, además de cumplir con sus obligaciones fiscales municipales,así como la respectiva denuncia ante la Fiscalíade Justicia estatal.

Acto seguido y como parte del requisito final para ser indemnizados, deberán presentar la consabida solicitud ante la compañía aseguradora que el Ayuntamiento contratará, aunque igualmente será obligatorio que exhiban los comprobantes de los bienes que fueron robados durante el atraco, por lo que esa será la ventaja de estar al día, en cuanto a los gravámenes que hay que pagarle al Municipio hermosillense. ¡Cuando menos!

Y lo mismo aplicará para lo que serán las quejas con referencia al bacherìo que hay en la ciudad, para en caso de no ser atendidas en siete días hábiles, los denunciantes recibir un crédito fiscal equivalente al pago del Impuesto Predial, pero para eso igualmente tenderán que estar al corriente en la pagadera de los aludidos impuestos, para que sea algo así como “dando dando, pajarito volando”. ¡A ese punto el cambalache!

En ese caso la mecánica consistirá en que los reportes de esos hoyancos que hay en la mayoría de las vialidades, los deberán hacer vía la App de Hermosillo Gob., aunado a que el mencionado bachezòn deberá estar ubicado frente al domicilio del denunciante, por lo que esa será la condicionante para que puedan participar en esa modalidad de queja, para les salga de a gratis el Predial, o se los reembolsen. ¡Qué tal!

Asíestá ese plan con que el Gobierno Municipal intenta recuperar la confianza de los ciudadanos, si se toma en cuenta que ya solo cuestión de mero trámite para que sea toda una realidad ese reto que se está echando a cuestas el convaleciente de AstiazaránGutiérrez, por aquello de que sí que será todo un desafío tapar el bacherìo en una semana, y el indemnizar tantas robaderas que hay hoy en día. ¿Qué no?

¡Hoy vacunaràn a profesores!…Ahora sì que despuès de mucho esperar, los que este dìa por fin veràn la suya, al recibir una vacuna de calidad, son el personal educativo de Sonora, ya que hoy “mièrcoles de calentamiento” les aplicaràn lo que es el refuerzo contra el coronavirus, con el biològico de la marca Moderna, despuès de que hace algunos meses atràs “les pusieran” la Cancino de fabricaciòn china. ¡Ups!

Al ser un proceso de vacunaciòn que confirmara titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, al adelantar que se llevarà a cabo en 18 sedes de 16 municipios, y abarcarà a la plantilla laboral encabezada por los profesores, ademàs de quienes laboran en las àreas adminostrativas y de apoyo, en cuya primer jornada se destinaràn 30 mil 468 dosis para las escuelas públicas. ¡De ese vuelo!

Mientras que lo que es mañana les tocarà ese pinchazo a los 35 mil 67 trabajadores de los planteles privados y nivel superior, aunque para no interrumpir la enseñanza presencial en la segunda semana que està en curso, es que Grageda precisara que les otorgaràn permiso especial para que acudan a vacunarse, pero con la condiciòn de que después se reincorporen a la talacha educativa, en caso de no presentar alguna reacciòn. ¡Mìnimo!

De tal maneraque luego de esa esperada vacunada con la farmacéutica Moderna, lo que son los mentores finalmente ya podràn viajar a los Estados Unidos, porque lo que es hasta ahora la “Canchina” es de las que no estàn avaladas para cruzar hacia “el otro lado”, por la escasa protecciòn que brinda, y que segùn esto sòlo era por seis meses, ante lo que suponen que desde hace rato que andan desprotegidos en ese sentido. ¡Glùp!

En lo que es una inmunizada que se estarà concretando en el marco de lo que ayer ventilara el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, de que los contagios en el Estado se han disparado en un 141%, con respecto a la semana anterior, pero que las defunciones presentan un descenso del 13.4%, siendo esta Capital, junto con Cajeme, Navojoa, Caborca y San Luis R.C., los que registran una mayor positividad. ¡Palos!

Vuelve a pescar Covid AMLO…Y mientras que Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, llama a no correr para practicarse la prueba del Covid, lo que es el “Prejidente” Manuel López Obrador, el lunes volvió a resultar positivo a ese virus, con lo que es la segunda ocasión que contrae esa enfermedad, pues la primera vez lo “pescó” en el mismo mes de enero, pero del 2021.

Casi por nada es que todo mundo ignorara el exhorto que hiciera López-Gatell Ramírez, y es que en tanto que por un lado convoca a mantener la calma por el rebrote que ha provocado la nueva variante denominada Òmicron, por otro está la nueva contagiada que “se pegara” López Obrador, quien después de que empezara la semana ronco, salió con que era gripe, pero al final se demostró que otra vez se envirulò con ese patógeno.

Eso habla del porque nadie le hace caso a Hugo de ahora quedarse a monitorearse en casa, para no abarrotar los sitios en dónde se realizan pruebas diagnósticas, según esto porque a nivel mundial ya hay una escasez de las mismas, porque a su juicio lo mejor sería el seleccionar la atención de quienes las necesitan de manera imprescindible, de ahí que lo mejor primero sería el descartar que no se trate de un simple resfriado. ¡Ajà!

Sin embargo y después de la contagiada de AMLO, es que con más ganas todo mundo prefiere salir de dudas, acudiendo a hacer unas filonas a los hospitales, farmacias y módulos de salud pública para que examinarse, eso derivado del como ha repuntado la incidencia con cifras nunca antes vistas, tanto a nivel nacional como estatal, de ahí que Hermosillo esté en color naranja, aunque Sonora permanece en amarillo. ¿Será?

No obstante y que Andrés Manuel, al igual que la mayoría de los infectados, sólo han experimentado síntomas leves, razón por la cual no se ha incrementado la ocupación hospitalaria, al no abundar los enfermos graves, pero aun así la idea es la no exponerse, como tampoco andar desparramando el bicho, como lo hiciera el “Presi”, al reunirse con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien después reveló estar infectada.

Dictan una condena ejemplar…Los que vaya que volvieron a aplicar un sentencia ejemplar, de esas que hacen escarmentar, son los del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), del que es magistrado y presidente Rafael Acuña Griego, al ahora condenar a 50 años de prisión a un joven de 19 años de edad por los delitos de feminicidio, robo agravado en casa-habitación y de vehículo. ¡De ese tamaño!

A ese grado es que perpetraranese crimen que tuviera lugar en Puerto Peñasco, el 21 de noviembre del año pasado, el cual consternara a la ciudadanía, y no es para menos, por la forma en que con saña Darío Ubaldo “N”, junto con un menor de 16 años, asesinara a María de Jesús Méndez Gradillas, después de que en la madrugada entraran a robar a su casa y los sorprendiera cuando estaban apoderándose de diversos objetos.

Por lo que es algo que le costó la vida a la víctima, como es el descubrir y enfrentar a Darío Ubaldo, ya que al reclamarle y discutir, entre él y su cómplice la sometieron y ataron en el suelo, donde la taparon con una cobija, en lo que terminaban de sacar sus pertenencias y las subían a un auto de su propiedad, y es que ya para irse se regresó para acuchillarla y colocar el cuerpo en la cajuela, para después abandonarlo en despoblado.

Aun así es un homicidio y atraco en el que los alcanzó el karma, porque al transitar de regreso a la ciudad, el vehículo se accidentó y volcó sobre el bulevar Las Conchas, por lo que los delincuentes optaron por dejar el botín dentro del automóvil y huyeron, para tras las investigaciones ser detenidos y sentenciados el 29 de diciembre del 2021, ya que a su cómplice le impusieron una pena dos años de internamiento. ¡Tómala!

En lo que es una resolución pronta y expedita por parte del Poder Judicial que representa Acuña Griego y compañìa, y en este caso especìfico del Juez a cargo de dicho enjuiciamiento, con la que empezando el año estàn mandando el mensaje de que habrà cero tolerancia a la hora de aplicar todo el peso de la ley cuando se atente contra el Estado de Derecho, y màs cuando haya vidas de por medio. ¡Ni màs ni menos!

