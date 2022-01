Que anda un pirómano suelto

Que anda un piròmano suelto…Y tal parece que un pirómano anda suelto en Hermosillo, por los incendios que ha habido en los últimos días, sin que el comisario operativo de la Policía Municipal, Jesús Alonso Durón, haya dicho “está boca es mía”, a pesar del apanicamiento que han causado esos siniestros incendiarios en varias céntricas colonias como la Modelo y San Benito, donde quemaron varios carros.

A ese grado ha estado esa extraña quemazón, incluso en una cochera de un domicilio, en la que pusieron en peligro a una pareja de la tercera edad, la cual sin deberla ni temerla resultóvíctima de uno de esas incendiadas, cuando les hicieron arder un auto de modelo atrasado que tenían estacionado, de ahí que tuvieran que ser rescatados por los bomberos, pero sin que se dijera nada respecto al posible móvil. ¡De ese pelo!

Sin embargo lo que ya hizo parar antenas, y que de alguna forma se encendieran las alarmas, son las llamas que el fin de semana afloraran y consumieran 17 camiones del transporte urbano que se encontraban en un corralón ubicado en la colonia Nueva Ilusión, en la zona Surponiente de esta Ciudad del Sol, registrado alrededor de las 07:00 horas, y que al igual que los anteriores, al parecer también fue provocado. ¡Palos!

No obstante y a pesar del como se han ido agravando esas quemadas, porque en esa última para apagarla se requirió de la intervención de 14 de los llamados “tragahumos”, así como dos unidades extintoras y un par cisternas, además de varias horas de trabajo, por el contrario no se ve que Durón Montaño y compañía se hayan abocado a indagar qué es lo que está pasando, como para que estén cundiendo de esa forma. ¡Vòitelas!

Y es que a como ha estado apareciendo el fuego en varios domicilios, primeramente afectando autos particulares, y ahora un centro de resguardo de camiones del servicio público, ya era como para que mínimamente hubieran advertido a la ciudadanía, por salirse de lo normal eso que ha estado sucediendo, y es que para empezar y acabar pronto, son acciones piromanìacas que han sido con alevosía y ventaja. ¡Ñàcas!

Casi por nada es que trascendiera que los vecinos de los sectores en los que se han suscitado eso hechos andan atemorizados, y con sobrada razón, por hasta ahora no saberse el motivo del por qué de esas quemas a domicilio, que sí que han sido en serie y en serio, y más porque no se ha visto que alguna instancia policíaca se fletara a indagarla, porque lo que es Jesús Alonsonomás no ha actuado en consecuencia. ¡Así el dato!

¡Llaman a etiquetar la basura!…Vaya que el que en estos momentos adquiere màs relevancia, es el nuevo llamado que està haciendo el director de Servicios Públicos Municipales, Sergio Pavlovich Escalante, para que la ciudadanía le coloque unacinta roja a las bolsas con residuos de personas que estén enfermas de Covid-19, y de esa forma evitar contagiar con ese virus a los recolectores de basura. ¡Así la advertencia!

Ya que derivado del como en los días recientes a repuntado la pandemia de ese mal, es por lo que están volviendo a reiterar lo de seccionar los desechos que tengan que ver con ese padecimiento, como son los cubrebocas, depósitos de gel vacíos, pañuelos desechables y papel de baño, entre otros, para que no se conviertan en un vehículo de contagio para esos trabajadores también conocidos como “tirabichis”. ¡Ups!

Porque de no abonársele a la protección de esos empleados con esa clase de acciones preventivas, se correría el riesgo de que ocurra lo que ha venido sucediendo con los pilotos de las diferentes líneas aéreas, que al contagiarse ha traído como consecuencia que ya se hayan cancelado miles de vuelos, lo que ha provocado un caos en las principales terminales de esos aviones, incluso en la que hay a nivel local. ¡De ese tamaño!

Eso por eso que no descartan que con lo que es la recolección del basurerìo podría pasar lo mismo, en caso de que la población no ponga de su parte, con todo y que esos empleados municipales realizan su jornada laboral bien protegidos con mascarillas, guantes y demás implementos, aunque lo que falta es que puedan identificar los desechos infecciosos como los del coronavirus, para que no tengan contacto con ellos. ¿Qué no?

Aun y cuando el la estrategia es la de salvaguardar la integridad de todos aquellos que tienen relación con esa actividad, como son las personas que trabajan en el relleno sanitario, incluido los pepenadores, que son el último eslabón de esa cadena de limpieza, y que como nunca está cada vez más expuesta por esa epidemia, por lo que ahora sí que sobre aviso no hay engaño, para que no se afecten esas recolectadas. ¿Cómo ven?

Harà “Gober” el favor completo…A los que sì que ¡les van hacer el favor completo!, como dice el dicho, es a las 80 mil familias sonorenses que seràn beneficiadas con las escrituras que està por entregarles el Gobierno de México, eso ante el anuncio hecho por el gobernador Alfonso Durazo, de que ya preparaun decreto para que les salgan de a gratis ante el Instituto Catastral y Registral de Sonora. ¡Órale!

Toda vez que así estuvo esa buena nueva que les adelantara Durazo Montaño, en el marco de la reciente reunión del Gabinete Regional del Mayo que encabezara, y es que suele suceder que para cuando ya les aprueban esas regularizaciones de predios, lo que son los beneficiarios ya no tienen capacidad económica para concretarlas, y es por lo que en esta ocasión los exentarán de la pagadera de ese impuesto. ¡Ni más ni menos!

Eso al resaltar que: “En el caso de la regularización de la tierra hay 80 mil escrituras listas en el gobierno federal para ser entregadas a familias. Nada más que la gente no tiene dinero. ¿Y quién le cobra? El Icreson. Y es un círculo vicioso. Entonces estoy por firmar ya, está en los últimos detalles, un decreto exentando del pago en el Icreson la regularización de estas 80 mil escrituras para entregarlas cuanto antes a la gente”.

Aunque como para que quedara más que claro, que el respaldo será al parejo, es que ante los alcaldes del Sur del Estado el Mandatario recordara que su propósito es el de gobernar desde los municipios y trabajar con todos los munícipes, sin importar su extracción partidista, con la única condición de que los gobiernos no se conviertan en instancias electorales, ya que desde su visión “no hay transformación sin democratización”.

Y ya con la aviada de nuevo los convocó a talachar bajo principios de austeridad y combate a la corrupción, en aras de que se enfoquen en prioridades ciudadanas como agua potable, transporte público, carreteras rurales, promoción turística y programas sociales de atención a grupos vulnerables, porque de lo que se trata es de dar resultado paraquienes los eligieron, y así “tener cara” en caso de que vuelvan a pedir el voto.

Y en una muestra másde que Durazo nomás no para, es que ayer firmara un acuerdo con el de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, para aplicar tecnologías para el ahorro de ese vital líquido y así garantizar el desarrollo económico con un eficiente suministro, y para cuya tecnificación invertirán $943 millones de pesos, $693 “melone$” en la primera etapa, y $250 millones en una segunda.

Pone buen ejemplo funcionaria…Dan cuenta que la que sì que està haciendo realidad aquello de que, ¡el buen juez por su casa, o en este caso por sus apostentos empieza, es la titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue) de esta “Capirucha”, Astarté Corro Ruiz, por como están podando los árboles que hay en las inmediaciones de sus oficinas. ¡ A ese punto la limpia!

Pues aunque usted no lo crea, pero Corro Ruiz està haciendo lo que no había hecho nadie antes, o al menos su antecesor y hoy encargado del Instituto Municipal de Planeación (Implan), ahora sí que el cochinòn de José Eufemio Carrillo Atondo, como es el cortar el ramajal que ya había invadido parte de la sede la Cidue, localizada sobre la calle Morelia y Carbò, en la parte posterior del Parque Popular Infantil. ¡Así la diferencia!

En lo que es una suciedad que resultaba muy incongruente, si se analiza que en esas mismas instalaciones municipales también se encuentra la de Parques y Jardines, lo que habla de que para nada habían puesto el buen ejemplo, como sí lo están haciendo ahora, de ahí que la confluencia de esas vialidades ya sea otra cosa, al verse más despejadas y libres, por ya no estar las ramas que colgaban, y que en parte las invadían.

De ahí que sí que les quede la famosa expresión del que si: ¡Que les costaba! Tener ese punto libre de tal cochinero que lo afeaba, lo que habla de que Astartéestá mostrando más sensibilidad y sentido de compromiso social, no como los que le antecedieron, y en especial el tachado de lento de José Eufemio, al extremo de que ni siquiera se abocó a esa limpieza, que es evidente que urgía. ¡Mínimo!

Así que los primeros que agradecieron esa limpia, de lo que les sobraba a ese arbolerìo, son los moradores de la colonia Casa Blanca y puntos circunvecinos, y es que se llegó al extremo de que las mismas banquetas estaban invadidas de maleza, de ahí que se volvieran intransitables para los peatones, que se veían obligados a bajarse a la calle, y todo porque había quienes no cumplían con su más mínima chamba. ¡Ouch!

