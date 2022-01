Sin Medias tintas

iden misma vara para yaquis

Apoyan a casas de estudiantes

Alertan vecinos a “cochinones”

¡Piden el encomendarse a Dios!

Piden misma vara para yaquis…Y los que apenas y se retiraron a tiempo, son los del

Movimiento por el Libre Tránsito en Sonora, encabezados por el ahora funcionario estatal, Alfonso Canaán Castaños, eso luego de la votación con la que casi casi cerrara el año el Senado, al aprobar una reforma que contempla hasta 9 años de cárcel para quienes tomen las casetas de las carreteras de México. ¡De ese pelo!

Aunado a que los bloqueadores de esos puntos de peaje se harían acreedores a una multa de unos $89 mil 620 pesos, dizque como parte de esa reformada con la intención de frenar esas ilegales prácticas que cundieran por toda la República, como consecuencia de que los diferentes grupos sociales empiezan tomando las vías de comunicación, pero al final terminando “e$tirando la mano”, o mejor dicho lucrando y cobrando. ¡Palos!

Aun y cuando la conocida senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, aclarara que la pretensión no es la de criminalizar ese tipo de protesta social, pero apuntillando que al cobrar por el cruce de vehículos le causan un enorme daño al erario federal, y que es por lo que ahora sí ya están oficializando un castigo carcelario, para los que han hecho de esas manifestaciones sus modu$ vivendi$, o una auténtica vaquetonada. ¡Pàcatelas!

Pero al margen de que esa modificada y fuera enviada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor, y que será para proceder contra los Canaán Castaños y todos los perfiles por el estilo, a los que también deberían aplicárseles esa castigada con prisión, es a los grupúsculos de la tribu yaqui que desde hace años que cobran por transitar por la carretera de Cuatro Carriles.

Por lo que habría que ver si con ese nuevo marco regulatorio ahora sí proceden contra los que extor$ionan a los usuarios de esa cinta asfáltica federal en los retenes que mantienen en Loma de Guamúchil y Vìcam, porque lo que es hasta ahora se han conducido con total impunidad, y hasta agrediendo a los viajeros que se niegan a pagarles una cuota obligatoria, porque de lo contrario no los estarían midiendo con la misa vara.

Apoyan a casas de estudiantes…Quien una vez màs està dando muestras de sensibilidad, al no olvidar el de a còmo le batallò para estudiar, es el gobernasdor Alfonso Durazo, y para prueba está la buena nueva que anunciara, de que construirán la Casa del Estudiante de la Sierra en esta Capital, además de que rehabilitarán las otras tres que hay en operación, a fin de que los alumnos puedan estar en un lugar digno.

Y tan Durazo Montaño ya palomeó lo que será ese albergue para los residentes de la zona serrana que vienen a estudiar a esta Ciudad del Sol, que trascendió que de inmediato le dio la instrucción al Secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, para que pusiera manos a la obra y empezara a cabildear los dineros para llevar a cabo esa edificación con un sentido social. ¡Qué tal!

Con ese fin es el que el Mandatario Estatal adelantara que “la lana” pudiera conseguirse de los ahorros adicionales a los recursos ya presupuestados, así como de las gestiones ante la Federación, o del fondo de becas por $400 millones de pesos que les autorizó el Congreso del Estado, para beneficiar al alumnado de la zona serrana que nunca ha contado con ese tipo de apoyos, y vaya que lo sabe, por ser originario de Bavispe.

Así estuvo esa promesa en su más reciente conferencia de prensa y como para que no quedaran dudas es que dijera con todas sus letras que: “Instruyo al secretario de Educación y Cultura para que en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), el Fondo Educativo de Becas y la Secretaría de Hacienda buscar los recursos para construir una casa del estudiante de la Sierra de Sonora”. ¡Órale!

De esa forma es que Durazo le estará dando respuesta a la reiterada demanda de jóvenes de escasos recursos que llegan de otros municipios a cursar una carrera y no tienen donde alojarse, y en un momento en que más lo necesitan, después de 2 años de no ser utilizadas por lo de la epidemia, de ahí que estén muy deterioradas.

Eso al precisarles que: “Todas las casas serán puestas en condiciones de dignidad para los estudiantes”, “les dije no habrá lujos porque si en el Gobierno estamos en austeridad, también la Casa del Estudiante, pero austeridad no significa indignidad, y vamos a apoyarlos, a ponerlas en condiciones”. ¡De ese vuelo!

Alertan vecinos a “cochinones”…Los que vaya que les estàn poniendo el ejemplo a las autoridades municipales hermosillenses, son los vecinos de la colonia Misión del Arco, luego de que llegaran al extremo de colocar unos letreros con los que están solicitando el apoyo de la comunidad para que les “pasen” fotos de las personas que tiren desechos y hasta animales muertos en un basurero clandestino que hay en ese sector.

Al ser una acción “ciudadana” que refleja la desesperación y el hartazgo en el que ya han caído los habitantes de ese complejo habitacional, como para poner esas lonas preventivas y amenazantes contra los cochinones, en las que entre otras leyendas se lee: “Se gratificará al que envíe fotos de quien tire basura”; además de que se les advierte que los turnarán ante las autoridades correspondientes. ¡Así la alerta!

Pues según lo denunciado por los moradores, dicho problemón de suciedad y contaminación se presenta sobrela calle Campillo final, y aunque ya han mandado a limpiar varias veces, siguen arrojando desperdicios en la clandestinidad, lo que genera una insalubridad por la presencia de moscas y fétidos olores, derivado de la loma de basurerìo que ha llegado a formarse por tanto acumulamiento. ¡De ese nivel el riesgo!

De ahí que no descartan que sea una táctica que pudiera ser emulada en otros barrios, en los que también abundan ese tipo de basurones, y que son muchos, por ya ser un problema que se ha extendido por todos lados, al señalar que es algo que les ha estado funcionando, por ya no ser tanto el cochinero que se les junta en ese lugar, al ser arrojado por individuos de otras partes, y es que ahora están ofreciendo “una recompensa”.

Ante lo que no estaría nada mal que el Municipio naranjero retomara esa modalidad de ofrecer una gratificación a quienes “cacen” a los inconscientes que no ponen la basura en su lugar, para así evitar que la tengan tan fácil a la hora de ensuciar, porque a lo más que han llegado es a clavar en ciertas zonas unos anuncios laminados en los que exhortan a no ser cochinos, pero sin agregarles un número telefónico. ¡Ups!

¡Piden el encomendarse a Dios!…Ahora sì que lo que es en el 2022, màs que nunca habrà que encomendarse a Dios, como lo señalara el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, por considerar que los tiempos no son buenos a raíz de la situación económica, la inseguridad y los estragos que sigue causando la emergencia sanitaria del Covid-19 en las familias, a lo que se le suma el alza de precios que habrá. ¡Mínimo!

Es por lo que el prelado ponderara que laclave para que sea un año venturoso, feliz y pleno en toda la extensión de la palabra, es el encuentro con Jesucristo, como lo invita en su palabra al decir: “Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré descanso”, eso después de lo difícil que fuera el que acaba de concluir, y de la mal afamada “cuesta de enero” que ya está en marcha. ¡Vòitelas!

Al Rendón reconocer que: “Éstas y otras situaciones anímicas y materiales que venimos cargando nos hacen, muchas veces, perder la esperanza de que las cosas no cambien en el año que comenzamos”, de ahí que exhortara a no perder la fe, para tener una mejoría en todos los ámbitos de la vida, tanto personal como familiar y comunitaria, bajo la visión de que para “el de arriba” no hay imposibles. ¡Ni más ni menos!

La verdad que las mayorías sí que están como para que “les echen la bendición”, por de a cómo “está de cañón” el panorama por la escalada de aumentos que se avecinan, y que más se recienten en estas fechas de inicio, y para ejemplo está el que para empezar ya le subieran los impuestos a las gasolinas, refrescos, cigarros y demás, y ya no se diga a los productos prioritarios como las tortillas, frijolones y huevos, entre otros.

Lo que explica el porque don Ruy le está dando ese mensaje esperanzador a la población, para que lo último que pierda sea la confianza en el Señor, porque de lo que es el cada vez más escaso dinero, es más que obvio que alcanzará para menos, y es por lo que tendrán que hacer casi milagros con el mismo para que les rinda.

