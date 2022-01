¡Rompen récord el Covid-19!

Peligra FAOT por pandemia

Quitan pick ups en carretera

Retoman lo de “autos chuecos”

¡Rompen rècord el Covid-19!…Ahora sí que la que ya es toda una insaludable realidad, que está causando estragos en el Estado por su contagiosidad, es la nueva variante Òmnicron del Covid-19, y solo basta ver el como se han disparado los casos al ayer romper récord con ¡696 en un día!, en lo que es algo que no se veía desde agosto del año pasado, de ahí el porque ya hay unas filas de pánico para hacerse la prueba.

En lo que es un repunte en la incidencia de contagios que también ya “está pegando” a nivel nacional, como ayer lo reconociera el propio “Prejidente”, Manuel López Obrador, al manejar que esa cepa está afectando a los mexicanos, pero según él sin que “sea nada grave”, con todo y que los números no mienten, al volverse a las cifras diarias de más de 20 mil enfermos, lo que no sucedía desde mediados del 2021. ¡De ese pelo!

Casi por nada es que a la fecha en México ya se rebasaron los másde 4 millones de envirulados, habiéndose superado los 300 mil muertos; en tanto que en Sonora, que permanece en color amarillo, o en riesgo medio, en el semáforo epidemiológico, al igual que Hermosillo, la cifra ya rondaba los 125 mil, con alrededor de 9 mil 200 decesos, los cuales tenderán a incrementarse, con los que es esaya obvia cuarta ola de ese virus.

Aunque es una oleada de ese mal gripal que ya se veía venir, por todas las condiciones estar dadas para ello, empezando porque esa enésima mutación de ese covicho apareció en la época de mayor relajación social del año, como es la de Navidad y Año Nuevo, aunado a que se junta con la temporada invernal, que es cuando más se presentan las infecciones respiratorias, entre ellas también la influenza. ¡Ni más ni menos!

No en balde es que el propio secretario de Salud, José Luis Alomìa Zegarra, advirtiera que lo que es la Òmnicron ya andaba por aquí, por lo que al coincidir con las fiestas decembrina, sí que encontró un campo fértil para expandirse entre los sonorenses, como lo exhibe que en las principales ciudades los laboratorios estén siendo abarrotados por quienes acuden a realizarse el exámenes al presentar síntomas. ¡A ese grado!

Como lo refleja el que los operadores de esos lugares, así como de clínicas, hospitales y farmacias, reportan que han tenido un alza en esa demanda hasta por más de un 70% en las últimas semanas, aun y cuando pronostican que “el pico” de esa repuntada habrá de alcanzar su máximo para finales del mes en curso, o enero, de ahíel porque del llamado que le están haciendo a la población para extremar precauciones.

Ante lo que se saca por conclusión el porque algunas instituciones como el Congreso del Estado optaron por cerrar como medida de prevención, y es que a través de una circular le informaron a los empleados que durante la presente semana ahí no operaríanpara desinfectar las instalaciones, eso como resultado del alto riesgo de contagio que hay por coronavirus, por lo que tuvieron que trabajar a distancia. ¡Así el dato!

De ahí que ante el agravamiento de ese escenario sanitario, es que menos los papásenviarán a sus hijos a las clases presenciales que iniciaran el lunes, ante lo que continuará aumentando el ausentismo escolar, y no es para menos, por como ha vuelto a cundir ese padecimiento, que puede llegar a ser mortal, pero como ahora las mayoríasya están vacunadas, es por lo que han sido menos las hospitalizaciones y fallecidos. ¡Pàcatelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Peligra FAOT por pandemia…Y por el panorama epidémico que hay de Covid “no estar para bollos”, y mucho menos para festivales, es que el que sì que “ya està en el aire”, es elFestival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2022, a pesardel anuncio que hiciera la del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), Beatriz Aldaco Encinas, de que se celebrará en Álamos del 21 al 29 del presente enero, lo que todavía por verse.

Eso si se toma en cuenta que como consecuencia del resurgimiento de esa pandemia, lo que es la mayoría de ese tipo de eventos se están cancelando, y no sólo en el País, sino también a nivel mundial, con la finalidad de reducir la movilidad y los tumultos de gente a todos los niveles, ante lo que no descartan la posibilidad de que el FAOT pudiera volver a cancelarse como el año pasado por esa misma causa sanitaria. ¿Cómo ven?

Sin embargo y mientras no se defina nada, o no se de la orden de “pa`tras los filders”, lo que es al de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Juan González Alvarado, ya lo mandaron como avanzada a ese Pueblo Mágico para que cheque el dato, en torno a los protocolos preventivos que habrían de implementarse para no seguirle sumando a esa contagiadera que hoy en díaestá a todo lo que da. ¡De ese tamaño!

Y es que en base a lo manejado por González Alvarado, el plan será el de inspeccionar que todas las áreas donde se realicen las actividades cuenten con las medidas adecuadas para la protección de los asistentes, así como son los lugares en que se llevarán a cabo los conciertos y el aforo que permitirán en cada uno de ellos, aunado a que a la par verificarán los programas preventivos de los hoteles. ¡Ajà!

No obstante y por más prevención que haya, el sentir general es que el FAOT no es de las actividades consideradas como esenciales y prioritarias, de ahí que digan que no pasaríanada si de nuevo no lo escenificaran, y por el contrario le abonaría a que no hubiera más enfermados, por lo el movimiento que causaría, por encima de que en esta edición se le rescataría su sentido cultural. ¿Qué no?

Un ejemplo de eso es que ayer suspendieron la tradicional carrera del Día del Policía y la competencia Bench Prees, programadas para el venidero domingo y sábado, para evitar esparcir más ese bicherìo. ¡Mínimo!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Quitan pick ups en carretera…Vaya que el que no terminò con saldo blanco, es el famosooperativo de vigilancia carretera denominado “Guadalupe Reyes”, que ayer concluyera, y para evidencia està el que hombres armados despojaron de sus vehículos y pertenencias a dos familias de “paisanos” que estaban estacionados en una gasolinera localizada en el libramiento Obregón-Empalme. ¡Tómala!

Porque de acuerdo al reporte policíaco, dicho robo en despoblado tuvo lugar a las 21.45 horas del pasado martes,en la carretera Federal México 15, cuando los afectados fueron sorprendidos por los citados sicario que llegaron en una camioneta gris, y tras amenazarlos con armas de fuego para someterlos, procedieron a quitarles dos vehículos tipo pick up de la marca Dodge Dakota, y un Ford color negro. ¡Así la impunidad!

O séase que así perpetraron ese nuevo asalto en esa insegura zona, y con todo el sello de los integrantes del crimen organizado, quienes usan esos vehículos con esas características para movilizarse, y con la agravante de que en esta ocasión una menor de 14 años de edad estuvo a punto de ser privada de libertad, al encontrarse dormida en el asiento trasero de una de las unidades al momento en que tuvo lugar ese atraco. ¡Palos!

Con lo que una vez más se puso de manifiesto de que ahora ni a cargar gasolina se van a poder parar en el trayecto carretero, como tampoco “al baño”, porque por lo que se vio los que están al acecho son esa clase de hampones, aun y cuando anteriormente hasta los han interceptado en pleno tránsito, en tanto que losde la Guardia Nacional División Caminos ¡bien gracias!, o siempre llegando tarde, cuando las cosas ya pasan.

Pero mientras que esas asaltadas que están de no creerse están volviendo a registrase, a la que se le ha visto muy perdida, y para nada preventiva, es la la pintada secretaria de Seguridad Pública estatal, María Dolores del RíoSánchez, quien tal pareciera que se “agarró largas” las “vagaciones” navideñas, porque a pesar de esos sucesos que son de los que atemorizan a la ciudadanía, simplemente no ha dicho está boca es mía. ¡Ñàcas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Retoman lo de “autos chuecos”…Con todo y que se “tumbò la barra”, como dicen los chavos, con relaciòn a la tan anunciada y retardada regularización de vehículos extranjeros irregulares, también conocidos como “autos chuecos”, pero el que ayer ya dio color en ese sentido, es el “Presi”, Manuel López Obrador, al lanzarle una “dardo envenenado” a los secretarios involucrados en ese retrasado proceso. ¡Vòitelas!

Ya que así estuvo “la escupida pa`rriba”, o la auto exhibida, luego de que AMLO ventilara que tiene que “empujar al elefante para que funcione”, al “apechugar” que su gobierno se ha demorado en esa legalizada de carros, de ahí que culpara al de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; a Tatiana Clouthier de Economía; y María Estela Ríos González, la Consejera Jurídica de la Presidencia. ¡Así la reacción!

Derivado de que públicamente losexhortó para que le “metan el acelerador” a esa regularizada, para que fin se establezca el reglamento y ya sea una realidad esa mexicanización de vehículos, porque hasta ahora lo único que se ha sabido, y de voz de López Obrador, es que esa legalizacióncostaría unos $3 mil pesos, que se destinarían para las Entidades y municipios, entre otras cosas para el bacheo de calles. ¡Eso dicen!

Al reiterar que: “Tiene que apurarse el secretario de Gobernación, tiene que apurarse la Consejera Jurídica, tiene que apurarse la secretaria de Economía, y se tiene que establecer el mecanismo con los Estados para que no se demore ya la regularización. Nos hemos demorado, ya tenemos que estar atendiendo a la gente que va a regularizar sus unidades, hay que empujar el elefante para que funcione”. ¡A ese grado la consigna!

En lo que es un anuncio que esmúsica para los oídos de los cabecillas de las diferentes organizaciones “Onachafas” que están que “comen ansías” para que ya definan las reglas y así sacarle una cachata extra a los dueños de esos “carruajes”, aunque habrá que esperar pa` ver si ahora sí van del dicho al hecho. ¿Será?

