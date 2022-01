“Frenan” tarifa de camiones

Oye AMLO a las buscadoras

Se limita a sus deseos Alcalde

Habrà un seguro contra robo

“Frenan” tarifa de camiones…Y en el inicio de la llamada “cue$ta de enero”, la que no deja de ser una positiva noticia, de esas que alegran la vida y favorecen el bolsillo de las mayorías, o de la ciudadanía de a pie, es la que ventilara el gobernador Alfonso Durazo, de que pesar de la quiebra financiera del Gobierno del Estado, pero ni así habrá un alza en la tarifa del transporte urbano en el 2022, porque la van a “frenar”.

Puesasí estuvo la buena nueva que destapara Durazo Montaño en pleno arranque de semana, en lo que fuera el marco de la inauguración del nuevo Centro de Credencialización del Transporte Urbano, localizado frente al Jardín Juárez, en el primer cuadro de la ciudad, con el que reemplazaron al que estaba sobre la calle Serdán,casi esquina con Yáñez, por lo que quedó mejor ubicado y accesible para los usuarios. ¡De ese pelo!

Porque de acuerdo a lo adelantado por el Mandatario Estatal, las tarifas de los ruleteros se mantendrán en $9 pesos en general, con dos pasajes gratis para los estudiantes; así como un cobro preferencial de $5 pesos para discapacitados y personas de la tercera edad, con lo que con eso “les mató el gallo en la mano” a los concesionarios, por si pensaban pedir un posible aumento tarifario en el presente año. ¡De ese tamaño!

A la par de que Alfonso dejara en claro, que eso no deberá ser un impedimento para impulsar un sistema transporteril digno, accesible, seguro y de calidad, de ahí que anticipara que ya muy pronto presentarán los avances del programa de mejoramiento del Sistema Estatal de Transporte, por considerar que es algo elemental para promover la inversión, el crecimiento económico, desarrollo y el bienestar de la población.

Y tan ya empezaron a operar en ese sentido, que afloró la informaciónde que a los camioneros ya no se les debe ni un cinco, porque los poco másde $50 millones de pesos que les adeudaban en “Hermofrìo” ya se los pagaron, vía un esfuerzo hecho a través de la Secretaría de Hacienda, y que por algo su titular, Omar del Valle Colosio, también se hizo presente en el citado acto inaugural, a fin de checar el dato. ¡Ni más ni menos!

Por cierto que dan cuenta que parte de esa estrategia la representa ese cambio de sede donde ahora expedirán la credencial para el camión, y que es la primera de cuatro que abrirán en esta Capital, en un horario de 9.00 a 18.00 horas de lunes a viernes, y los sábados de 9.00 a 14.00, y es que en la ya abierta estarán pagando un renta mensual de $15 mil pesos, nada que ver con los $100 mil que erogaban en la anterior. ¡Órale!

Casi por nada es que Durazo ponderara esa nueva política de ahorro que habrá en esa área, al igual como en todos los demás rubros gubernamentales, pero en este caso lo ahorrado se destinará para construir un fondo para el mejoramiento en ese ámbito, por estar demostrado que hasta ahora no ha habido dinero que alcance, y menos mal administrado, lo que habla del porque ya están haciendo esos ajustes operativos. ¡Mínimo!

O séase que asíestá el mensaje para los que tienen concesión de ese servicio en está Ciudad del Sol, como son las empresas Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, tocante a que con la misma cobranza deberán continuar funcionando, aunque por aquello de la inflación, habrán de buscarles algún tipo de compensación, porque la cuestión es la de “no cargarle la mano” a los ciudadanos.

Oye AMLO a las buscadoras…El que vaya que luego luego tuvo eco, es el pùblico lamento de la lideresa fundadora del colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores Armenta, y al màs alto nivel, despuès de que ayer el propio “Prejidente”, Manuel Lòpez Obrador, dijera que vio el video en el que les pide a los jefes de los cárteles que la dejen regresar al Estado para buscar a sus hijos y ya no la persigan.

En esos términos es que se diera la reacción de Lòpez Obrador, al manejar que en ese sentido de inmediato puso a chambear al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para que establezca comunicación con esa organización ciudadana presidida por Cecilia Patricia, a fin de ayudarla y proteger a sus integrantes para que puedan seguir con la búsqueda de sus familiares desaparecidos por el “Narco”. ¡Cuando menos!

A ese grado es que se escuchara la voz de Flores Armenta, a través de un video mensaje que difundiera en sus redes sociales, y quien actualmente se encuentra desplazada, o desterrada de la región sonorense, de ahí queesté protegida bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), como consecuencia de que está amenazada. ¡Pàcatelas!

Toda vez que Cecilia llegó al punto de mandarles a decir que: “Yo tengo la necesidad de seguir buscando a mis hijos, por lo cual, me veo en la necesidad de pedirles a ustedes los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás, que no los maten, que no los desaparezcan y que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos”, por ella tener dos vástagos que desaparecieron en el 2015 y 2019. ¡Glùp!

Por lo que a querer y no, pero asíestá la exhibida que “le pegaran” a Encinas Rodríguez, por como de entrada AMLO asegurara que en los distintos Estados donde hay “resistencias y amenazas” contra esa clase de colectivos, como es en Chihuahua y Guanajuato, los acompaña la Guardia Nacional (GN), pero al parecer en la Entidad no se está haciendo eso, como para que tengan que pedirle una tregua “a la maña”. ¿Qué no?

Luego entonces habrá que ver en qué para ese ofrecimiento de ayuda, porque capaz y queda en pura promesa.

Se limita a sus deseos Alcalde…Si por la vìspera se saca el día, quien todo hace indicar que va gobernar con puros buenos deseos, es el alcalde de Obregón, Javier Lamarque Cano, como lo dejó entrever al rendir un informe por sus primeros 100 días de gobierno, porque tiene “el rancho ardiendo” y salió con que: “Mi deseo para este 2022 es que Cajeme vuelva hacer un municipio sin violencia y sin crímenes”. ¡Ajà!

Y es que al igual que los “Presimunes” anteriores, lo que es Lamarque Cano habla de devolverle la paz y tranquilidad a esa ciudad que está catalogada como de las más violentas de México y el mundo, pero sin presentar un proyecto al respecto, o con el que le abone para contrarrestar esa galopante inseguridad que ya ha hecho que esa municipalidad sea una prioridad nacional, por las tantas matazones que hay. ¡Vòitelas!

Ante lo que ya nomásfaltó que al cumplir sus tres meses iniciales de gestión el munícipe morenista saliera haciendo la famosa señal de ¡amor y paz!, en contraste con el “paz, paz” que hay todos los días en esa insegura localidad, por las balaceras entre los diferentes grupos del crimen organizado, que nomás el año pasado dejaron un saldo de más de 700 homicidios dolosos, mientras que en el actual la cosa pinta “pìor”.

Si parte de que Lamarque expusiera que están tomando otras decisiones para mejorar los operativos policíacos, pero sin decir en qué consisten esos cambios, razón por la cual es que una vez más no se esté pasando del clásico “bla, bla, bla”, lo que explica el porque en esa desinformada se centrara en los metros cuadrados que dizque han bacheado, y los reportes por fallas en el suministro de agua que han atendido.

Al eso poner de manifiesto que es un Munícipe sin un plan determinado y mucho menos acabado, para enfrentar las grandes problemáticas que le heredaran, principalmente la que tiene que ver con la ola de violencia que aqueja a los cajemenses, quienes por ello han tenido que adaptarse a la nueva normalidad, y no la provocada por el Covid-19, sino másbien por la escalada de asesinatos que ya son a diario. ¡Ñàcas!

Habrà un seguro contra robo…Con el que una vez màs se estarà haciendo realidad aquello de que, ¡algo es algo, como dijo el calvo!, es con el programa “Seguro Contra Robo Casa Habitación”, ante la propuesta que le hará al Cabildo Municipal el “Presi”, Antonio Astiazarán, para retomarlo, e indemnizar a quienes sean víctimas de ese delito, ya que antes abarcaba toda clase de siniestros, como las explosiones.

Pero de nada a eso, es que ahora estarán apoyando con ese beneficio a los familias hermosillenses que estén al día en el pago sus las obligaciones fiscales, entre ellas las del impuesto Predial y las facturaciones por el agua potable, para estar en condiciones de poder recibir un monto económico que iría de los $3 mil a los $25 mil pesos, en caso de que los ladrones les roben en sus viviendas. ¡De ese vuelo!

Ya que en base a lo adelantado por AstiazaránGutiérrez, para reclamar esa aseguranza deberá contar con casa propia y una clave catastral por parte de quien haga la gestión, así como el liquidar en tiempo y forma el Predial y Aguah, además de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, y luego la respectiva solicitud de indemnización ante la Comisaría de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. ¡Qué tal!

Aunque aclaran que una vez autorizado el pago, la suma de lo indemnizado dependerá de diferentes aspectos como facturas que comprueben la posesión de aquellas pertenencias que fueron robadas, como una forma de retribuir el daño, en lo que sí que sería un primer problema, por en la generalidad no existir la cultura de guardar esos documentos, de ahí que una opción sería el que le tomen fotos a lo que tienen. ¿Cómo ven?

No obstante y por donde quiera que se le vea, pero la retomada de ese esquema de compensada$ que está anunciando “El Toño” Astiazarán, sí que vendrá a ser una “tablita de salvación” para los contribuyentes que son cumplidos en sus gravámenes y que lleguen a sufrir un atraco por parte de los “cacos”, además de que con eso fomentarán el que haya una mayor recaudación, por el aliciente que representará el estar “al corriente”.

