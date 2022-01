¡Cómo inventan en Obregón!

Solicitan tregua a los cárteles

Confirma venida “Prejidente”

Que ya anda aquí la Ómicron

¡Cómo inventan en Obregón!…La que ha seguido con sus inventos, al intentar frenar la creciente ola de violencia que se vive en Cajeme, es la secretaria de “Inseguridad” en el País, Rosa Icela Rodríguez, y para prueba está la improvisada táctica que ayer se sacara de la manga, en el marco de la conferencia presidencial mañanera, al anunciar que ahora enviarána un grupo de la Coordinación Nacional Antisecuestros. ¡Zaz!

Sin embargo con eso se demuestra que Rodríguez Velázquezsólo ha continuado dando tumbos, a la hora de pretender cambiar la estrategia de seguridad para en verdad dar resultados, y no sólo simulados, como hasta ahora, de ahí que hasta la fecha no hayan podido abatir los índices delictivos, sobre todo los homicidios dolosos, o a propósito, los cuales en el 2021 rebasaron los 700, comparados con los 500 del 2020. ¡Tómala!

Puesdoña Rosa “Chela” ahora está saliendo con que se enfocarán en ponerle una atención especial a lo que son los actos violentos contra las mujeres, cuando las mataderas tienen más que ver con los hombres, por las constantes ejecuciones que hay entre los integrantes del crimen organizado, y para señaestá que en el segundo día del año rafaguearan a cinco, lo que habla de que ni en las fiestas navideñas descansaron. ¡Palos!

Aunque lo que máslevantó “sospechosìsmos”, es que dijera que “le echarán mucho ojo” al actuar de la Guardia Nacional (GN) en esa violenta zona, sobre todo en lo que tiene que ver con la vigilancia en las carreteras, derivado de que la delincuencia entra y sale como “Juan por su casa” en ese municipio, y sin que al parecer les paren el alto, por ser un hecho que no entran volando, ni nada que se les parezca. ¡Ñàcas!

Y para quien dude de lo anterior, o hasta donde ha llegado esa impunidad de los sicarios “de la maña”, ahí tienen que dos de los cinco hombres ejecutados el pasado domingo, fueron interceptados por los tripulantes de una camioneta, cuando circulaban en un auto, quienes les dispararon sin importar que estaban a unos metros de las instalaciones del 60 Batallón de Infantería, lo que ya representó una auténtica burla para la milicia.

Casi por nada es que la pintada e inexperta de Rodríguez dejara entrever que ya están dudando del accionar de la GN, en lo que es algo que ya es un secreto a voces, en primer lugar por ser los últimos que llegan cuando ocurren las matazones, con todo y los cuarteles que tienen, que por lo que se ve nomás están de adorno, por ser la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) la primera que acude al lugar de esas balaceras. ¡Vòitelas!

Por lo que así sigue estando el fiasco que ha significado la citada funcionaria federal en esa materia, como lo evidencia el que con esas fatídicas estadísticas Obregón se ha confirmado como una de las ciudades más violentas no sólo de México, sino del mundo, como consecuencia de que los asesinatos se han disparado en más de un 50%, de ahí que continúe siendo uno de los mayores retos a resolver, aunque no se ve para cuando.

No obstante y queen los 50 municipios que han sido catalogados como prioritarios la cosa está igual, como lo exhibe que el anterior diciembre asesinaran a 4 mil 555 personas, contra las 4 mil 637 del año pasado, es decir, casi la misma cantidad, de ahí el porque la tendencia que hay a “empìorar”, más que a mejorar, y “pìor” tantito con esos “golpes de timón” sin ton ni son que están dando. ¡De ese pelo!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Solicitan tregua a los cárteles…Y lo que es una muestra màs del como ya està la inseguridad por estos lares, es el desesperado llamado que les hiciera la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores Armenta, a los jefes de los cárteles que operan en tierras sonorenses para que la dejen volver al Estadoy les permitan continuar con las jornadas de campo para buscar a sus desaparecidos. ¡Glùp!

Toda vez que en esos términos estuvo la súplicapública de Cecilia Patricia, mediante un video mensaje que difundiera en sus redes sociales, en el que pide que les den oportunidad de seguir acudiendo a los predios para hacer las excavaciones y rastrear a sus familiares, pero sin recibir amenazas como la que hasta ahora la mantiene fuera de la Entidad, y con protección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Yo tengo la necesidad de seguir buscando a mis hijos, por lo cual, me veo en la necesidad de pedirles a ustedes los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás, que no los maten, que no los desaparezcan y que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos”, al ella tener dos perdidos, uno en Los Mochis, el 30 de octubre del 2015; y otro en Bahía de Kino, el 4 de mayo de 2019.

Más menos así están los dichos de Flores Armenta, quien además dijera que: “que no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa. Tenemos la necesidad detraerlos porque buenos o malos, culpables o inocentes, para nosotros es toda nuestra vida”, agregando que: “Al desplazarme de Sonora me amarraron de pies y de manos, y me quitaron la posibilidad de seguir buscando”.

Ciertamente que no le falta razón para solicitarle una tregua al “Narco”, después que en los últimos meses han sido víctimas de secuestros y homicidios, luego de que el 31 de octubre del 2021 en Hermosillo la activista, Leticia Álvarez, fuera sacada de su casa por hombres armados; mientras que el 15 de junio en Guaymas localizaron el cadáver de Gladys Aranza Ramos, quien buscaba a su esposo Brayan Omar Celaya. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Confirma venida “Prejidente”…A como estàn las cosas de complicadas por la falta de “lana”, y màs en este inicio de año, la que vaya que sì que es una buena señal para el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, es que el “Prejidente” de la Naciòn, Manuel Lòpez Obrador, ayer ya hubiera confirmado lo que serìa su pròxima visita a Sonora, al manejar que ya la tiene agendada para febrero. ¡De ese vuelo!

Si se toma en cuenta que la enèsima venida de Lòpez Obrador, pero la primera del 2022, significarìauna derrama econòmica, al adelantar que pondrà en marcha importantes obras de infraestructura en Nogales, Guaymas y la sierra, las cuales ayudarán a la modernización de la región, aunado a que cumplirá con los compromisos pactados con grupos étnicos como los yaquis y seris, en aras de mejorarles su calidad de vida.

Ya que AMLO ratificólo que Durazo Montaño ha venido anticipando, como es la tan esperada ampliación y rescate del Puerto de Guaymas; así como la reubicación de las vías del ferrocarril del casco urbano de la frontera nogalense; al igual que la construcción de la nueva aduana, y es que a dichas obras les estaría dando en banderazo de salida, para que por fin sean toda una realidad muy añorada.¡Ni más ni menos!

Tan es así que el mismo Andrés Manuel resaltara, que lo de la modernizada del área portuaria guaymense será una prioridad para su gobierno, con lo dejó en claro que por apoyo no va a parar Durazo para finalmente terminar de concretarla, después de que por décadas no pasara de la mera proyectitis. ¡De ese tamaño!

A tal grado el Mandatario federal anunció que “le echará todos los kilos” a esa gira, que manejó que le dedicará un fin de semana completo de viernes a domingo, por entre sus planes también estar el recorrer las latitudes serranas, ante lo que se da por descontado que el “Gober” ya le debe estar preparando el listado de peticiones y pendientes que pudiera haber en torno a esos proyectos que serán un detonante económico.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que ya anda aquì la Òmicron…Quien sì que se niega a reconocer lo que ya es real, es el secretario de Salud estatal, José Luis Alomía Zegarra, de que la nueva variante Ómicron del Covid-19 ya pudiera estar cundiendo en Sonora, y un síntoma de ello tal vez sean las largas filas de posibles contagiados que se han observado en los diferentes laboratorios privados para practicarse la prueba. ¡Así la alerta!

Para el caso es que recordara que desde la semana pasada se cuenta en esta Capital con un caso sospechoso de esa mutación del aludido virus del coronavirus, en un hombre de 40 años de edad, el cual todavía estaba por confirmarse, pero partiendo de lo pronosticado por Alomía Zegarra, todo apunta a que sería positivo, con lo que el Estado se sumaría a los que ya han detectado ese covicho, que es mucho más contagioso. ¡Pàcatelas!

No en balde es que el peruano de José Luis resaltara: “El hecho del hallazgo que tuvimos la semana pasada, aunque falta el resultado de la secuenciación genética para que se confirme, pero, de seguro, ya tenemos circulando Ómicron en Sonora, eso es un hecho, solo es cuestión de tiempo ya que es una nueva variante que se introduce en un nicho en donde antes no existía”, por lo que asíestá la advertida que ya está haciendo.

De ahí que precisara que el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológico es la instancia encargada de realizar los estudios clínicos para determinar si se trata de esa novedosa cepa virulenta que ya se ha propalado por la República Mexicana, de ahí que los resultados en cuestión pudieran tenerse en los próximos días, para despejar la incógnita sobre el aludido diagnóstico del que están a la espera para ver en que termina. ¡Órale!

Pero con todo y eso el panorama sería de que habríamás infectados, pero sin que eso incremente el número de contagios graves, como tampoco de hospitalizados, ante lo que se saca por conclusión que los que estarían ganando con esa cuarta oleada, serían los laboratoristas, por el alto costo que tienen los exámenes que practican para que la gente salga de dudas, en torno a si “pescó” esa enfermedad o no. ¿Cómo ven?

