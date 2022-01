Un dilema el regreso a clases

Hacen pasar caos a paisanos

¡Que pasa prueba Comisario!

“Pinta su raya” Gobernador

Un dilema el regreso a clases…Y después de unas “vagaciones” decembrina que terminaron muy repentinas, hoy volverá todo a la vida, o la cruda realidad, aunque con respecto a lo que hay un gran dilema, es con referencia al regreso a las clases presenciales que anunciara el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, por según esto todavía no estar las condiciones dadas para eso. ¡De ese pelo!

Toda vez que contraria a la versión manejada por Grageda Bustamante, de que más del 90% de las escuelas ya están listas para recibir al estudiantado “en carne y hueso”, y que son alrededor de 2 mil 850, por otro lado han surgido voces de profesores y padres de familia que han mostrado su preocupación por esa indicación de retornar este primer “San Lunes” del 2022, por considerar que del dicho al hecho hay mucho trecho. ¡Zaz!

Y para muestra ponen varios botones, al señalar que en la mayoría de los municipios los planteles continúan en rehabilitación, como parte del programa Reactiva Tu Escuela, sin embargo todo hace indicar que la orden de regresar a las aulas ya está dada, y siguiendo las reglas que marque el semáforo epidemiológico Covid-19 en cada ciudad, que en Hermosillo es de color amarillo, o riesgo medio, cuyo cupo es de hasta el 75%.

Eso contrario a lo que han acordado en otras Entidades como Yucatán, donde como medida preventiva ante el avance que ha tenido la nueva variante Ómicron en México, que es más contagiosa que las otras cepas, aunque con síntomas más leves, es por lo que optaron por suspender la vuelta a los salones, al menos durante la primera quincena del mes en curso, eso para proteger la salud de la comunidad estudiantil. ¡A ese grado!

Lo anterior bajo la visión de que la pandemia no ha terminado, tan es así que en este enero esperan haya un repunte de infectados por la presencia de ese nuevo virus mutado, y para quien dude de lo anterior, ahí tienen que nomás ayer a mediodía y en pleno “domingo” se observaron largas filas de autos en el Hospital San José para hacerse la prueba del coronavirus, a no ser y que quieran un justificante para no regresar a trabajar. ¡Ups!

Es por eso de los asegunes que hay, tocante a que se retorno“personalmente en persona” a los centros escolares, por una lado porque los inmuebles en los que se imparte el saber aun no están “al cien”, y por otro ante el peligro que hay de que potencialmente aumente el peligro de la contagiadera, por la llegada Ómicron, y más porque en Sonora ya hay un caso sospechoso que todavía no había sido conformado. ¡De ese tamaño!

De ahí que ante ese escenario sanitario habrá que ver como estará la asistencia en los edificios que ya han sido reparados, y con el consabido cumplimiento de los estrictos protocolos preventivos que incluyen los filtros antiCovid, así como el mantener la sana distancia de 1.5 metros, como también el portar invariablemente cubrebocas y el lavado constante de manos, entre otras medidas que “ya son de cajón” y por obligación.

Si se analiza que además del Estado por el estilo están amarillando San Luis Río Colorado, Huatabampo, Nogales, Cananea, Caborca y Peñasco; en tanto que en verde, o riesgosidad baja, están Navojoa, Empalme, Cajeme y Guaymas, a pesar de que el número de enfermos diarios persiste por encima de los más menos 200, para en general a la fecha ya sumar los casi 124 mil, con alrededor de 9 mil 200 muertos. ¡Vòitelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hacen pasar caos a paisanos…A los que tal parece que simplemente ¡les valiò! el prgrama Bienvenido Paisano, que cada año se implementa en diciembre para facilitarles la vida a los connacionales que vienen de Estados Unidos para visitar a sus parientes en México, es a los burocráticos operadores de Caminos y Puentes Federales (Capufe) por las kilométricas “colas” que hay en las casetas de cobro. ¡Palos!

En lo que es una deficiencia que volvió hacer crisis el fin de semana, por los “embotellamientos” de carros que se formaron, cuando los paisanos empezaron a regresarse a sus lugares de origen en “el otro lado”, con lo que se puso de manifiesto que los de Capufe a lo mejor perdieron práctica para cobrar, por los años que estuvieron bloqueados esos puntos de peaje, aunque al parecer lo que les falló es la previsión y organización.

Y una evidencia de ello es que de ida y vuelta se presentaron esos caos vehiculares, al esperar hasta por una hora para pagar la cuota y cruzar, de ahí que las “mentadas”, y no precisamente de dulce, no se hicieran esperar, y no es para menos, en primer lugar por no en todo momento tener abiertos todos los módulos para cobrar con que cuentan, y que de por sí son pocos, además de no idear alguna estrategia especial. ¡Tómala!

Ya que como nunca se registraron esos filones de vehículos, y por lo que se vio ayer, por el estilo iban a seguir en las mismas, ante lo que se deduce que quien se vio lento y lo que le sigue, es el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamontes Sierra, por ser una situación en la que ameritaba que cuando menos mediaran, para que esos “atorones” de autos se solucionaran, después de las fallas en esa cobranza. ¿Qué no?

A partir de que es una indolente problemática que le corresponde atender al Gobierno Federal, y es que para empezar y acabar pronto, ni siquiera se sabe el que por estos lares haya un representante de Capufe, como para que se abocara a atenderla, después de que no la previnieran, lo que deja en claro el porque a la paisanada “la dejaran morir sola” a la hora de esas pasaderas, sobre todo por “Hermofrìo” y Obregón.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Que pasa prueba Comisario!…Quien ahorita debe de andar diciendo ¡misiòn cumplida!, es el Comisario General de la Policìa de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos Dìaz, al trascender que durante la fiestas navideñas se tuvo un “saldo blanco”, producto de los operativos especiales que pusieron en marcha con ese objetivo y cuyos positivos resultados muy seguramente que èste dìa daràn a conocer. ¿Còmo ven?

Aunque ciertamente que no es para menos que en esta ocasiòn no hubiera desgracias que lamentar, o de esos accidentes viales que son catalogados como de alto impacto, por en ellos haber hasta muertos, y que casi siempre son provocados por la imprudencia de trasnochados conductores que siguen la fiesta hasta terminar estampados contra otro carro, y es que ahora hasta Operativo Carrusel hubo en las principales vialidades.

Aunado a que los 350 agentes que participaron en esa táctica de vigilancia pusieron en práctica el cero tolerancia contra todos aquellos que “se pasaron de la raya”, a la hora de no respetar la ley, sobre todo en los retenes antialcohol que se instalaron en las calles más transitadas, en aras de detectar automovilistas conduciendo “hasta atrás”, por ser días de pachanga en los que aumenta la movilidad vial. ¡De ese vuelo!

De esa forma es que “El Manolo” Hoyos Díazy compañía “echaran el extra”, a la hora de cuidar a los hermosillenses, incluso a costa de sacrificar sus festejos familiares, para darle prioridad a la seguridad ciudadana, en lo que es una prevención que también incluyó el atender los reportes por pirotecnia y detonaciones de arma de fuego, por el riesgo de tragedias que implican las llamadas “balas perdidas”. ¡Ups!

Sin embargo y a partir de esas buenas cuentas que estarán presentando, está de más decir que esta vez sí que valió la pena el sacrificio que hacen las fuerzas policiales, al igual que las demás instancias de socorro y auxilio, como son los miembros de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos, que por el estilo “se la llevaron más tranquila” que otros años, como dicen los chavos, al ser mínimos los llamados de auxilio recibidos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Pinta su raya” Gobernador…El que refrendò que “la cuarta transformación” va en serio en Sonora, es el gobernador Alfonso Durazo, como lo adelantò en un mensaje de fin de año que difundiera, en el que reafirmó su compromiso de seguir trabajando en el 2022 para lograrlo, despuès de que en los primeros meses de su gestiòn las circunstancias, principalmente económicas, jugaron en contra de ese objetivo. ¡Òrale!

No obstante lo que es Durazo Montaño dejò muy en claro que: En estos primeros cuatro meses de mi Gobierno hemos estado sentando las bases para lograr un cambio que tiene al centro la recuperación de la decencia en el gobierno, el combate a la corrupción, la cancelación definitiva del despilfarro en el Gobierno, y la responsabilidad en el ejercicio del poder que se nos está encomendando”. ¡Ni màs ni menos!

Con ese fin es que anticipara que para el próximo año se vienen grandes proyectos, con presupuestos enfocados en programas que verdaderamente beneficien a los ciudadanos, todo de la mano de la participación ciudadana, eso a partir de darle un impulso a la recuperación económica, en base a la nueva normalidad de la vida social en tiempos de epidemia, y con un desarrollo compartido para los que menos tienen. ¡Què tal!

Es por lo que el Mandatario Estatal destacara que desde el principio se han centrado en crear las condiciones para transformar a la Entidad, empezando por recuperar el aparato de gobierno que por décadas estuvo tomado por grupos de poder que solo servían a sus propios intereses, pero por la vía política, sin persecuciones ni confrontaciones, y siempre pensando en el beneficio de las mayorías. ¡Así el dato!

“Hemos cancelado los beneficios al grupo hegemónico, al grupo histórico que dominó el Estado por los últimos 30 años cuando menos, y lo más importante es que hemos recuperado para el gobierno las atribuciones que le corresponden, parecería una cosa menor, pero es hoy el gobierno el que toma sus decisiones y las toma en función del interés general y no en función de los intereses de un grupo de poder”.

