Se une Cristina Medina a los Padres

Originaria de Aguascalientes, llega a Dominicana para formar parte del complejo de desarrollo del equipo de San Diego, en Santo Domingo

María Cristina Medina Cifuentes, trainer de los Venados de Mazatlán, llega a Dominicana para formar parte del complejo de desarrollo de los Padres de San Diego, en Santo Domingo.

Originaria de Aguascalientes, Medina Cifuentes llegó a Mazatlán como preparadora de los rojos durante la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico, previo formó parte de El Águila de Veracruz, y ahora buscará consolidar su nombre en lo profesional como parte de la organización de Grandes Ligas.

“Ya estamos en dominicana, me siento muy contenta al dar el salto a un equipo de Grandes Ligas, llevo años en la pelea, preparándome, se me da la oportunidad y estoy emocionada de poder trabajar en esta organización, y mostrar lo que tiene el talento mexicano no solo como jugador, si no como staf y cuerpo técnico”, explicó.

La integrante del cuerpo técnico de los Venados de Mazatlán cumplirá con la función de strength and conditioning coach, abriendo una puerta más para los mexicanos y mexicanas en el beisbol.

“Me siento muy orgullosa de ser mexicana y representar a mi país en esta área, espero que sirva de ejemplo para todos y todas, sobre todo mujeres, demostrarle que trabajando y preparándose las cosas son posibles”, agregó Medina Cifuentes.

La trainer del conjunto rojo estará en las sucursales dentro de la Liga Rookie en República Dominicana, luego de formar parte de organizaciones como la Academia del Carmen Nuevo León, Rieleros de Aguascalientes y Vaqueros de Unión Laguna.

Durante la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol formó parte del equipo de El Águila de Veracruz y en el invierno de Venados de Mazatlán.