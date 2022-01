Se reúne gobernador con etnia Mayo en Huatabampo

Trabajaremos para el bienestar de los mayos y todas las etnia, afirmó Alfonso Durazo

Con el propósito de saldar la deuda histórica con los pueblos originarios, como pilar de la transformación del estado, el gobernador Alfonso Durazo se reunió con autoridades tradicionales del pueblo mayo en Huatabampo.

Acompañado de Álvaro Bracamonte Sierra, secretario de Gobierno; Wendy Briceño, secretaria de Desarrollo Social; Lorenia Valles, titular de DIF Sonora; y Griselda López, titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, el mandatario escuchó las necesidades de los habitantes de El Júpare en voz de su gobernador tradicional, Marcos Moroyoqui Moroyoqui.

La autoridad étnica reconoció en Durazo Montaño a un aliado que ha abierto las puertas del gobierno para dar atención con miras a fortalecer la gestión social entre el Gobierno de Sonora y las autoridades tradicionales del pueblo yoreme-mayo para buscar soluciones a los problemas que históricamente les han aquejado en materias como salud, educación, vivienda y trabajo.

“Le vamos a dar las gracias al gobernador del estado por estar aquí con nosotros, qué bueno que nos está tomando en cuenta a los yoremes, a los mayos, que estamos un poquito desconocidos. Yo lo digo porque muchas veces aparecen dentro de las televisiones otras etnias, pero nos brincan y los mayos no aparecen. Yo siempre lo he comentado. Creo que el gobernador del estado sí nos está reconociendo, nos está viendo, con esto viene tres veces a visitarnos, creo que ni un gobernador había estado visitándonos”, dijo Moroyoqui.

Ante estas palabras, el mandatario se comprometió a rescatar las instalaciones médicas de la comunidad, la incorporación de la misma al programa de generación de energía solar para reducir los costos de la tarifa eléctrica y llevar el programa de becas para estudiantes a la etnia.

“Miren, desde campaña dije, y ahora lo ratifico, que voy a ser el gobernador de los pueblos originarios. Tienen necesidades históricas, tenemos una deuda histórica con todas, todos los integrantes de las etnias de nuestro estado”, manifestó Durazo Montaño.

Revelan nuevo programa de caminos

Durazo Montaño comentó que una de las principales problemáticas de las comunidades en el sur de Sonora es la incomunicación entre ellas, por lo que dio a conocer que se arrancará un nuevo programa de creación de caminos, con el que se espera también generar empleos en la comunidad.

Este plan de infraestructura, detalló, ya fue aprobado por el Gobierno de México y se cuenta con los proyectos ejecutivos para su inicio en el menor tiempo posible.

“Viene un programa de caminos muy importante. Vamos a comunicar, se me estaba pasando a varias poblaciones que hoy no tienen comunicación por carretera y lo vamos a hacer poco a poco. Seguramente han visto el programa de caminos del presidente allá en Oaxaca. Pues vamos a hacer una cosa similar aquí, ya me lo aprobó el presidente López Obrador”, dijo el mandatario.