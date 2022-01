Se manifiestan jubilados del Ayuntamiento

Indican que noviembre pasado, Salvador Díaz Olguín firmó un contrato colectivo con el Municipio, donde se excluyó a los jubilados y pensionados de estos beneficios a partir de este año

Un grupo de aproximadamente 100 jubilados y pensionados del Ayuntamiento se manifestaron ayer en las instalaciones, para exigir el pago de vales de despensa que equivale a mil 166 pesos, y otros beneficios a los que tienen derecho por Ley.

Lo anterior luego de que en noviembre pasado, el Sindicato del Ayuntamiento, que encabeza Salvador Díaz Olguín firmó un nuevo contrato colectivo con el Municipio, donde se excluyó a los jubilados y pensionados de estos beneficios a partir de este 2022.

Jorge Luis Encinas Gámez, trabajador jubilado y vocero de los afectados, señaló que son aproximadamente mil 700 jubilados y pensionados de Hermosillo quienes están a la expectativa de qué pasará con los apoyos que recibían por parte del municipio, toda vez que el presidente municipal, Antonio Astiazaran, argumentó que ya no se entregarán, y que ese recurso se destinará para bacheo.

“Todo el año pasado nos pagaron los vales, teníamos todos los beneficios que estaban en un convenio sindical con el sindicato del Ayuntamiento que representa Salvador Díaz, pero en noviembre pasado que se firmó un nuevo convenio se excluyó a todos los jubilados y pensionados, y nos quedamos sin un sustento legal de los derechos que teníamos adquiridos; de ahí se está agarrando el municipio para no pagarnos los vales”, dijo Encinas Gámez.

Sin embargo, afirmó que cuentan con una Carta Cabildo, que es un documento legal otorgado por el propio Ayuntamiento, y que avala la entrega de vales de despensas al trabajador jubilado y pensionado.

El afectado mencionó que tampoco se les ha entregado el apoyo de luz que se les entrega una vez al año y que a la fecha no han recibido el equivalente al 2021; aunado a eso, se les suspendió el apoyo de gastos funerarios.

“Yo subí a hablar con el alcalde y lo aborde llegando a su oficina, quien me dijo que efectivamente no se nos pagarían los vales, pero no me podía atender y que nos atendería el secretario del Ayuntamiento, y la directora de Recursos Humanos para explicarnos cuál era la cuestión.

«Nosotros no vamos a ceder porque es un derecho nuestro. La misma ley dice que un derecho adquirido no lo puedes perder ni te lo puede quitar quien te lo está otorgando. Si el municipio quiere ahorrar para tapar baches que lo busque por otro lado, que no nos chingue a nosotros”, puntualizó.