Se manifiestan ejidatarios de Villa de Seris

Señalan que César Romero ya despojó a 30 personas de sus terrenos, además de que tiene demandas por amenazas y agresión

Alrededor de 25 ejidatarios de Villa de Seris acudieron al Palacio de Gobierno para solicitar la intervención de las autoridades estatales para la destitución de César Daniel Romero, quien hace poco más de un año se auto nombró presidente ejidal, y los está despojando de sus terrenos.

Son 192 ejidatarios los que demandan la salida de César Romero, quien ya despojó a 30 personas de sus terrenos, una de ellas, Elsa Verduzco Sesma, y cuenta desde hace aproximadamente un año con una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario de Hermosillo por despojo de propiedades, amenazas y agresión.

Astolfo Peralta Sugich, ejidatario afectado, señaló que el día 29 de marzo del 2021 interpusieron la demanda, e incluso el mismo Registro Agrario Nacional lo desconoció como presidente ejidal, ya que el acta que presentó tenía muchas inconsistencias, una de ellas fue que no la presentó en la Procuraduría Agraria, y la Junta que hizo para elecciones fue basada en engaños para que algunos ejidatarios le dieran el apoyo.

Además de no cumplir con los requisitos establecidos para participar en la elección para presidente ejidales por contar con antecedentes penal por delitos contra la salud.

“Nosotros tenemos toda la confianza en que el Tribunal Agrario nos va a dar la resolución a favor, pero el proceso se ha visto lento debido a la pandemia sanitaria. Ya debe estar por salir pero mientras tanto, está persona está aumentando la venta de terrenos y cobrando arrendamiento ahí, y no sabemos quién tiene ese dinero porque la cuenta del ejido no se ha movido.

«Ellos abrieron una cuenta personal para manejar el dinero de todos los compañeros y eso es un delito; también un terreno que ganamos en un juicio, y está persona metió gente ahí, engañada de que les iba a vender los terrenos”.

“Se está tomando atribuciones que no me corresponden, ni siquiera a un presidente ejidal, porque es la asamblea quien toma la decisión, pero no hay tal”, dijo.

Por su parte, Isidro Amavizca Arvallo, ex presidente ejidal durante el periodo 2017-2020, comentó que César Daniel Romero lo ha presionado para que le entregue la toma de nota o registro agrario de la presidencia municipal pero no puede hacerlo porque no está reconocido por el Tribunal Agrario y en asamblea legalmente convocada.

“Esta persona ha delinquido en varias ocasiones, robo de carros, asalto a mano armada; es una persona que además de haber estado en prisión, vende droga, entonces, no lo queremos en el ejido.

«Yo al principio me negaba porque no estaba reconocido pero ahora lo hago porque no reúne los requisitos”, expuso.

Por lo tanto, hizo el llamado a la magistrada del Tribunal Agrario para que se dicte sentencia definitiva, ya que se le dictó una medida precautoria a esta persona y no respetó.

“También le pedimos al gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño para que intervenga en el problema y saque a esta persona del ejido, para evitar que este conflicto empeore y se use la violencia, porque ya están candados de esto”, añadió Francisco Alberto Olivarría Ozuna.