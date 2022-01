Se luce Kevin Durant en la NBA

Con una remontada en el último cuarto

Los astros Kevin Durant y el esloveno Luka Doncic tuvieron una noche de gala en la NBA para encaminar a sus respectivos equipos por las sendas del triunfo con soberbias actuaciones ofensivas.

Con una remontada en el último cuarto –que ganaron 35 a 20– los Nets de Brooklyn vencieron a los anfitriones Pacers de Indiana 129-121, gracias a la friolera de 39 puntos, ocho rebotes y siete asistencias del estelar alero Durant.

Otro astro que ayudó a la victoria de los Nets fue el estelar Kyrie Irving, quien anotó 22 puntos y provocó un gran repunte del equipo en la segunda mitad en su debut en la temporada.

Irving no es elegible para jugar partidos en casa porque no está vacunado como lo exige la ciudad de Nueva York, y los Nets habían decidido no permitirle jugar partidos fuera de casa durante la mayor parte de la temporada, pero cambiaron de opinión el mes pasado y se alegraron de haberlo dejado ahora en los juegos de visitantes.

Irving los ayudó a recuperarse de un déficit de 19 puntos en el último cuarto. El base jugó 32 minutos y Brooklyn rompió una racha de tres derrotas consecutivas.

El pívot Domantas Sabonis terminó con un triple-doble de 32 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias para los Pacers, que han perdido seis encuentros seguidas.

Lance Stephenson, quien tuvo dos temporadas anteriores con los Pacers, anotó 30 en su primer juego en casa con Indiana luego de firmar un contrato de 10 días.

Stephenson deleitó al público local al anotar los últimos 20 puntos para los Pacers en el primer cuarto cuando Indiana tomó una ventaja de 37-32.

Los 20 puntos fueron un récord para cualquier jugador de los Pacers en el primer cuarto.

Los Pacers dispararon para un 62% para tomar una ventaja de 73-60 en el medio tiempo.