Se libra Maribel Guardia del Covid

Luego de haber anunciado en sus redes sociales hace unos días que había contraído nuevamente el virus de la Covid-19, Maribel Guardia celebró con sus seguidores dar negativo y haber librado la enfermedad una vez más sin complicaciones.

«Estoy muy bien, gracias a Dios, es la segunda vez que me da y también me dio muy leve como el año pasado, aunque en ese entonces fue mucho más fuerte porque era algo muy desconocido para el cuerpo y las reacciones eran muy diferentes, esta segunda vez la verdad es que fue muy, muy leve.

«Yo creo que ya con las vacunas obviamente el cuerpo tiene herramientas y fue como un resfriado, pero no con flujo nasal, sino sólo con mucho frío en los pies, me lloraban los ojos, sentía cansancio y dolor en la garganta, pero todo esto duró menos de una semana», compartió Guardia en entrevista telefónica.

Pese a que reconoce que esta vez la situación pareciera estar más controlada, gracias a la protección de las vacunas, invitó al público a cuidarse, ser responsable y avisar ante cualquier síntoma, tal como lo hizo ella al pausar sus compromisos laborales para atenderse.

«Fue una pena tuve que dejar de ir a las grabaciones de la telenovela (Corona de Lágrimas 2) y no ir al teatro (donde participa en El Tenorio Cómico), pero hay que recordar la responsabilidad que tienes de no contagiar a alguien más, porque aunque ahora puede ser más leve sí puede ser diferente para alguien que no esté vacunado o esté más delicado de salud.

«Además, ahora cualquier gripa puede ser Covid, entonces no hay que confiarse», pidió la actriz de 62 años.

Libre del virus, la costarricense está lista para retomar sus actividades, comenzó a ejercitarse, retomó sus funciones de los fines de semana en «El Tenorio Cómico» y el lunes se reintegrará al set de grabación de la próxima telenovela del «Güero» Castro, continuación de la historia que arrancó hace 10 años junto a Victoria Ruffo.

«Ya mismo me reintegro al Tenorio y estoy muy contenta, me encanta el teatro, ese contacto con el público en vivo es algo muy padre, para mí es vida porque es salir a partirte el alma en el escenario aunque estés enfermo, triste, deprimido o no tengas energía, sales y te transforma.

«Y esta obra me ha dado mucha alegría porque son puros hombres y Doña Inés (su personaje), entonces mis compañeros me consienten mucho, me tratan súper lindo, son todos muy amables, caballerosos y tan simpáticos que cuando estoy en el escenario me río auténticamente y eso no tengo con qué pagarlo, me han dado mucha felicidad», aseguró.