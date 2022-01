Se fractura «Chabelo» un brazo y stá en recuperación

El comediante señaló que permanecerá enyesado durante algunas semanas, para luego retomar sus actividades cotidianas.

Debido a una caída, Xavier López «Chabelo» resultó con fractura en el brazo, pero aseguró que ya recibió atención médica y está en recuperación.

«Tengo manita, no tengo manita efectivamente me fracture un brazo, nada grave, ya en recuperación y enyesado por las próximas semanas ¡gracias por preocuparse!», escribió «Chabelo» en su cuenta de Twitter.

El también comediante permanecerá enyesado durante algunas semanas, para luego retomar sus actividades cotidianas.

Los internautas le han escrito diversos mensajes de apoyo e incluso han bromeado con divertidas frases que Chabelo usaba en su programa En Familia con «Chabelo».

«Recupérese pronto, estimado Eternal» y «Cuate, usted no muere, usted es inmortal», fueron algunas de las frases.