Se despide Franco Coppola de México

Este primer día de 2022, en la Basílica de Guadalupe, Franco Coppola celebró su última misa como representante del Vaticano en México.

El prelado criticó los niveles de violencia en el País, que consideró impiden incluso las clases para millones de alumnos.

El obispo italiano dejará el cargo por designios del Papa Francisco que lo encomendó como su representante en Bélgica y Luxemburgo, luego de fungir como Nuncio Apostólico en México por cinco años.

En la homilía realizada con motivo de la Jornada Mundial de la Paz 2022, Coppola agradeció al Cardenal mexicano Carlos Aguiar Retes y a los integrantes de la Iglesia nacional.

«Dejo a México esta noche. Agradecer también a Don Rogelio, Arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana () pero el agradecimiento más grande es a nuestra madre», expuso.

«Llegando a México y sabiendo cuánto era grande, inmenso el trabajo que me esperaba no sólo por la indignidad de poder representar al Santo Padre, sino por el gran País que me había confiado. Fue un gran consuelo que al día siguiente de mi llegada, venir aquí a la Basílica a saludar a Santa María y encontrarme con sus palabras ‘¿de qué te preocupas, no estoy yo aquí que soy tu madre?».

«Llegando a México aprendí una nueva manera de manifestar la devoción a la Virgen, esto no lo conocía yo antes, como hacen ustedes que pasan bajo la mirada de nuestra madre».

Franco Coppola se refirió al mensaje externado este 1 de enero por el Papa Francisco, mismo que, dijo, pareciera que quiso contestar a la pregunta que a él también se le ha hecho en el final de su misión: «¿cómo lograr la paz en un País tan bueno, tan rico, tan fiel, tan creyente y peor, tan azotado por la violencia, por la muerte?».

«Y hoy el Papa pienso que nos da la respuesta, claro no es nada fácil, pero es el camino que tenemos que emprender. Primero dice, no se puede lograr la paz si hay división, hay que juntarse, hay que unirse. La paz es un valor que merece que pongamos de lado las diferencias que normalmente hay entre las personas», externó.

Para ello también resaltó la importancia de la educación, y mencionó que en México millones de niños y niñas no la tienen por la inseguridad.