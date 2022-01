Se despide Amanda Miguel de Diego

La también cantante subió a su cuenta de Twitter la imagen con la que oficialmente se despidió al cantante y con un mensaje de amor

La historia de amor de este par de enamorados argentinos, es inspiración romántica apenas a la altura de su arte y sus canciones, y prueba de ello son los últimos mensajes que compartieron Amanda Miguel y Diego Verdaguer, cuando el cantante estaba por morir.

«Siempre te amaré», escribió ella en respuesta al posteo que Diego le obsequió con una fotografía de ambos, en la playa, con la leyenda: «¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón».

«Cuídame, quiéreme, bésame, mímame…»

Minutos después de que la oficina de prensa del cantante en México confirmara la noticia de su fallecimiento en Los Ángeles, California, Amanda Miguel subió también a su cuenta de Twitter la imagen con la que oficialmente se despidió al cantante en redes sociales.

«Pídeme que mueva las montañas o que me ponga a volar, pero no me pidas que te deje de amar», escribió Diego a Amanda en su cuenta de Instagram.