Se contagia de Covid el presidente López Obrador por segunda ocasión

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario informó que dio positivo al virus y que tiene síntomas leves

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dio positivo a Covid-19 por segunda ocasión.

Por medio de su cuenta de Twitter, el Mandatario afirmó que presenta síntomas leves y realizará trabajo de oficina.

Asimismo, anunció que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo representará en la mañanera y otros actos oficiales.

Esta mañana, el Mandatario se presentó ronco y constipado a la conferencia mañanera, a pesar de lo cual no usó cubrebocas.

«Sí, amanecí ronco, me voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe. De todas maneras… (a cuidarse)», respondió tras ser cuestionado en la conferencia mañanera.

Esta mañana, López Obrador encabezó en Palacio Nacional la habitual reunión de seguridad, a la que acudieron funcionarios del Gabinete y la Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

También interactuó en la mañanera con el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, y el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez.

Esta es la segunda vez que López Obrador contrae el coronavirus. La primera vez que salió positivo fue el 24 de enero de 2021, hace casi un año.Dos semanas después, el 8 de febrero, López Obrador regresó a sus actividades públicas.

En aquella ocasión fue tratado en Palacio Nacional y no requirió hospitalización, aunque sí le suministraron medicamentos.

Desean Mandatarios estatales su pronta recuperación

Luego de que se confirmara el contagio del Presidente López Obrador, Gobernadoras, Gobernadores y la Jefa de Gobierno se expresaron en Twitter para desearle una pronta recuperación al Mandatario.

«Toda la fuerza Presidente @lopezobrador_ nuestros deseos que se recupere pronto», escribió Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de CDMX.

Posteriormente, se le unieron los también morenistas Alfonso Durazo y David Monreal, de Sonora y Zacatecas, respectivamente.

«Nuestra solidaridad y deseos de una pronta recuperación a nuestro Presidente, @lopezobrador Las y los sonorenses estamos con usted», expresó Durazo, también ex Secretario de Seguridad y Participación Ciudadana federal.

«Le deseo una pronta recuperación a nuestro Presidente @lopezobrador_ desde Zacatecas, todo nuestro afecto y respaldo», dijo el morenista Monreal.

También el Mandatario panista tamaulipeco, Francisco Cabeza de Vaca, le dedicó un mensaje.

«Desde #Tamaulipas le deseamos pronta y total recuperación al señor Presidente @lopezobrador_», dijo.