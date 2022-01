Sale Suárez de las Águilas del América

Mientras Leonardo Suárez está a punto de ser oficializado como refuerzo de Santos, en el Nido de Coapa prosperan las negociaciones para las llegadas del uruguayo Brian Ocampo y Alejandro Zendejas.

El volante argentino no entra en los planes de Santiago Solari. Se había mantenido entrenando con las Águilas únicamente para no perder ritmo futbolístico.

No era el volante explosivo por derecha que tanto le urge al «Indiecito». Por ello el América volteó hacia el mercado sudamericano, en donde Ocampo luce como la opción más viable más allá del interés que presuntamente también muestra River Plate.

Brian tiene apenas 22 años. Incluso ya debutó en la Selección de Uruguay.

Zendejas es otro volante atractivo, con facilidad para pisar el área, como lo ha demostrado en el Necaxa. Estuvo cerca de ir a Juegos Olímpicos, pero no libró el corte final.

El viernes, América visita a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en el debut en el torneo Clausura 2022.