Revela Bárbara de Regil que tiene covid junto a su familia

La actriz también contó que ha sido acosada sexualmente desde adolescente

Bárbara de Regil no sólo reveló que fue abusada sexualmente por un taxista acapulqueño, sino que la famosa también dio a conocer que tiene Covid-19.

Así lo dio a conocer Bárbara de Regil a través de sus historias de Instagram, espacio en el que reveló que decidió hacerse la prueba tras sufrir de dolor de cabeza por tres días.

“Me hice la prueba de antígenos y no lo podía creer, así que me hice la de PCR y pues ya, tengo COVID. Estoy muy triste, tengo síntomas leves, me duele la cabeza, tengo un poco de dolor de garganta”, externó

Por si fuera poco, Bárbara de Regil señaló que no sólo ella está infectada de Covid, sino que su hija Mar y su pareja Fernando Shoenwald, también están contagiados.

Finalmente, la famosa reveló que está haciendo un aislamiento voluntario, por lo cual tuvo que cancelar una presentación que tenía programada en Mexicali.

Revela acoso sexual

Por otra parte, la actriz mexicana conocida por su protagónico en «Rosario Tijeras» o por su rigurosa vida saludable que ha logrado cautivar a sus seguidores, ahora la influencer llamó la atención de sus fanáticos al sincerarse y hablar de una fuerte situación que sufrió durante su juventud.

Según narró Bárbara de Regil en el programa El minuto que cambió mi destino conducido por Gustavo Adolfo Infante, la también influencer confesó que fue víctima de acoso sexual en más de una ocasión mientras se encontraba en Acapulco, Guerrero.

La actriz mencionó que fue hace varios años estaba en casa de un amigo en Costa Azul, puerto turístico y paradisíaco de Acapulco, y para regresar a su domicilio tomó un taxi que pidió que la llevara a su casa, la cual estaba muy cerca: “Salí de casa de un amigo en Costa Azul, en Acapulco, y me subí a un taxi, un bocho blanco con azul. Le dije: ‘Llévame a mi casa’, mi papá vivía del otro lado”, explicó.

Durante el trayecto, de Regil pasó una terrible situación en la que el taxista comenzó a tocarle su pierna y decidió abrir la puerta del automóvil y salir corriendo para evitar que la situación se tornara peor de lo que ya era.

“Íbamos en el bocho y en eso, frente a una plaza que es color azul, el tipo me empezó a tocar la pierna. Abrí la puerta, me bajé corriendo, se estacionó, se bajó corriendo atrás de mí y me agarró del cuello: ‘Págame mamita’. Una cosa muy fea”, añadió.