Resurge Necaxa y golea a Santos por 4-1

Los Rayos demostraron ganas y fuerza para imponerse a lo largo del juego

Necaxa despertó y abandonó el sótano de la clasificación luego de golear 4-1 al Santos Laguna, equipo que jugó en inferioridad numérica durante 71 minutos.

Los Guerreros se quedaron con 10 hombres tras la expulsión de Jordan Carrillo al minuto 19. El joven volante cometió una fuerte entrada sobre Idekel Domínguez y el árbitro, Víctor Alfonso Cáceres, no dudó para mostrarle la roja.

Y aunque el cuadro de casa estaba con el santo de espaldas, Félix Torres puso el 1-0 al 35′, para demostrar que iban a dar pelea.

Solo fue cuestión de minutos para que los Rayos plantearan un nuevo esquema ofensivo y antes de irse al descanso de medio tiempo, Angelo Araos hizo el 1-1, enderezando la balanza.

Araos aprovechó un remate de Fernando González que rechazó el arquero Carlos Acevedo para luego fusilarlo en el contrarremate.

En el complemento, Necaxa aprovechó la superioridad numérica, el técnico Pedro Caixinha no pudo cerrar espacios y cedió terreno.

La voltereta inició al 53′ con un tanto de Milton Gimenez quien tuvo una excelente asistencia de Alonso Escoboza, que acabó convirtiéndose en uno de los hombres de la noche por la movilidad que le dio a la ofensiva.

Rodrigo Aguirre anotó el 3-1 al 75′ con un cabezazo que dejó sin oportunidad al portero Carlos Acevedo, que solo vio pasar el esférico, otra vez asistido por Escoboza.

Santos totalmente desfondado, tuvo que aguantar el castigo y en varios sectores del Estadio TSM Corona sus aficionados prefirieron abandonar las tribunas.

Aguirre le ganó nuevamente la espalda a Matheus Doria y con una jugada a velocidad puso el 4-1 al minuto 85, cerrando la cuenta.

Desde 2017, Santos no recibía cuatro goles en su casa.

Necaxa ganó su primer partido en el torneo, sumó 3 puntos, subiendo a la posición 12, y los Guerreros se quedaron con un punto, cayendo al lugar 16.