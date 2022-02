Responden “cuarentones” a aplicación de refuerzo en vacunación contra Covid-19

Este lunes le correspondió a personas de 48 y 49 años, quienes recibieron la dosis de AstraZeneca, así como jóvenes de 15 a 17 quienes recibieron la primera y segunda dosis de Pfizer

Buena respuesta dieron los hermosillenses de 48 a 49 años de edad que este lunes acudieron a los puntos de vacunación contra Covid-19 para aplicarse el refuerzo correspondiente a la farmacéutica AstraZeneca, también asistieron jóvenes de 15 a 17 años para la primera y segunda dosis y mayores de 18 años para la segunda dosis de Pfizer.

La segunda semana de aplicación de refuerzo tuvo muy buena convocatoria, muy similar a la de 50 a 59 años de edad, así como buena asistencia de adolescentes y jóvenes mayores de edad, los organizadores estiman que durante la semana se tendrá el mismo comportamiento.

Generalmente las jornadas de vacunación eran para una década de edad, pero en este refuerzo se seleccionaron dos, 50 y 40, así como la aplicación de primera o segunda dosis a jóvenes y a personas mayores de edad que por algún motivo no han iniciado el esquema.

Algunas de las personas que asistieron comentaron que ante la ola de contagios que se registra en estas semanas no se debe desaprovechar la oportunidad de obtener la tercera dosis de la vacuna, para estar más protegido.

También expresaron que no solamente la vacuna los ayudará en la protección, también manteniendo las medidas sanitarias como el uso de cubre bocas y no estar en aglomeraciones, sobre todo con personas que no hacen caso de las recomendaciones.

Los sitios con mayor afluencia, pero con una logística rápida, son el Centro de Usos Múltiples (CUM), Centro de las Artes de la Universidad de Sonora y la Cuarta Zona Militar.