Rescata América Femenil punto en el Azteca

Natalia Mauleón salvó una noche que pintaba terrorífica para el América Femenil, que empató 1-1 contra Atlas en el Estadio Azteca.

El debut de las Águilas estuvo lleno de estampas de terror, hasta que al 77′ la mediocampista (quien ingresó en el segundo tiempo) guardó el balón en la red tras un gran pase de Sarah Luebbert.

Mauleón había entrado al 57′, pero lo curioso es que fue sustituida al 81′, sin que se reportara una lesión.

Fue un partido en el que a la portera Natalia Acuña se le escurrió el balón en el gol rojinegro, en el que Daniela Espinosa hizo uno de los más grandes osos de su carrera y en el que después falló un mano a mano, en el que Karen Luna fue expulsada al 62′ y en el que Janelly Farías voló el esférico en un penal al 65′ y luego de que no les habían marcado uno al 18′. Todo le salía mal al América.

En una noche lluviosa, las azulcremas caían desde el minuto 7, cuando Acuña corrió casi a los linderos del área para sujetar el balón que, mojado, se le escapó de las manos, jugada bien aprovechada por Adriana Iturbide para el primero de la noche.

Al 18′, la árbitra Katia García no se percató de un penal de Verónica Pérez, quien con los tachones impactó el rostro de Mayra Pelayo-Bernal.

Al 35′, Espinosa solo tenía que empujar la pelota a la altura del punto penal tras un pase de Pelayo, pero solo machucó el esférico, pese a que la guardameta ya estaba fuera de acción. Al 61′, la 10 cazó un despeje de la portera americanista, encaró en el mano a mano y perdió.

Un minuto después, la zaguera Karen Luna se fue a las regaderas por doble amarilla, tras airados reclamos a la árbitra.

América, aun así, consiguió el penal que habría de volar Janelly Farías.

El cuadro azulcrema visita a Pumas el próximo 15 de enero.