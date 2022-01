Reprograman en la NBA 11 partidos

Toronto tuvo seis partidos afectados, Chicago tuvo cinco y Brooklyn cuatro

La NBA ha reprogramado los 11 partidos que fueron pospuestos en diciembre por cuestiones relacionadas con el coronavirus y cambió las fechas u horarios de otros 10 juegos para ayudar a acomodar esas modificaciones.

Toronto tuvo seis partidos afectados, Chicago tuvo cinco y Brooklyn cuatro. En total, 18 de los 30 equipos de la liga tuvieron al menos una fecha modificada por los cambios o ajustes futuros, los cuales se dieron a conocer el lunes.

Actualmente, hay siete equipos que tienen al menos una racha de jugar cuatro partidos en cinco noches: Chicago, Toronto, Brooklyn, Cleveland, Miami, Nueva Orleans y Denver. El calendario original de la NBA no preveía estos tramos, aunque era inevitable con los cambios.

«El objetivo y la prioridad aquí era evitar que los equipos jugaran tres partidos en tres noches y buscar un enfoque intermedio», dijo Evan Wasch, un vicepresidente ejecutivo de la NBA que ayuda a supervisar la programación de la liga.

Los Nets, que no pudieron jugar en Portland el mes pasado debido a que no contaban con casi una decena de jugadores por cuestiones relacionadas al virus, tienen un calendario muy inusual la próxima semana.

Brooklyn juega el domingo contra San Antonio en casa, y luego cruza el país para disputar un partido reagendado en Portland al siguiente día, el 10 de enero. Posteriormente, los Nets vuelven al este y vistan a Chicago el 12 de enero.

Para ayudar con las exigencias de ese viaje a Portland, la NBA trasladó el partido del domingo entre los Spurs y los Nets al mediodía del este. Los equipos habían sido programados para jugar un partido nocturno, pero ahora los Nets deberían estar en Portland en la noche del domingo.

Hay un par de opciones extra para ese partido entre los Nets y los Blazers, comentó Wasch, pero jugarlo el 10 de enero es lo mejor para todos los involucrados.

«La razón principal para darlos a conocer ahora es que queríamos asegurarnos de que los equipos tuvieran al menos una semana de antelación sobre cualquier aplazamiento, desde la perspectiva de los viajes, la planificación del baloncesto, los negocios, la venta de entradas, todas esas cosas», dijo Wasch. «Tenía sentido hacerlo ahora», añadió.