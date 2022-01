Reprocha Ayuntamiento cierre de calles

El secretario del Ayuntamiento aseguró que a diario mantienen una mesa de diálogo con los sindicalizados, por lo que no hay razón para afectar a quienes con sus impuestos les pagan

Un llamado a los trabajadores sindicalizados a no afectar a los hermosillenses con el bloqueo de vialidades, hizo el secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz Armenta.

El secretario del Ayuntamiento aseguró que mantienen una mesa de diálogo con los sindicalizados diariamente para atender sus exigencias, y donde se les ha dado respuesta a todas sus peticiones, por lo que no hay razón para bloquear las calles y afectar a los ciudadanos, quienes con sus impuestos pagan a funcionarios y trabajadores municipales.

Explicó que pese a que las mesas de diálogo se realizan una vez a la semana, se han mantenido a diario con los agremiados para atender sus inquietudes, sin embargo, ellos tomaron la decisión de cerrar vialidades afectando el libre tránsito.

“Hay dialogo, estamos platicando, hay asuntos que tenemos que estar viendo y los estamos viendo.

«A mí no me preocupa que se manifiesten, tampoco me preocupa ver los temas, esa es mi responsabilidad, lo que si me preocupa es que afecten a terceros, a los hermosillenses que son los que mandan, los que nos tienen aquí trabajando, tanto a nosotros como a ellos, se vean afectados por asuntos que tenemos que resolver nosotros, y que hay una mesa de diálogo”, dijo.

Díaz Armenta aclaró que la aplicación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), a prestaciones, es una carga impositiva que realiza la federación a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en múltiples conceptos y que las retenciones no se van a las arcas municipales.

Señaló que el pasado martes se acordó con el sindicato único de trabajadores que dirige Salvador Díaz Olguín, que a partir de la próxima quincena el pago de vales se realizará a través de monedero electrónico, a fin de diferenciarlo de la nómina, y que el SAT reconsidere la retención de ISR, con lo cual se satisface la inconformidad que se presentó en el pago de la primera quincena.

“El acuerdo suscrito con el sindicato sigue totalmente vigente y se cumplirá en todo su contenido, eso queda muy claro, no solo porque es un documento con trascendencia legal sino porque tenemos toda la voluntad de que los logros de los trabajadores se respeten a plenitud”, subrayó.

El funcionario reiteró que las puertas de su oficina y del Ayuntamiento en general están abiertas para resolver cualquier inquietud de los trabajadores.

“Yo entendería que si nosotros no abriéramos la puertas, que si no tuviéramos disposición al dialogo pues que entonces presionen, que bloqueen las calles porque no nos los escuchan ni quieren recibirlos, pero si está abierto el dialogo no entiendo porque afectar a otros, a terceros, a los hermosillenses que nos tienen aquí.

«El llamado es a que, ojalá, dijo, si se quieren ojalá, entendiendo que quieren seguirse manifestando lo hagan pero que procuren no afectar a terceros que son los que nos tienen aquí”, finalizó.

Salen sindicalizados de nuevo a las calles

Este miércoles de nueva cuenta salieron a las calles los trabajadores delSindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo (Sutsmh), para protestar por los descuentos aplicados en la canasta básica, y apoyos para gastos funerarios y de salud, además de exigir el pago puntual de Infonavit, MetLife y Fonacot.

Ahora fue en las calles del Centro de la ciudad, donde dieron a conocer a los ciudadanos sobre la situación que se vive en torno al pago de nómina de los trabajadores del Municipio, y diversas prestaciones adquiridas con los años y que está estipuladas en el contrato colectivo de trabajo.