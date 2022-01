Repartirán fortuna de Prince entre sus hermanos

Tras seis años de conflictos legales, el patrimonio del cantante será dividida entre tres de los hermanos mayores y la disquera Primary Wave

Tras seis años de conflictos legales, el patrimonio de Prince fue valuado en 156.4 millones de dólares y será dividida entre tres de los hermanos mayores del cantante y la disquera Primary Wave, que en agosto de 2021 compró derechos del catálogo.

De acuerdo al portal The Guardian, la cifra fue establecida por la agencia de recaudación de impuestos (IRS) luego de haber llegado a un acuerdo con el administrador de la herencia, Comerica Bank and Trust.

Anteriormente, el valor estimado por Comerica era de 82,3 millones; sin embargo, no fue aceptado por considerarse una baja cantidad.

Cabe mencionar que, dicha cifra fue aceptada por los herederos del cantante que falleció en abril de 2016 a causa de una sobredosis.

El asesor designado por el tribunal para los herederos, Charles F. Spicer Jr., aseguró que con la valoración la familia está encantada de que la batalla legal haya llegado a su fin.

«Buscamos lo mejor para los fanáticos y nos aseguramos de que el legado de Prince permanezca para las generaciones venideras», dijo Spicer.