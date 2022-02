Remontan Rayadas el marcador y ganan

El Monterrey sigue con el paso perfecto en la Liga MX, y aunque perdió la imbatibilidad de tres juegos sin recibir gol, sumó tres unidades más a su cuenta

Las Rayadas vinieron de atrás para vencer 3-1 al FC Juárez Femenil, y consiguieron su cuarto triunfo consecutivo en el Clausura 2022. El Monterrey sigue con el paso perfecto en la Liga MX Femenil, y aunque perdió la imbatibilidad de tres juegos sin recibir gol, sumó tres unidades más a su cuenta.

Con 12 puntos, las albiazules siguen entre las punteras generales y todavía les falta un partido por jugar.

Rayadas inició el partido con el tanto de Desirée Monsiváis, al 10′, que fue mal anulado por un fuera de lugar inexistente.

Sería Celeste Vidal, ex jugadora albiazul, quien abrió el marcador al 18′, cuando en un pelotazo le ganó la carrera a Valeria del Campo, y aunque bajó el balón con el brazo, remató potente al arco de Alejandría Godínez para el 1-0.

El empate para las campeonas llegó al minuto 27. Un centro quirúrgico de Yamilé Franco encontró receptora en Rebeca Bernal, quien tras bajar el balón con el pecho, remató al arco Diana García.

Las Bravas bajaron la guardia y el Monterrey aprovechó para aumentar la ventaja antes del cierre del primer tiempo.

Primero, Diana García le dio la vuelta al marcador con su gol al 35′, cuando superó la pésima marca de Emili Bautista y la mala salida de la arquera para definir bombeado.

Finalmente, al minuto 42′, sería Aylín Aviléz quien aprovechó el pase filtrado de franco para clarear desde la pradera derecha a la portera García, en el 3-1.

En el segundo lapso, el FC Juárez se fue al ataque en busca de acortar distancias, pues las albiazules no pudieron emular el ritmo que mostraron en la primera mitad.

La escuadra local perdió al 53′ a su portera, quien cayó fuerte tras un choque fuerte con Monsiváis, y tuvo que ser reemplazada por Zoé Aguirre.

Rayadas sufrió la baja de la atacante Aylín Aviléz, quien sufrió un choque con Karla Zempoalteca, y activó el protocolo de conmoción y salir al 73′.

Las fronterizas buscaron el empate con la potencia que mostró Vidal en el ataque, pero no tuvieron contundencia para lograr ganar en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Con el triunfo en la bolsa, el Monterrey regresará a la Ciudad para concentrarse a su siguiente encuentro: Pumas, el 7 de febrero en el Estadio BBVA.