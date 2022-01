Revelan desfalco en las arcas del ejido Villa de Seris

El actual comisariado indican que los ex directivos intentan ocultar años de vandalismo y robo, no solo al gremio agrario, también a avecindados y posesionarios, en contubernio con un abogado agrarista

Existe una guerra tan grande para que no se esclarezca los fraudes, despojos y actos de vandalismo que se han venido haciendo administraciones anteriores en el Comisariado ejidal de Villa de Seris, que a través de amenazas, difamaciones y daños a propiedad intentan evitar que esto salga a luz, reveló César Daniel Romero.

El actual presidente ejidal de Villa de Seris, señaló que Isidro Amavizca Arvayo, Elsa Verduzco Sesma, Eva Valencia Díaz, Astolfo Peralta Sugich,

Francisco Olivarría Ozuna, y Astolfo Peralta Sugich, son antiguos directivos del comisariado anterior, y quienes desconocen a quien hoy lo dirige.

Con base a acusaciones falsas intentan desprestigiarlos para no entregar las cuentas, y ocultar años de vandalismo y robo, no solo al gremio agrario, también a avecindados y posesionarios, en contubernio con el abogado agrarista, Rogelio Iturralde Celaya.

“Nosotros como comisariado nuevo nos hemos encontrado con demandas que ni siquiera la asamblea sabía, hasta que nosotros entramos y venimos a descubrirles una ola de vandalismo, y esa es la guerra de desprestigio que traen ahorita.

«Son siete ejidatarios, cuatro de ellos ex directivos de administraciones anteriores, quienes no me quieren entregar las cuentas; yo ya hice un balance de lo que encontré aquí en el Comisariado y hay una pérdida muy grande, andan en números rojos”, aseguró.

Detalló que la administración anterior entregó únicamente cuatro mil o cinco mil pesos, cuando él, en los seis meses que ha trabajado entregó ocho mil pesos a los ejidatarios.

¿Cómo es posible que en una administración de tres años se haya entregado nada más cuatro mil o cinco mil pesos?… cuestionó.

Además, expuso que durante el año y medio que lleva al frente de la Comisaría Ejidal, se logró dar con el paradero de mucha superficie ejidal que se ocultó y fue vendida o transferida a nombre de familiares y amigos de antiguos directivos.

Intentan evitar investigaciones

Por ello, por medio de una demanda de nulidad del acta de elecciones, en el Tribunal Unitario Agrario, este grupo de ejidatarios intentaron evitar que se continuara investigando el paradero de estos terrenos y las cuentas, y solicitaron una medida cautelar.

El Tribunal Agrario emitió una medida precautoria para que los cosas permanezcan en el estado que guardan, no para el cese de funciones, por lo que este grupo radical tomó por la fuerza las oficinas del comisariado, y por esta razón se interpuso una demanda en el Juzgado Quinto por despojo, amenazas y daños a las oficinas.

El presidente del Comisariado ejidal de Villa de Seris mencionó que también se interpuso un amparo que en un inicio se les negó, porque este grupo de personas manifestó otras cosas, pero al momento de irse a la revisión, la Juez del Juzgado Tercero Federal le otorgó la suspensión provisional, luego la definitiva de los actos que genera la medida precautoria girada el 29 de marzo del 2020, es decir, la dejó sin efecto y se reabrió nuevamente las oficinas del Comisariado.

Exigen rendición de cuentas

Adelantó que la próxima semana emitirán la convocatoria para exigir la rendición de cuentas de sus funciones en la administración anterior a Isidro Amavizca Arvayo, y las anteriores, ya que existe un desfalco a las arcas del ejido Villa de Seris.

Sobre las denuncias en su contra que expusieron un grupo de ejidatarios el pasado martes, aclaró que son totalmente infundadas, por lo que ya presentó un demanda penal por difamación y amenazas contra su persona, ya que ha sufrido amenazas públicas; además, interpuso una orden de restricción contra estas personas por daños a su vehículo y a las mismas oficinas del Comisario, donde destruyeron las cámaras de vigilancia.

“Yo temo por mi vida, he sufrido amenazas públicas, a mi carro ya le quebraron el vidrio trasero y he sufrido una sería cantidad de daños; las cámaras de aquí afuera del ejido las quebraron, tal vez para cuándo yo salga, no sé, solo Dios sabe lo que va a pasar, porque el descubrir esto fue peligroso para mí, porque es mucha la pérdida, y yo sé, que el miedo que traen lo que hicieron la pérdida los está haciendo cometer cosas que ponen en riesgos muchos”, manifestó.