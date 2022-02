Reiteran vigilar a menores al navegar por internet

Personal de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública recomienda a padres de familia extremar prevención para protección de niños y adolescentes

Para proteger a los menores de edad que navegan en internet, personal de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora, exhortó a los padres de familia a reforzar los mecanismos de prevención para evitar ser víctimas de delitos.

Para ello, explicó la importancia de que conozcan el Decálogo de Ciberseguridad mediante el cual se hace una serie de recomendaciones al momento de navegar por redes sociales o sitios web.

El decálogo advierte que los menores no deben jugar ni chatear con desconocidos; recomienda establecer horarios de juegos; no utilizar cuentas de correo electrónico personal, sino generar nuevas; evitar proporcionar datos personales, teléfono o datos bancarios.

De igual forma recomienda no usar micrófono, ni cámara; no compartir ubicación; reportar cuentas agresivas o sospechosas; así como mantener la configuración de seguridad para los niños en los dispositivos o control parental.

Se reitera que los menores de edad deben jugar bajo la supervisión de adultos y, en caso de detectarse conductas o algún tipo de acoso, violencia o amenaza en contra de las niñas, niños y adolescentes mientras juegan, reportar de inmediato a la línea de denuncia anónima 089.

La corresponsabilidad de los padres de familia, es de gran importancia para evitar que las y los menores de edad sean víctimas de cualquier delito. Para asesoría e información, la Unidad Cibernética de la SSP pone al servicio de las y los sonorenses el correo electrónico [email protected] o al teléfono 800 772 4237 y recomendó mantenerse informado a través de las redes sociales de @cibersonora.