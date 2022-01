Reiteran alerta sobre hackeo de WhatsApp

Autoridades recomiendan activar la verificación en dos pasos para evitar este tipo de hechos

«Tengo un pequeño inconveniente… Y la verdad es que quisiera saber si tú me puedes ayudar», ese fue el mensaje que nunca escribió Nayeli Meza, pero que salió desde su cuenta de WhatsApp que fue vulnerada y estaba siendo utilizada para solicitar dinero en su nombre a algunos de sus contactos.

A Meza le llegaron varias notificaciones de que su cuenta de WhatsApp había sido vulnerada. Su primera reacción fue cerrar las sesiones en su teléfono y en su computadora.

Sin embargo, no fue suficiente. Además se sumaba la incertidumbre sobre lo que estaba pasando con su información: sus fotos y conversaciones podían estar en manos de ciberdelincuentes.»Empecé a entrar en mucho pánico», contó.

«Desde ahí fue que empezó un trajín de angustia literal, así como choque de sentimientos, sentí estrés, te sientes expuesta, muy vulnerada tu privacidad».

En la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) le sugirieron que diera de baja la línea telefónica y presentará una denuncia, aunque solo sería para registro pues no se sabía contra quién perseguir el delito. En tanto que la compañía telefónica le advirtió que no bastaba con cancelar el número, pues los delincuentes seguirían teniendo acceso a la cuenta.

Ante ello, Marisol Sánchez, de la Policía Cibernética, recomendó activar la verificación de dos pasos para la plataforma, por lo que debe crearse un segundo PIN que se solicitará cada vez que se acceda desde un nuevo dispositivo.

«Desafortunadamente la ciudadanía no tiene las medidas previas al poder descargar la aplicación de mensajería por WhatsApp, ese es el inconveniente que se tiene porque la mayoría de las personas no generan su activación en dos pasos, lo que hace que el ciberdelincuente robe esta información rápidamente», detalló.

La firma de seguridad Kaspersky identificó en mayo del año pasado que delincuentes engañaron a usuarios que contaban con el método de doble verificación. Los atacantes realizaban una supuesta llamada de soporte técnico en la que pedían acceder al correo y dar clic en una liga enviada por WhatsApp con lo que, en realidad, se desactivaba la función.

«La única forma de que las personas se protejan de esta nueva estafa es sospechar o saber de antemano que existe», indicó Fabio Assolini, investigador de Kasperksy.

Para Carlos Torres, contestar una llamada de Estados Unidos bastó para que su información fuera robada. Se comunicaron con 10 de sus contactos y les solicitaron dinero argumentando una importación que realizaría Torres.Carlos canceló su número en cuanto se enteró.

«Es una sensación de que vas perdiendo todo, de que te han robado», expresó.

Al igual que en el caso de Nayeli, las autoridades con las que acudió le dijeron que era poco probable que la denuncia prosperara.

«Te desaniman, muchas veces estás espantado, me secuestraron mi cuenta y las trabas de siempre, hay que tener pruebas, tenemos que proceder, pero en este caso es muy difícil saber entonces ya lo arreglé por mi lado».

Desde marzo, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha recibido 140 reportes de cuentas de WhatsApp que fueron robadas para realizar algún tipo de estafa.

Al dar clic en una liga se puede estar descargando un software malicioso que robe información de un dispositivo.

¿Cómo reaccionar?Enviar un correo electrónico en español a [email protected] describiendo la situación.-Avisar a amigos y familiares de lo sucedido.

Para prevenirlo se sugiere activar la verificación en dos pasos, que se trata de un segundo PIN que se solicita para acceder a la plataforma.

Nunca comparta el código de verificación que se recibe por mensaje SMS.