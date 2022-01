Regresa Pelé al hospital para quimioterapias

Se dijo que el ex astro del futbol se someterá a nuevos exámenes para encontrar otros posibles focos de cáncer

Pelé volvió a ser hospitalizado para un chequeo de rutina, dijo este jueves a Reuters su representante, mientras se somete a un tratamiento después de que se le extirpó un tumor de colon el año pasado.

Más temprano, ESPN había dicho que Pelé, de 81 años, iba a someterse a nuevas sesiones de quimioterapia en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo. El ex astro del futbol se someterá a nuevos exámenes para encontrar otros posibles focos de cáncer, dijo ESPN. El sitio web sostuvo que se encontraba en una condición estable y que podría dejar el hospital el jueves.

A Pelé se le diagnosticó un tumor en el intestino, otro en el hígado y el comienzo de otro en un pulmón, y debido a su frágil estado sigue siendo vigilado de cerca, señaló ESPN.

La oficina de prensa del hospital dijo que no tenía ninguna información sobre la hospitalización de Pelé.

El ex futbolista se sometió a una operación para extirpar un tumor de colon en septiembre de 2021 y pasó casi un mes bajo cuidados. El mes pasado volvió a ser hospitalizado para recibir sesiones de quimioterapia y fue dado de alta el 23 de diciembre.

Pele, el único jugador que ha ganado tres veces de la Copa del Mundo, es considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia.