Regresa Mónica Naranjo a México

Con el show «Puro Minage 2022» agotó localidades en su natal España durante el 2021

Agradecida con la oportunidad que le da la vida, sus fans y los empresarios, es como se siente Mónica Naranjo al hablar de su retorno a México con la gira «Puro Minage 2022», con la cual agotó localidades en su natal España durante el 2021.

«Es un privilegio y un honor que siga teniendo esta aceptación y que mis fans quieran saber de mi. Siempre lo agradeceré porque han sido tiempos difíciles, y precisamente, porque se hacen ese espacio para mí es que adoro la posibilidad de volver a verme con mis fans en este concierto», dijo Naranjo en conferencia.

La tarde de este martes, la cantautora de 47 años se reunió con medios de comunicación para hablar de su sentir sobre lo que ha sucedido en los dos últimos años, como la pandemia por Covid-19, su retorno a los estudios de grabación (estrenará su nuevo álbum, Mimétika, en unos meses), y su gira en directo por el País.

Naranjo presentará su «Minage Tour», en compañía del maestro Pepe Herrero en el piano, en las siguiente ciudades y días: Guadalajara (13 de enero), Tijuana (18), CDMX (22), Monterrey (28) y Mérida (3 de febrero).

«Es todo un desafío, estar acompañada de semejante músico y con las canciones que ya conocen», apuntó respecto al montaje, basado en versiones de éxitos de la intérprete italiana Mina.

También adelantó que está por concluir el que será su nuevo álbum de rock electrónico, Mimétika, y del cual dará a conocer su primer sencillo, «Ey», con Enrique Bunbury, en unas semanas.

«Yo sabía que haría algo con él, pero no sabíamos cómo y cuándo. Llegó esta canción, este momento y no pudo ser mejor. Enrique es un hombre al que amamos todas las mujeres», expresó la intérprete de «Solo se Vive una Vez» y «Desátame».

En el encuentro con los medios, Naranjo declinó opinar sobre estrellas del espectáculo y deporte, como Miguel Bosé y Novak Djokovic, quienes han rechazado vacunarse en plena pandemia de Covid-19. Tampoco quiso revelar si ella está vacunada.

«Es un tema muy personal, y el respeto es de ambas partes. No puedo opinar de algo que yo respeto. Hay que entender que no todos pensamos igual», puntualizó.

Naranjo afirmó sentirse entusiasmada con lo que viene este 2022 para ella, ya que con el disco inédito que estrenará, de forma independiente, contempla hacer una nueva gira, además que cocina nuevos proyectos.