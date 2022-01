Reforzará Cruza Azul el ataque con el chileno Iván Morales

El futbolista de 22 años marcó en la ida de la Supercopa de Chile ante la U Católica, pero no estuvo en el encuentro del domingo pasado al no ser convocado

Cruz Azul reforzará su ataque con un seleccionado chileno.

El ariete de Colo Colo, Iván Morales, confirmó su salida a La Máquina, club que habría comprado el 80 por ciento de su carta, según TNT Sports Chile.

A pesar de no tener actividad, Morales participó en los festejos donde destacó el paso que dará en su carrera al jugar en el futbol mexicano.

«Estoy súper contento, me va a ayudar en lo deportivo, en lo profesional. Me voy con Colo Colo en el corazón, estaré siempre agradecido», dijo al citado medio tras el duelo.

Morales fue convocado por el DT de la Selección chilena, Martín Lasarte, para los duelos de Eliminatoria rumbo a Qatar 2022 ante Argentina y Bolivia. Al término de su participación, el atacante viajará a México para reportar con Cruz Azul.