Rechazan jubilados abrir el Palacio

A cuatro días de clausurar las puertas del recinto municipal, los manifestantes se niegan a retirarse sin un acuerdo en favor de los ex trabajadores

«No abriremos el Palacio Municipal hasta que nos atienda directamente el presidente municipal Antonio Astiazaran y nos regresen las prestaciones que nos quitaron», aseguraron los jubilados y pensionados tras sumar cuatro días de plantón.

El vocero del movimiento, Jorge Luis Encinas Gámez, manifestó que el jueves por la tarde hubo un acercamiento por parte de funcionarios del Ayuntamiento, quienes les informaron que el alcalde los atendería este viernes alrededor del mediodía, pero primero tenían que abrir el Palacio Municipal como un acto de buena fe, lo cual fue rechazado por todos.

“La respuesta de todos es la misma, primero que arreglen el problema, después abrimos el Palacio. Nosotros tenemos una postura que siempre ha quedado muy clara, queremos que nos den lo que es de nosotros nada más”, enfatizó.

Señaló que están abiertos al diálogo pero en el entendido de que se les devuelvan los beneficios que les quitaron, por lo tanto ya no aceptarán reuniones con el secretario del Ayuntamiento ni con otros, si no es directamente con el alcalde.

Mencionó que a más tardar el miércoles próximo se va a presentar la demanda contra el Ayuntamiento por la arbitrariedad cometida contra los jubilados y pensionados del Municipio, y a la que se sumarán de la Sindicato que encabeza Jovita Monge, y trabajadores de Servicios Públicos, derivado de que en el convenio nuevo con el gremio que lidera Salvador Díaz Olguín se excluyó a los jubilados y pensionados.

Durante el transcurso del día corrieron rumores de que autoridades municipales harían uso de la fueras pública para desalojarlos y abrir el recinto municipal, pero fue desestimado

Al respecto, Encinas Gámez comentó que se rumoró que se estaban organizando los policías municipales para desalojarlos por la fuerza, sin embargo, minutos más tarde se descartó, y pidió a los presentes no perder la calma, y evitar caer en provocaciones.

“Nosotros no nos vamos a prestar a la violencia, si nos provocan no pasa nada, no vamos a caer en provocaciones de ningún tipo, y no creo que se atrevan a venir a quitar a personas de la tercera edad”, aseguró.