Protagonizará Rooney Mara biopic de Audrey Hepburn

Luca Guadagnino está preparando el proyecto; Apple está detrás de la cinta

Luca Guadagnino está preparando un biopic sobre Audrey Hepburn. Apple está detrás de la cinta, que contará con Rooney Mara como protagonista.

Así lo ha confirmado Variety, que afirma que, además de dar vida a la leyenda del cine, Mara también ejercerá como productora. Michael Mitnick es el encargado de escribir el guion. Por el momento los detalles de la trama se mantienen en secreto.

Hepburn es recordada por películas como «Diamantes para el desayuno», Charade, Funny Face o Sabrina. En 1953 ganó el Oscar a mejor actriz por «La princesa que quería vivir» estuvo nominada en cuatro ocasiones más y en 1993 se llevó el Premio Humanitario Jean Hersholt. La intérprete falleció de cáncer en 1993.

Por su parte, Mara ha participado en filmes como «La red social», «Terapia de riesgos», «No te preocupes, no irá lejos», Her o María Magdalena. Ha sido candidata al Oscar en dos ocasiones por La chica del dragón tatuado y Carol.

Su última película es El callejón de las almas perdidas y próximamente aparecerá en la serie Brideshead Revisited y la cinta Women Talking.

Cegados por el sol, El amante o el remake de Suspiria son algunos de los títulos de la filmografía de Guadagnino.

También es el realizador de Call Me by Your Name, largometraje que fue candidato al Oscar a mejor película.

Además del biopic de Hepburn, el italiano está preparando la película Bones and All con Timothée Chalamet; la serie Brideshead Revisited y la secuela de Call Me by Your Name.

