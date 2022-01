Previenen autoridades hackeo de Whatsapp

Comparte acciones a tomar por los usuarios de esta red para no ser víctima de delincuentes.

Para concientizar a la ciudadanía sobre las medidas de prevención para no ser víctima de hackeo de Whatsapp, personal de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó sobre las principales medidas a realizar para evitar el robo de identidad.

Una de ellas es activar la verificación en dos pasos, ingresando a la cuenta de esta red social y presionar los tres puntos que aparecen en la parte superior derecha, posteriormente seleccionar el apartado de “Ajustes”, después elegir “Cuenta”, dar clic en “Verificación de dos pasos”, “Activar”, y posteriormente establecer un pin de seguridad que no debe compartirse con otras personas.

En segundo lugar se pide a los usuarios desactivar el buzón de voz, poniéndose en contacto con el Centro de Atención a Clientes de la compañía telefónica.

La dependencia recomendó que, en caso de ser víctima de robo de la cuenta de WhatsApp, se desactive el buzón de voz y posteriormente se ingrese a la cuenta y se solicite el código de verificación por mensaje de texto; de esta manera se cerrarán las sesiones en todos los dispositivos. Se aconseja notificar a familiares y amigos para prevenir sean víctima de ciberdelincuentes que hacen un mal uso de la información personal.

Para recuperar el acceso a la cuenta, ante estos dos posibles escenarios, si el hacker no activó la verificación en dos pasos, el usuario podrá recuperar su cuenta inmediatamente mediante la verificación de dos pasos. En caso de que el hacker activara la verificación en dos pasos, el usuario tendrá que esperar siete días para recuperar el acceso. Una vez transcurridos, deberá seleccionar la opción “¿Olvidaste el PIN?” y después “Restablecer”.

Para mayor orientación, la SSP pone a disposición de la ciudadanía el teléfono de la Unidad Cibernética 800 772 4237 o escribir al correo electrónico [email protected].