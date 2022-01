Preparan bioserie sobre Paul Newman y su esposa

Un nuevo documental de seis partes examinará las vidas y legados de la enigmática pareja, de acuerdo con un reporte de The Hollywood Reporter

La serie, The Last Movie Stars, está dirigida por Ethan Hawke y cuenta con la producción ejecutiva de Martin Scorsese.

CNN Films y HBO Max la distribuyen, y se estrenará exclusivamente en CNN Plus, el servicio de streaming exclusivo de la red de noticias, que debutará más adelante este año. También estará disponible más adelante a través de HBO Max.

Newman y Woodward colaboraron en películas como Rachel, Rachel y Mr. and Mrs. Bridge, además de protagonizar de forma independiente clásicos como Hud, The Three Faces of Eve y The Hustler.

Newman también fundó Newman’s Own, empresa fabricante de aderezos para ensaladas, salsas para pasta y otros productos alimenticios, que dona las ganancias a la caridad.

Hawke se involucró después de que una de las hijas de Woodward y Newman se le acercara a principios de la pandemia para dirigir un documental sobre sus padres.

«Explorar a Woodward y Newman a través de su historia de amor de 50 años ha resultado ser más gratificante de lo que podría haber imaginado. Su trabajo, filantropía y vidas sirven como una especie de estrella polar, que ilumina cómo puede ser una vida sustantiva y significativa», dijo Hawke en un comunicado de prensa.

The Last Movie Stars utiliza entrevistas que se realizaron como parte de un proyecto abandonado hace mucho tiempo que Newman encargó a su amigo y guionista Stewart Stern.

A pedido del actor, Stern entrevistó a Elia Kazan, Sidney Lumet, Karl Malden, Sidney Pollack, Gore Vidal, Jacqueline Witte, Joanne Woodward y otros famosos para una autobiografía planificada. Newman también fue entrevistado por su colega.

En esas sesiones hablaron de su juventud, su primer matrimonio, su romance y vida con Woodward, sus demonios personales y la pérdida devastadora de su hijo Scott, quien murió de una sobredosis de drogas a la edad de 28 años.

Por su parte, Hawke reclutó a los actores Karen Allen, George Clooney, Oscar Isaac, Zoe Kazan, Laura Linney, Sam Rockwell y otros para que actuaran segmentos de las entrevistas originales transcritas para The Last Movie Stars. Además, platicó con varias de las hijas de Newman y con otros artistas como Sally Field, Melanie Griffith y el propio Scorsese, quienes colaboraron con la pareja en varios proyectos.

«La brillante visión de Ethan ilumina lo que nos fascina de Joanne Woodward y Paul Newman en una película digna de sus talentos y pasiones», dijo Amy Entelis, vicepresidenta ejecutiva de desarrollo de talento y contenido de CNN Worldwide.