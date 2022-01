Piden a líderes criminales las dejen buscar a familiares

Cecilia Flores Armenta en un video que publicó en sus redes sociales pidió que no las maten por buscar a sus seres queridos

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Patricia Flores Armenta, quien se considera “desplazada por amenazas”, ahora pide los líderes

de los cárteles del estado que les permitan seguir buscando a sus familiares desaparecidos.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, Flores Armenta, envió un mensaje a

Rafael Caro Quintero y los líderes del crimen organizado pidiendo que no las maten, desaparezcan ni amenacen y que les permitan seguir buscando a sus hijos.

“Tengo la necesidad de seguir buscando a mis hijos. Por lo cual, me veo en la necesidad

de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos”.

Agrega, “que no buscamos culpables, no buscamosjusticia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa. Tenemos la necesidad detraerlos porque buenos o malos, culpables o inocentes, para nosotros es toda nuestravida”, dice la madre en su mensaje de poco más de dos minutos.

“Al desplazarme de Sonora me amarraron de pies y de manos, y me quitaron la posibilidad de seguir buscando a mi hijo y a todos los desaparecidos”, agregó.

Flores Armenta aclaró que el colectivo no busca justicia, ni culpables, que lo único que

desean es encontrar los restos de sus familiares desaparecidos.

En los últimos meses las madres del colectivo han sido víctimas de delitos como secuestros y homicidios.

El pasado 31 de octubre, la activista Leticia Álvarez fue sustraída de su domicilio por

hombres armados en Hermosillo, Sonora.

También, el 15 de junio fue localizado sin vida el cuerpo de Gladys Aranza Ramos, quien

se unió al colectivo para buscar a su esposo Brayan Omar Celaya que desapareció el 6 de

diciembre de 2020.