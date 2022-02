Persisten jubilados en sus demandas a una semana de haber «clausurado» el Palacio Municipal

En protesta porque a partir de este 2022 se les eliminaron todas las prestaciones que venían gozando por sus años de servicio, advierten que mantendrán el plantón

Hoy se cumple una semana de que jubilados y pensionados del Ayuntamiento “clausuraron” el recinto municipal, en protesta porque a partir de este 2022 se les eliminaron todas las prestaciones que venían gozando por sus años de servicio.

Jorge Luis Encinas Gámez, vocero del movimiento, informó que no ha habido acercamiento de las autoridades para solucionar este conflicto, por lo que mantendrán el plantón hasta que haya un arreglo y les devuelvan los beneficios.

“Tenemos siete días con el Palacio clausurado y no ha habido avances de nada, no han ofrecido migajas de lo que es de nosotros, y por supuesto, nosotros no aceptamos”, dijo.

Señaló que las autoridades están esperando que los ex trabajadores se cansen, que caigan enfermos por Covid o que mueran para que se retiren del recinto municipal, porque son políticos y no tienen sentimientos para con las personas mayores, con los más vulnerables, pero no lo van a hacer.

Encinas Gámez insistió en que su intención no es afectar a los trabajadores, ni a los ciudadanos que acuden a realizar algún trámite, solo están pidiendo que se les regrese lo que les corresponde por Ley.

Reiteró que no han sido convocados por las autoridades municipales para arreglar el problema que provocaron al quitarles sus prestaciones, pero están en toda la disposición de acudir cuando los llamen para escuchar su propuesta y hacerles ver la opinión de los ex trabajadores.

“Nosotros cada vez que nos convoquen vamos a asistir, a oír las partes y a exponer que nosotros queremos lo que nos quitaron. A mí devuélveme lo que me quitaste y yo te entrego el Palacio, así de fácil”, enfatizó.

El representante de los jubilados y pensionados del municipio añadió que en tanto un Juez no determine está situación o se llegue a un arreglo con las autoridades, el Ayuntamiento continuará cerrado.