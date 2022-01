Peritaje arroja que fueron estrangulados; entre las víctimas hay dos mujeres

El fiscal de Zacatecas informó que a 7 de las 10 personas muertas ya se les practicó la necropsia de ley, la cual arrojó que tenían alrededor de seis horas muertas y estuvieron maniatadas

Francisco Murillo, fiscal de Zacatecas, confirmó que ocho de los diez cuerpos hallados en una camioneta frente al palacio de Gobierno, corresponden a hombres, mientras que dos son mujeres.

El fiscal detalló que la necropsia inició a las 13:10 horas, tras procesar la camioneta en la que fueron abandonados los cuerpos.

Al corte de las 19:00 horas, la dependencia local había procesado siete de los diez cuerpos, lo que arrojó que las personas murieron por asfixia por estrangulamiento y que sus edades están entre los 18 y 45 años.

Al momento, cincos de los fallecidos han sido identificados; cuatro mediante bases de datos y una por familiares.

Además, se informó que los fallecidos tenían “lesiones propias de haber estado atados de pies y manos mientras que uno presenta lesiones que pudieran ser consistentes con actos de tortura”.

Arrestan a sospechosos

El gobernador de Zacatecas, David Monreal, informó que fueron detenidos quienes presuntamente abandonaron una camioneta con cuerpos esta mañana en la Plaza de Armas de la capital del estado.

En un mensaje en redes sociales, el mandatario local dijo que no podía dar detalles de la detención para no afectar el proceso, pero informó que la captura de los presuntos delincuentes es resultado de

“Hemos logrado la detención de los presuntos responsables vinculados con los hechos que se presentaron hoy en la capital de nuestro estado y aunque no podemos detallar la información para no afectar el proceso, he instruido a las autoridades competentes para que en coordinación con la Fiscalía del estado comuniquen de manera constante a la sociedad zacatecana”, informó.