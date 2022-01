Participa «Dos Estaciones» en Sundance

«Dos Estaciones» nació como una historia que refleja los cambios drásticos en las regiones tequileras, de las tradiciones y la modernidad, de la aceptación de personas con distintas preferencias y, sobre todo, en la perspectiva humana de un negocio.

Este largometraje, el único mexicano en competencia dentro del Festival de Cine de Sundance, es la propuesta del jalisciense Juan Pablo González, originario de Atotonico El Alto, donde se rodó la historia, y con una familia de dinastía en el gremio de la popular bebida.

Ahí cuenta cómo María García (Teresa Sánchez) se enfrenta al dilema de entender las nuevas estrategias de negocio ante la necesidad de satisfacer las de la empresa que maneja, y por lo cual está asfixiada en deudas y en su vida personal.

«La visión que tiene Pablo es muy certera, me cautivó porque construyó un personaje pensando en mí, tiene un poco de mí, pero no tanto. Hay una sutileza, una contención, en que ella expresa sus sentimientos, y en entender la tradición familiar porque es gente del pueblo, de su pueblo, y le da empleo a muchas personas», expresó Teresa en entrevista.

El director mencionó el impacto que han tenido los corporativos contra los negocios familiares. Tal como le ha pasado a las tiendas de abarrotes frente a las tiendas de conveniencia, o con los emporios extranjeros que se han apoderado de las tequileras y usan a figuras como Dwayne Johnson o Justin Timberlake para su beneficio, eliminando a las pequeñas factorías.

«Esto no sucedía, nos llegó hasta el boom del tequila. Y la región se transformó muchísimo. Han llegado empresas extranjeras, me interesa narrar los cambios y cómo se ha transferido el poder económico a empresas muy grandes», dijo el cineasta.

«Dos Estaciones» tendrá su premier este lunes para la audiencia que asiste al festival de forma virtual.

Una de las participaciones especiales en el largometraje corre a cargo de Manuel García Rulfo, quien hace un papel de reparto, pero decisivo en la historia.