Operarán agentes mexicanos en EU

Estados Unidos aceptó que México envíe hasta 20 ó 23 agentes que se van a concentrar en el tema de armas. Es decir, aplicar el principio de reciprocidad, afirmó el canciller Marcelo Ebrard

Una veintena de agentes mexicanos operará en territorio estadounidense para intentar frenar el tráfico de armas hacia México, anunció ante senadores de Morena el Canciller Marcelo Ebrard.

» Estados Unidos aceptó que México envíe hasta 20 ó 23 agentes que se van a concentrar en el tema de armas. Es decir, aplicar el principio de reciprocidad. Ya está la Cancillería trabajando para ello, en combinación con el Gabinete de Seguridad, y les estaremos informando los pasos que vamos a dar en ese sentido», comunicó a los parlamentarios.

Desde Tegucigalpa, Honduras –vía zoom–, Ebrard participó en los trabajos de la sesión plenaria de la bancada morenista. Según dijo, la presencia en México de agentes estadounidenses y de mexicanos en la Unión Americana está regulada en la Ley de Seguridad Nacional que el Senado aprobó en 2020.

«Nosotros tendremos también agentes en los Estados Unidos, para el tema que nos ocupa, que son armas, principalmente, aunque no solamente, pero sí principalmente», enfatizó.

Para México, señaló el titular de Relaciones Exteriores, la prioridad es reducir la violencia, y «por lo tanto tiene que reducirse el tráfico de armas hacia nuestro País.

«Y Estados Unidos está asumiendo que esa prioridad mexicana tiene el mismo rango que las prioridades que ellos tienen, respecto al fentanilo, que también nos preocupa mucho por supuesto. Y entonces, el entendimiento está empezando a funcionar.»

Tras aceptar que hubo «un desencuentro muy grande con la arbitraria detención del ex Secretario de la Defensa Nacional», el General Cienfuegos, Ebrard aseguró que ahora se transita por la ruta del respeto mutuo.

«Hay ya resultados en varios frentes: México está participando, como ustedes saben, en un diálogo económico de alto nivel, en donde tenemos el Plan de Acelerar las inversiones entre México y Estados Unidos y Canadá; con el propósito de proteger las líneas de suministro y de producción, por lo que acabamos de vivir con la pandemia.»

En el terreno de lo comercial, el Secretario explicó que «hay diferencias en temas de reglas de origen, en la industria automotriz, porque no tenemos los mismos intereses ahí. Pero se va a hacer un panel, ya lo pidió la Secretaría de Economía.

«¿Puede haber diferencias en otras cosas? Pues sí. Si se les va a dar un subsidio a quienes adquieran vehículos eléctricos, que estén fabricados principalmente en Estados Unidos. Puede haber diferentes tipos de aproximaciones sobre temas diversos, pero hay una arquitectura que permite que se resuelvan. Eso es un tema mayor, porque Estados Unidos no había aceptado paneles nunca y ahora vamos a tener paneles de diferentes naturalezas, y México también lo ha aceptado».